Việt Nam – Iran: Không thể buông xuôi ở vòng loại U20 châu Á 2027

Thất bại trước Triều Tiên và Palestine khiến Việt Nam đứng cuối bảng. Dẫn đầu là Triều Tiên với 6 điểm, còn Iran và Palestine cùng 3 điểm. Việt Nam không thể chiếm đầu bảng, nhưng còn cơ hội đứng nhì dù hết sức mong manh.

Điều kiện cần là Palestine thua Triều Tiên, và điều kiện đủ là Việt Nam thắng Iran cách biệt hai bàn hoặc một bàn nhưng là tỷ số 3-2 trở lên. Khi đó, với cùng 3 điểm, Việt Nam sẽ xếp trên Iran và Palestine nhờ hiệu số đối đầu. Dù vậy, đội vẫn cần chờ kết quả các bảng khác, để xem có thể nằm trong nhóm 7 đội nhì thành tích tốt nhất hay không.

Đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh mừng bàn gỡ 1-1 ở trận thua Palestine 1-2 ở lượt hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, trên sân Việt Trì, Phú Thọ ngày 3/9/2026. Ảnh: VFF

Do bảng A chỉ có 3 đội, điểm số của đội nhì chỉ được xét bằng kết quả với đội nhất và thứ ba cùng bảng. Cửa đi tiếp của Việt Nam còn phụ thuộc vào việc Iran phải đứng thứ ba, và chỉ xuất hiện khi thắng đối thủ này cách biệt 3-2, 4-3 trở lên.

Những tính toán trên lý thuyết cho thấy Việt Nam còn cơ hội, nhưng thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Iran khó nhằn với nền tảng thể chất và kỹ thuật hàng đầu châu lục. Ba bàn thắng từ đầu vòng loại của đại diện Tây Á đều là minh chứng, với sút xa, bứt tốc và ném biên để đánh đầu. Họ có thể không mạnh bằng Triều Tiên, nhưng không lép vế và chỉ thua ngược 1-2 ở những phút bù sau thoáng thiếu tập trung. Vị thế hiện tại cũng giúp Iran không buộc phải tấn công dồn dập, thay vào đó chực chờ phản công để hạ gục chủ nhà.

Iran (áo trắng) thua Triều Tiên 1-2 ở lượt hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, trên sân Việt Trì, Phú Thọ ngày 3/9/2026. Ảnh: VFF

Dù khó khăn, thầy trò Yutaka Ikeuchi cần thể hiện tinh thần không bỏ cuộc, thứ phần nào đã được thể hiện khi đối đầu Palestine khi dồn ép và tạo ra nhiều cơ hội. Đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh cũng thay mặt toàn đội để thể hiện sự trưởng thành khi không biện minh cho thất bại. Đội cần nhìn lại những sai lầm để sửa chữa, còn các cầu thủ cần điềm tĩnh hơn, đặc biệt trong những đường chuyền quyết định hay dứt điểm. Cuối cùng là một chút may mắn song hành.

Sự kỳ vọng từ dư luận về việc Việt Nam chiếm nhì bảng sau hai trận đầu là không cao. Thứ được kỳ vọng là cách đội thể hiện trước Iran. Quan trọng hơn là không để trở một trong sáu đội đứng cuối thành tích tốt nhất, một vị trí khiến Việt Nam phải xuống chơi tại vòng phát triển thay vì vòng loại U20 châu Á 2029. Thế hệ hiện tại vì thế cũng cần thể hiện trách nhiệm với chính những đàn em phía sau.

Trong bảng dành cho các đội xếp cuối, UAE có lợi thế khi có hiệu số -2, Việt Nam và Afghanistan xếp sau với -4. Một trận hòa Iran hay thua tối thiểu vì thế cũng có thể trở thành kết quả đủ để trụ hạng.