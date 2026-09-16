Bảng xếp hạng bóng đá nam Asiad 20: U23 Việt Nam khó khăn - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Tối 15/9, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1 trong trận ra quân tại Nhật Bản. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể giành trọn 3 điểm.

Bị dẫn trước ở phút 78, U23 Việt Nam gỡ hòa nhờ cú đánh đầu của Ngọc Mỹ chỉ hai phút sau đó.

Sau lượt đầu, Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 3 điểm, hiệu số +4. Việt Nam và Kuwait cùng có 1 điểm, hiệu số 0. Philippines đứng cuối khi chưa có điểm, hiệu số -4.

Việc chia điểm ở trận mở màn khiến hành trình cạnh tranh tấm vé vào tứ kết của U23 Việt Nam thêm khó khăn.

Theo thể thức của Asiad 20, chỉ hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Vì vậy, U23 Việt Nam cần tận dụng tốt trận gặp Philippines để cải thiện vị trí, tránh bước vào lượt cuối với áp lực phải thắng.

Ở lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam gặp U23 Philippines lúc 13h30 ngày 18/9. Sau đó đội khép lại vòng bảng bằng trận gặp U23 Uzbekistan lúc 12h ngày 22/9.

Cơ hội đi tiếp vẫn còn trong tay U23 Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội cần được cải thiện để những ưu thế trên sân chuyển thành bàn thắng.

Bóng đá nam Asiad 20 có 15 đội tham dự, chia thành 4 bảng, gồm ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.