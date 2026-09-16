Bảng xếp hạng bóng đá nam Asiad 20: U23 Việt Nam khó khăn

09/09/2026 11:10
Danh sách U23 Việt Nam với những cái tên rất đáng chú ý sắp được công bố, chuẩn bị cho Asiad 20 diễn ra tại Nhật Bản.
09/09/2026 04:26
Tạp chí France Football công bố danh sách 30 đề cử Quả Bóng Vàng nam 2026, trong đó Lionel Messi trở lại sau hai năm vắng bóng.
08/09/2026 08:37
Cựu đội trưởng U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 Nguyễn Trọng Đại đã lên Facebook xin việc và thừa nhận đánh mất sự nghiệp vì chuyện tiền bạc.
07/09/2026 08:46
Gianni Infantino tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA tháng 3/2027, bất chấp sức ép từ UEFA và một số liên đoàn thành viên.
07/09/2026 05:13
Đêm 6/9, Chelsea dẫn trước nhưng thua ngược chủ nhà Arsenal 1-2 ở vòng 3 Premier League.
06/09/2026 22:14
Tối 6/9, MU hai lần vượt lên dẫn trước nhưng chỉ có một điểm sau trận hòa 2-2 trước chủ nhà Everton ở vòng 3 Premier League.
06/09/2026 14:29
Cơ hội đi tiếp rất hẹp nhưng Việt Nam còn nhiều trách nhiệm phải hoàn thành khi gặp Iran ở lượt cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 tối nay (6/9).
06/09/2026 11:00
Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bị chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho LPBank V-League 2026 - 2027.
05/09/2026 07:48
Tiền đạo Kylian Mbappe đá hỏng phạt đền ở phút bù thứ năm, khiến Real Madrid thua chủ nhà Betis 0-1 ở vòng bốn La Liga.
05/09/2026 03:00
Đội tuyển Indonesia đã gọi tới 21 cầu thủ nhập tịch trong tổng số 26 người chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này cho thấy việc Indonesia quyết tâm giành thành tích cao, lọt vào Tốp 100 thế giới là rõ ràng như thế nào.
04/09/2026 09:36
FIFA vừa cáo buộc UEFA thực hiện chiến dịch bôi nhọ Chủ tịch Gianni Infantino trong bối cảnh tranh chấp pháp lý giữa hai tổ chức bóng đá diễn ra căng thẳng.
04/09/2026 05:00
U20 Việt Nam chưa hết cơ hội dự VCK U20 châu Á 2027, nhưng nhiệm vụ phía trước vô cùng khó khăn. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi buộc phải thắng Iran và chờ những kết quả thuận lợi.
03/09/2026 22:23
Tối 3/9, thất bại 1-2 trước Palestine ở trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 khiến U20 Việt Nam đối mặt nguy cơ rớt xuống Hạng phát triển ở kỳ giải tiếp theo.
02/09/2026 06:57
Manchester City đạt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea với khoản phí kỷ lục 146 triệu euro.
31/08/2026 21:53
Việt Nam lép vế hoàn toàn và thua Triều Tiên 0-3 ở lượt ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, trên sân Việt Trì ở Phú Thọ tối 31/8.
31/08/2026 11:59
Vòng loại U20 châu Á 2027 lần đầu áp dụng thể thức mới khiến cuộc đua giành vé dự vòng chung kết trở nên khốc liệt hơn với Việt Nam.
31/08/2026 05:29
Tiền vệ Bruno Fernandes ghi ba bàn, kiến tạo một bàn khác giúp Man Utd thắng ngược đội khách Ipswich Town 5-2 ở vòng hai Ngoại hạng Anh.
30/08/2026 21:00
Vượt qua CLB Công an TPHCM với tỷ số đậm 5-0, CLB Công an Hà Nội (CAHN) giành Siêu Cúp Quốc gia 2026-2027.
30/08/2026 18:09
Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam nhận sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Nhiều bài viết tập trung vào câu chuyện của các cầu thủ và nét đẹp văn hóa địa phương.
30/08/2026 10:34
Có những thời điểm, tuổi tác dường như không tồn tại với Messi. Sáng 30/8, ngôi sao người Argentina ghi 4 bàn, kiến tạo một lần và trực tiếp góp dấu giày vào 5 trong 7 bàn của Inter Miami trước CF Montreal.
30/08/2026 05:33
Man City đẩy nhanh đàm phán chiêu mộ Cody Gakpo trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, khi Liverpool định giá tiền đạo người Hà Lan ở mức 85 triệu bảng.
29/08/2026 10:58
HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đấu FIFA ASEAN Cup 2026, nên không nắm đội Olympic dự ASIAD 20 cùng thời gian.
29/08/2026 06:30
Erling Haaland ghi những bàn đầu tiên mùa này, còn Rayan Cherki thăng hoa với cú đúp, giúp Man City hạ Crystal Palace 4-1 ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.
28/08/2026 15:51
CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức sẽ tiếp nhận đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa (Gia Lai) để đầu tư phát triển tham dự Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia từ 2027.
28/08/2026 10:09
Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến hàng loạt thương vụ có giá trị khổng lồ, trong đó nhiều bản hợp đồng đã vượt qua cột mốc 100 triệu euro.
28/08/2026 06:00
Lễ bốc thăm League Phase đã tạo nên hàng loạt cuộc đối đầu nghẹt thở, khi Barcelona đụng Man City và PSG, Arsenal so tài với Real Madrid cùng Bayern Munich. Điều này hứa hẹn một mùa giải châu Âu đầy kịch tính ngay từ giai đoạn đầu tiên.
26/08/2026 22:01
Tối 26/8, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2, qua đó trở thành nhà vua ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt chung kết.
26/08/2026 14:13
Việt Nam đang đứng trước cơ hội vô địch lần thứ hai liên tiếp ở ASEAN Cup, sau khi thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi và được chơi lượt về trên sân nhà Mỹ Đình hôm nay.
26/08/2026 06:38
Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik rất có thể sẽ lại tiếp tục tạo bất ngờ cho người Thái khi “cất” Xuân Son trên ghế dự bị ở màn tái đấu giữa hai đội tại sân Mỹ Đình.
25/08/2026 15:10
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom sẽ dự khán lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/8, trong chuyến thăm Việt Nam.