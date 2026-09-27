Xuân Son chấn thương, nguy cơ nghỉ hết FIFA ASEAN Cup

Xuân Son lần đầu mang băng đội trưởng Việt Nam đá chính trong trận gặp Philippines tối 26/9. Nhưng đến phút 60, tiền đạo sinh năm 1997 gặp vấn đề ở bắp đùi sau một tình huống trượt chân khi cố gắng dốc bóng.

Xuân Son không va chạm trực tiếp với cầu thủ nào trong tình huống này. Sau khi ngã ra sân, anh ôm chân và tỏ ra đau đớn trước khi được đội ngũ y tế chăm sóc. Tiền đạo gốc Brazil dường như mếu máo khi rời sân, và phải nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son rời sân vì chấn thương trong trận Việt Nam gặp Philippines ở lượt đầu bảng B hạng Nhất FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Si Jalak Harupat, thành phố Bandung, Indonesia tối 26/9/2026. Ảnh: Đức Đồng

Sau trận, HLV Kim Sang-sik cho biết Xuân Son gặp vấn đề dạng căng cơ nên phải rút khỏi sân. Ông nhấn mạnh đây chưa phải chấn thương quá nghiêm trọng đối với sự nghiệp của Xuân Son, nhưng không chắc học trò có thể trở lại sớm.

"Xuân Son là nhân tố chủ chốt trong đội hình của chúng tôi", HLV Kim nói. "Tuy nhiên, đội tuyển vẫn có những phương án thay thế nếu Xuân Son không thể thi đấu ở các trận tiếp theo".

Mức độ cụ thể của chấn thương cần được xác định qua kiểm tra y tế. Tuy nhiên, vấn đề dạng này cần vài tuần để có thể thi đấu trở lại. Khả năng Xuân Son tiếp tục tại FIFA ASEAN Cup 2026 vì vậy chưa thể xác định.

Nếu Xuân Son phải nghỉ dài ngày, đó sẽ là tổn thất với đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo gốc Brazil là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công, đồng thời là đội phó, đeo băng thủ quân khi đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức không thi đấu. Trước giải, anh cùng Nguyễn Đình Bắc đoạt danh hiệu Vua phá lưới của ASEAN Cup 2026 với 5 bàn.

Tình huống Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương trong trận Việt Nam gặp Philippines ở lượt đầu bảng B hạng Nhất FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Si Jalak Harupat, thành phố Bandung, Indonesia tối 26/9/2026. Ảnh: Đức Đồng

Xuân Son từng trải qua chấn thương nặng ở chung kết ASEAN Cup 2024. Khi đó, anh gãy hai xương chày và mác sau một tình huống trượt ngã, quá trình điều trị và hồi phục kéo dài gần một năm. Việc anh tiếp tục gặp vấn đề sau một tình huống trượt chân ở trận hôm nay càng khiến người hâm mộ lo lắng.

Chấn thương xảy ra khi Việt Nam đang dẫn Philippines 1-0 nhờ pha làm bàn của Đình Bắc. Sau khi mở tỷ số, Việt Nam chủ động lùi đội hình và tăng cường hỗ trợ phòng ngự. Xuân Son cũng tích cực di chuyển về phần sân nhà trước khi gặp vấn đề và phải rời sân.

Sự vắng mặt của Xuân Son lập tức khiến HLV Kim phải điều chỉnh hàng công. Hai Long vào sân thay tiền đạo Nam Định, trong khi Đình Bắc tiếp quản băng đội trưởng.

Việt Nam còn hai trận ở vòng bảng, gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Tại giải này, chỉ đội nhất bảng mới được chơi trận chung kết, còn đội nhì đá tranh giải Ba.

Lịch thi đấu và kết quả hạng Nhất FIFA ASEAN Cup 2026, sau lượt trận đầu tiên ngày 25/9 và 26/9. Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)

Bảng thứ bậc hạng Nhất FIFA ASEAN Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên ngày 25/9 và 26/9. Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)