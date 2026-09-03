Lộ diện ứng viên tiếp quản áo số 10 của Messi

Nico Paz có thể thay Lionel Messi mặc áo số 10 của Argentina.

Tiền vệ trẻ Nico Paz được xác định sẽ là người kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại do Messi để lại tại đội tuyển quốc gia Argentina. Theo ESPN Argentina, phương án này có thể được thực hiện nếu huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni đồng ý gia hạn hợp đồng và tiếp tục dẫn dắt đội tuyển trong chu kỳ tới.

Tài năng thuộc biên chế Como được kỳ vọng trở thành hạt nhân trong lối chơi của "Albiceleste" những năm tiếp theo. Ở mùa giải 2025/26, Nico Paz thể hiện phong độ tương đối tốt với 12 bàn thắng và 8 pha kiến tạo, qua đó nhận danh hiệu Tiền vệ hay nhất Serie A.

Sự thăng tiến vượt bậc và nhãn quan chiến thuật nhạy bén khiến anh thường xuyên được giới chuyên môn so sánh với tầm vóc của Messi. Dù không có nhiều thời gian ra sân tại World Cup 2026 vừa qua, Paz vẫn được đánh giá là cái tên đủ khả năng trở thành trụ cột tuyến giữa của Argentina trong tương lai.

Trong mùa giải năm nay, anh sẽ có cơ hội rèn luyện bản lĩnh tại Champions League, đấu trường danh giá nhất cấp câu lạc bộ châu Âu, trước khi chính thức nhận trọng trách tại đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, kế hoạch chuyển giao chiếc áo số 10 vẫn phụ thuộc vào quyết định của Scaloni. Ông dự kiến sẽ sớm đưa ra thông báo về việc có tiếp tục gắn bó với đội tuyển cho chu kỳ World Cup tiếp theo hay không.