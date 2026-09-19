Hôm nay khai mạc ASIAD 2026

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 diễn ra tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai ASIAD, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994, đồng thời là lần đầu sau 32 năm đại hội trở lại nước này.

Lễ khai mạc dự kiến kéo dài khoảng hai tiếng, do đạo diễn điện ảnh người Nagoya Yukihiko Tsutsumi đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn. Ông từng thực hiện nhiều bộ phim tại Nhật Bản và được ban tổ chức giao phụ trách phần dàn dựng tổng thể cho sự kiện mở màn ASIAD 2026.

Các máy bay Kawasaki T-4 thuộc Đội bay biểu diễn nhào lộn Blue Impulse của Lực lượng Tự vệ Trên không Nhật Bản thực hiện chuyến bay biểu diễn qua khu vực gần Thành Nagoya trước thềm lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 2026 tại Nagoya ngày 19/9/2026. Ảnh: AFP

Chủ đề của lễ khai mạc là "Heartbeat" (Nhịp đập), mang ý nghĩa trái tim của các VĐV châu Á cùng hòa chung nhịp đập. Chương trình kết hợp lịch sử, văn hóa của khu vực Aichi - Nagoya với công nghệ hiện đại, thông qua nhiều màn trình diễn được xây dựng cho sự kiện.

ASIAD 2026 là đại hội lần thứ 20 trong lịch sử. Hơn 15.000 thành viên các đoàn thể thao từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ dự kiến góp mặt. Các cuộc tranh tài diễn ra tại Aichi, Nagoya và một số địa phương khác đến ngày 4/10.

Điểm nhấn được chờ đợi trong lễ khai mạc là nghi thức thắp sáng ngọn đuốc ASIAD. Trước đại hội, ngọn lửa từng được thắp tại ba kỳ đại hội tổ chức ở Nhật Bản gồm Tokyo 1958, Hiroshima 1994 và Aichi - Nagoya 2026. Ba ngọn lửa sau đó được hợp nhất tại lâu đài Nagoya hồi tháng trước, trước khi được đưa đi qua 40 địa phương thuộc tỉnh Aichi.

Người thực hiện nghi thức châm lửa cuối cùng tại lễ khai mạc sẽ được công bố trong chương trình. Ban tổ chức chưa tiết lộ danh tính người giữ vai trò này trước giờ khai mạc. Các nghệ sĩ góp mặt cũng chưa được công bố.

Trước lễ khai mạc chính thức, khán giả tại sân Paloma Mizuho sẽ được thưởng thức phần diễn khởi động từ 14h. Nhóm nhạc nam INI là cái tên nổi bật nhất trong danh sách biểu diễn. Cùng tham gia chương trình còn có Shishigo Chiku Bo-no-Te Hozonkai, nhóm bảo tồn nghệ thuật múa gậy truyền thống của địa phương. Hai MC Kobayashi Takuichiro và Kato Rina dẫn chương trình.

INI là nhóm nhạc nam 11 thành viên, trong đó trưởng nhóm Masaya Kimura sinh ra tại Nagoya. Nhóm cũng là một trong những đại sứ chính thức của Aichi-Nagoya 2026, cùng các diễn viên Matsudaira Ken, Takei Emi và nghệ sĩ Okubo Kayoko.

Chủ tịch IOC Kirsty Coventry (giữa) ra hiệu khi gặp các phóng viên tại trung tâm báo chí ASIAD ở Nagoya, Nhật Bản, ngày 19/9/2026. Ảnh: AP

Nhật Bản có 932 VĐV đăng ký tranh tài ở cả 43 môn, con số cao nhất trong lịch sử tham dự ASIAD của chủ nhà. Hai người được chọn cầm cờ cho đoàn Nhật Bản trong lễ khai mạc là đô vật nữ Akari Fujinami và VĐV xe đạp BMX Rimu Nakamura.

Việt Nam dự ASIAD 20 với 349 VĐV, nhiều thứ 13 trong các đoàn, với mục tiêu giành bốn HC vàng trở lên. Đoàn đã tranh tài ở các môn như bóng đá, bóng chuyền hay teqball.

ASIAD 2026 có 43 môn, nhiều hơn số môn thường xuất hiện trong một kỳ Olympic. Một số môn như lướt sóng và squash được tổ chức trong khuôn khổ hướng tới vòng loại Olympic Los Angeles 2028, trong khi kabaddi và eSports cũng nằm trong chương trình thi đấu.

Sau nghi thức khai mạc, ASIAD 2026 bước vào 16 ngày thi đấu liên tục. Do hôm nay khai mạc, một số môn nghỉ thi đấu như bóng đá. Tuy nhiên, bóng chuyền, bóng ném và teqball vẫn diễn ra.

Ngày mai 20/9, đại hội bắt đầu trao huy chương ở các môn bơi, bóng rổ, đua xe đạp, karate, 5 môn phối hợp hiện đại, bắn súng, quần vợt, teqball và 3 môn phối hợp.