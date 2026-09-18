Thắng cách biệt U23 Philippines, U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp tại ASIAD 2026

Sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu U23 Philippines với quyết tâm cao. HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng đội hình mạnh, trong đó Ngọc Mỹ trở lại đá chính bên cạnh Thanh Nhàn và Quốc Việt trên hàng công.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép. Phút 26, Lý Đức tung cú sút xa nguy hiểm nhưng thủ môn Guimaraes Nicholas kịp thời cứu thua.

Năm phút sau, Quốc Việt có cơ hội thuận lợi nhưng đánh đầu chệch cột dọc. Sự thiếu chính xác trong khâu kết thúc khiến Việt Nam không thể ghi bàn trước giờ nghỉ.

Đầu hiệp 2, U23 Philippines bất ngờ tạo sóng gió khi Reyes tung cú sút hướng vào góc cao. Tuy nhiên, thủ môn Cao Văn Bình phản xạ xuất sắc, giúp U23 Việt Nam tránh bàn thua.

Nỗ lực của các cầu thủ U23 Việt Nam được đền đáp bằng chiến thắng và 3 điểm trọn vẹn

Sau nhiều nỗ lực, U23 Việt Nam khai thông thế bế tắc ở phút 74. Đức Anh tung đường chuyền dài chính xác để Thanh Nhàn thoát xuống, vượt qua sự truy cản của hàng thủ U23 Philippines rồi tâng bóng qua đầu thủ môn, mở tỷ số.

Đến phút 87, tiền đạo vào sân thay người Lê Phát ấn định chiến thắng 2-0. Sau tình huống băng xuống dứt điểm, tiền đạo này nhanh chóng đá bồi khi bóng bật ra, hoàn tất một ngày thi đấu hiệu quả của U23 Việt Nam.

Với 4 điểm sau hai trận, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C, tạm trên U23 Uzbekistan (3 điểm) và U23 Kuwait (1 điểm) nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nắm lợi thế đáng kể trước lượt cuối, nhưng tấm vé vào tứ kết vẫn cần được quyết định dựa trên kết quả các trận đấu còn lại của bảng đấu.