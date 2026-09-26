Việt Nam và Thái Lan không có bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026

Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ không được phát trên các nền tảng truyền hình chính thống. Ảnh: HẢI HOÀNG

Trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam gặp Philippines, cũng như 3 trận còn lại sẽ không được phát trên bất kỳ nền tảng chính thống nào tại Việt Nam khi không có nhà đài nào đạt được thỏa thuận về bản quyền truyền hình.

Thực tế trong thời gian qua, một đơn vị truyền hình lớn của Việt Nam tích cực đàm phán với FIFA, nhưng cuối cùng quyết định không mua vì giá đắt đỏ.

Như vậy, người hâm mộ sẽ không được xem tuyển Việt Nam thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên các kênh truyền hình cũng như nền tảng khác. Đây là điều rất đáng tiếc nhưng tất cả phải chấp nhận khi việc mua bản quyền truyền hình luôn là bài toán kinh doanh phải cân nhắc kỹ.

Giá trị bản quyền mà đối tác thương mại của FIFA đưa ra ban đầu rất cao, với 3 triệu USD. Nhưng số lượng trận đấu của các đội tại giải đấu này không nhiều so với ASEAN Cup cũng như chất lượng khách mời ngoài khu vực Đông Nam Á không thu hút như kỳ vọng. Thế nên ít có nhà đài nào hào hứng tham gia.

Như vậy, người hâm mộ bóng đá Việt Nam hẳn sẽ rất “khát” việc tìm kiếm kênh truyền hình để xem trực tiếp thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện ở FIFA ASEAN Cup 2026.