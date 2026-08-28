Bầu Đức xin nhận đội bóng đá nữ Đắk Đoa, đầu tư thi đấu chuyên nghiệp

Đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa (áo xanh) tham dự giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026 tại Lào Cai. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Sáng 28/8, Công ty cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai - đơn vị chủ quản của CLB HAGL đã gửi công văn xin tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa thi đấu Giải vô địch quốc gia.

Trong công văn gửi UBND tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và UBND xã Đắk Đoa, Công ty cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai bày tỏ sự khâm phục và tự hào trước tinh thần chiến đấu quả cảm của đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa đang tham dự giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026 tại Lào Cai. Với nòng cốt là các cầu thủ người Jarai và Bahnar, đội xuất sắc lọt vào chung kết vào ngày mai. Cảm phục trước tài năng và tinh thần thi đấu của các cầu thủ, bầu Đức lập tức đề xuất sẽ đầu tư mạnh để phát triển đội bóng này thành chuyên nghiệp.

"Trong mô hình phát triển bóng đá chuyên nghiệp của AFC khuyến khích mỗi CLB có cả đội nam và đội nữ. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã thai nghén đội bóng đá nữ nhưng chưa có điều kiện để phát triển. Chứng kiến đội bóng đã nữ xã Đắk Đoa đang thi đấu tốt và có nhiều cầu thủ tài năng, chúng tôi đề xuất và đã được Chủ tịch chấp thuận ngay", ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành CLB HAGL chia sẻ với VnExpress.

Đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa mừng vé vào chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026 tại Lào Cai. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Theo ông Tấn Anh, sau khi tiếp nhận, đội sẽ tuyển chọn thêm cầu thủ từ các tuyến. Đầu tư cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, y tế, giáo án... theo mô hình chuyên nghiệp như các CLB nữ Việt Nam để tham dự giải vô địch bóng đá nữ quốc gia từ năm 2027.

Bóng đá nữ Việt Nam dù đã tham dự World Cup 2023, bốn lần vô địch Đông Nam Á và giành 8 HC vàng SEA Games nhưng phong trào phát triển vẫn còn hạn chế. Cụ thể, chỉ có các địa phương như TP HCM, Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nam đầu tư cho bóng đá nữ. Giải vô địch quốc gia 2026 chỉ có 7 CLB, trong đó Hà Nội (2 đội), TP HCM (2) và Thái Nguyên T&T, Than KSVN và Phong Phú Hà Nam.