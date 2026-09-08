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Cựu đội trưởng U20 Việt Nam dự World Cup thừa nhận đánh mất sự nghiệp vì tiền bạc

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Cựu đội trưởng U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 Nguyễn Trọng Đại đã lên Facebook xin việc và thừa nhận đánh mất sự nghiệp vì chuyện tiền bạc.

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Trọng Đại (phải) mang băng đội trưởng U20 Việt Nam ở U20 World Cup 2017 - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Nguyễn Trọng Đại từng là cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam. 21 tuổi, anh cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân lịch sử ở Giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc) dù không được ra sân nhiều.

Cầu thủ trưởng thành từ CLB Thể Công - Viettel này mang băng đội trưởng đội tuyển U19 Việt Nam tham dự Giải U19 châu Á 2016, vào đến bán kết và giành tấm vé lịch sử dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc.

Nhưng từ một cầu thủ tài năng đầy hứa hẹn, có mọi thứ trong tay sau vinh quang cùng đội tuyển U20 Việt Nam, Trọng Đại đã trượt dài ở ngoài sân cỏ và không thể trở lại.

Mới đây, Trọng Đại đã chia sẻ về câu chuyện đã qua của mình trên Facebook cá nhân và mong muốn tìm việc. "Nhiều người hỏi tại sao em Đại lại phải lên mạng xin việc và cuộc sống của Đại đã xảy ra chuyện gì.

Em Đại đã ngồi nhìn lại toàn bộ chặng đường của mình, từ những ngày đầu theo đuổi bóng đá, những lúc từng có mọi thứ trong tay, cho đến những sai lầm khiến Đại dần đánh mất sự nghiệp.

Hôm nay, em Đại muốn kể lại câu chuyện ấy một cách chân thật nhất để mọi người hiểu hơn về em và cho em Đại một cơ hội được làm lại bằng chính sức lao động của mình", Trọng Đại mở đầu bài viết của mình.

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Trọng Đại trong màu áo CLB Thể Công - Viettel - Ảnh: FBNV

Trong câu chuyện của Trọng Đại chia sẻ, cá độ bóng đá chính là sai lầm lớn nhất của anh và khiến anh mất hết tất cả.

"Ban đầu, mình cho một người anh trong đội vay tiền. Sau đó mình bị cuốn vào cá độ với suy nghĩ chỉ cần thắng một lần là có thể lấy lại tất cả. Nhưng càng muốn gỡ, mình càng thua. Càng thua, mình càng mất kiểm soát.

Những ngày sau đó bước ra sân thi đấu, mình chỉ muốn trận đấu kết thúc thật nhanh để trở về tìm cách gỡ lại số tiền đã mất. Nhưng tất cả là không thể", Trọng Đại chia sẻ.

Anh cũng chia sẻ thêm về biến cố của mình sau đó: "Mình mất hết tất cả vào sinh nhật năm 29 tuổi: đứt dây chằng, không thể quay lại bóng đá; nhận tin mẹ bị ung thư; trong túi chỉ còn vài chục và không có việc làm.

Mình mất hết tất cả mọi thứ trong đời; tay trắng. Mình muốn giúp mẹ chữa bệnh vì mình chỉ còn mẹ là người thân giúp đỡ. Mong mọi người giúp đỡ cho mình cơ hội làm việc, đừng cho mình tiền. Mình sẽ chăm chỉ làm kênh, cùng theo dõi mình nhé".

Kết lại bài viết của mình, Trọng Đại nói: "Danh vọng, tiền bạc và những mối quan hệ đến quá nhanh khi mình còn rất trẻ. Mình đã không đủ trưởng thành để hiểu rằng: Người ta có thể tung hô mình hôm nay, nhưng nếu mình không giữ được kỷ luật, ngày mai tất cả đều có thể biến mất".

Tuy nhiên, ở phần nói về chuyện sai lầm cá độ, Trọng Đại sau đó đã chỉnh sửa lại đoạn này. Anh nói: "Cảm ơn mọi người đã góp ý. Nội dung trước đó được Đại viết trong lúc xúc động nên có một số cách diễn đạt chưa đầy đủ, dễ gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến những người không liên quan. Đại đã điều chỉnh lại bài viết".

Cụ thể, anh viết: "Mình thật sự đánh mất sự nghiệp trong giai đoạn mà bản thân không còn kiểm soát tốt cuộc sống. Sau một số vấn đề về tiền bạc, mình đã nóng vội tìm cách lấy lại những gì đã mất và liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm.

Càng cố giải quyết, mình càng rơi vào áp lực, mất phương hướng và không còn giữ được sự tập trung dành cho bóng đá. Có những ngày bước ra sân, đầu óc mình vẫn bị những chuyện bên ngoài chi phối. Phong độ, kỷ luật và sự chuyên nghiệp của mình cũng vì thế mà dần đi xuống.

Mình không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Đó là những lựa chọn sai của mình và mình phải chịu trách nhiệm về chúng".

tuoitre.vn
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Tags:

#Trọng Đại #U20 Việt Nam #cá độ #cá độ bóng đá #đánh bạc

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