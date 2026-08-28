Hà Tĩnh giành 5 huy chương tại Giải Vô địch Kickboxing các nhóm tuổi quốc gia

Giải Vô địch Kickboxing các nhóm tuổi quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 21/8 đến 30/8, do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Kickboxing Việt Nam tổ chức.

Giải năm nay quy tụ 429 vận động viên thuộc 22 đoàn, tranh tài ở nội dung Lowkick và K1 Style. Trong đó, nội dung Lowkick gồm các nhóm tuổi 13-15, 16-18 và 19-40, với 28 hạng cân nam, 29 hạng cân nữ; nội dung K1 Style có 7 hạng cân nam và 4 hạng cân nữ.

Vận động viên Nguyễn Phi Hùng giành HCV hạng cân 65 kg, lứa tuổi 13-15.

Đoàn Hà Tĩnh có 11 vận động viên tham gia ở nội dung Lowkick và giành 5 huy chương. Trong đó, 2 HCV thuộc về vận động viên Nguyễn Phi Hùng ở hạng cân 65 kg và Trần Lê Ngọc Châu ở hạng cân 54 kg; vận động viên Nguyễn Thị Khánh Ly giành HCB hạng cân 60 kg; vận động viên Lê Hữu Hoàng giành HCĐ hạng cân 67 kg và Mai Thế Anh giành HCĐ hạng cân 48 kg.

Vận động viên Trần Lê Ngọc Châu giành HCV hạng cân 54 kg, lứa tuổi 13-15.

Với thành tích trên, đoàn Hà Tĩnh xếp thứ 3 toàn đoàn ở lứa tuổi 13-15, tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn của các vận động viên Kickboxing trẻ của tỉnh.

Hà Tĩnh xếp thứ 3 toàn đoàn lứa tuổi 13-15.

Đoàn VĐV Hà Tĩnh và HLV Nguyễn Văn Thuận tại giải đấu.

Giải đấu là dịp để các vận động viên trẻ được thi đấu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh chuyên môn. Đặc biệt, sự góp mặt của nhiều vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia và các võ sĩ từng giành huy chương tại các giải đấu quốc tế, châu lục, SEA Games tạo nên những cuộc tranh tài có chất lượng cao, qua đó giúp các vận động viên Hà Tĩnh chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra vào tháng 11/2026.