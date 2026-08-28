Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Muôn màu thể thao

Hà Tĩnh giành 5 huy chương tại Giải Vô địch Kickboxing các nhóm tuổi quốc gia

Ái Vân
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tại Giải Vô địch Kickboxing các nhóm tuổi quốc gia năm 2026, đoàn Hà Tĩnh giành 5 huy chương, trong đó có 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn ở lứa tuổi 13-15.

Giải Vô địch Kickboxing các nhóm tuổi quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 21/8 đến 30/8, do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Kickboxing Việt Nam tổ chức.

Giải năm nay quy tụ 429 vận động viên thuộc 22 đoàn, tranh tài ở nội dung Lowkick và K1 Style. Trong đó, nội dung Lowkick gồm các nhóm tuổi 13-15, 16-18 và 19-40, với 28 hạng cân nam, 29 hạng cân nữ; nội dung K1 Style có 7 hạng cân nam và 4 hạng cân nữ.

bqbht_br_2.jpg
Vận động viên Nguyễn Phi Hùng giành HCV hạng cân 65 kg, lứa tuổi 13-15.

Đoàn Hà Tĩnh có 11 vận động viên tham gia ở nội dung Lowkick và giành 5 huy chương. Trong đó, 2 HCV thuộc về vận động viên Nguyễn Phi Hùng ở hạng cân 65 kg và Trần Lê Ngọc Châu ở hạng cân 54 kg; vận động viên Nguyễn Thị Khánh Ly giành HCB hạng cân 60 kg; vận động viên Lê Hữu Hoàng giành HCĐ hạng cân 67 kg và Mai Thế Anh giành HCĐ hạng cân 48 kg.

bqbht_br_22.jpg
Vận động viên Trần Lê Ngọc Châu giành HCV hạng cân 54 kg, lứa tuổi 13-15.

Với thành tích trên, đoàn Hà Tĩnh xếp thứ 3 toàn đoàn ở lứa tuổi 13-15, tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn của các vận động viên Kickboxing trẻ của tỉnh.

bqbht_br_3.jpg
Hà Tĩnh xếp thứ 3 toàn đoàn lứa tuổi 13-15.
bqbht_br_11.jpg
Đoàn VĐV Hà Tĩnh và HLV Nguyễn Văn Thuận tại giải đấu.

Giải đấu là dịp để các vận động viên trẻ được thi đấu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh chuyên môn. Đặc biệt, sự góp mặt của nhiều vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia và các võ sĩ từng giành huy chương tại các giải đấu quốc tế, châu lục, SEA Games tạo nên những cuộc tranh tài có chất lượng cao, qua đó giúp các vận động viên Hà Tĩnh chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra vào tháng 11/2026.

Tin liên quan

Tags:

#Kickboxing #vận động viên Hà Tĩnh

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ngoại hạng Anh thử luật chống thủ môn giả chấn thương

Ngoại hạng Anh thử luật chống thủ môn giả chấn thương

Từ mùa 2026-2027, các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh sẽ thử nghiệm quy định buộc một cầu thủ rời sân ít nhất một phút nếu trận đấu bị dừng vì thủ môn chấn thương, nhằm ngăn tình trạng câu giờ và lợi dụng quãng nghỉ để chỉ đạo chiến thuật.
Libero Cao Đức Hoàng luôn có những pha bắt bước 1 ổn định tạo điều kiện để đội tuyển Việt Nam có những pha tấn công đa dạng. Ảnh Internet.

Cựu libero bóng chuyền nam Hà Tĩnh tỏa sáng tại SEA V.Cup

SEA V.Cup 2026 khép lại với chức vô địch lịch sử của bóng chuyền nam Việt Nam. Trong hành trình ấy, cựu libero bóng chuyền nam Hà Tĩnh Cao Đức Hoàng đã để lại dấu ấn với khả năng bắt bước một ổn định cùng nhiều pha cứu bóng xuất thần.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!