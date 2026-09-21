Lịch thi đấu Asiad ngày 21/9 của đoàn Việt Nam: Sôi động đường đua xanh

Hôm nay (21/9), đoàn Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu sôi động của các môn bơi lội, bắn súng, MMA, karatedo, wushu...
Mở màn ngày thi đấu 21/9 của Asiad 2026 sẽ là các nội dung trường quyền nữ, thái cực kiếm + thái cực quyền (2 môn kết hợp thành 1 nội dung) của wushu, với các VĐV Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Trọng Lâm của Việt Nam xuất trận.
Hy vọng của Việt Nam ở môn wushu, đặc biệt là nhóm nội dung quyền tại kỳ Asiad năm nay là không quá cao. Nhưng bất ngờ vẫn có thể xuất hiện.
So với wushu, cơ hội đoạt huy chương của karatedo trong ngày thi đấu hôm nay sáng sủa hơn, khi Phạm Minh Đức thi đấu kata (quyền) còn Khuất Hải Nam, Nguyễn Thị Diệu Ly ra sân ở nội dung đối kháng.
Khuất Hải Nam từng đoạt HCV hạng cân 67kg nam ở SEA Games 2025, còn Diệu Ly đoạt HCB cá nhân và HCV đồng đội cũng trên đất Thái Lan cuối năm ngoái. Nếu giữ mạch phong độ cao, cả hai đều có thể đoạt ít nhất 1 HCĐ.
Hy vọng đoạt huy chương của Việt Nam trong ngày thi đấu 21/9 không quá cao, khi 2 môn karatedo, wushu không được kỳ vọng nhiều. Còn bắn súng đấu nội dung 10m súng trường nam - vốn cũng không phải sở trường của đội bắn súng Việt Nam.
Sự chú ý vì vậy sẽ đổ dồn vào tuyển bơi lội, khi loạt kình ngư nổi tiếng là Phạm Thanh Bảo, Trần Văn Nguyễn Quốc, đặc biệt là Nguyễn Huy Hoàng xuất trận.
Nếu không có gì thay đổi, Huy Hoàng sẽ chỉ thi đấu nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do nam, cùng các đồng đội Hưng Nguyên, Viết Tường và Nguyễn Quốc.
"Đôi uyên ương vàng" Thanh Bảo - Mỹ Tiên cũng gây chú ý khi xuất trận ở những nội dung sở trường nhất của họ là 100m ếch nam, 200m hỗn hợp nữ.
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