Thái Lan chốt đội hình: Chanathip và dàn sao trở lại đấu tuyển Việt Nam

HLV Anthony Hudson vừa công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ, từ nhóm ban đầu 55 cầu thủ do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) lựa chọn, tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

So với ASEAN Cup mới đây, Thái Lan có lực lượng mạnh hơn đáng kể khi nhiều trụ cột và ngôi sao trở lại.

Chanathip trở lại đội tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

Đáng chú ý nhất là Chanathip Songkrasin. Ngôi sao được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Thái Lan trong hơn một thập kỷ qua có tên trong nhóm tiền vệ cùng Peeradol Chamrasamee và Supachok Sarachat.

Supachok và tài năng trẻ Teerapat Pruetong hiện cùng khoác áo Hokkaido Consadole Sapporo tại Nhật Bản.

Sarach Yooyen, đội trưởng tham dự ASEAN Cup vừa qua, cùng Seksan Ratree cũng có mặt tại giải đấu do FIFA tổ chức, diễn ra ở Indonesia từ ngày 24/9 đến 5/10.

Hàng thủ cũng có nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Kritsada Kaman, Jonathan Khemdee, Manuel Tom Bihr, Suphanan Bureerat, bên cạnh hậu vệ sinh ra tại Na Uy Nicholas Mickelson - hiện chơi bóng ở Đức cho SV Elversberg.

Trên hàng công, Thái Lan triệu tập Supachai Jaided, Teerasak Poeiphimai và Jude Soonsup-Bell.

Trong số này, Soonsup-Bell từng trưởng thành tại học viện Chelsea và Tottenham, hiện khoác áo Port FC.

Như vậy, hậu vệ Eric Kahl buộc Thái Lan phải tiếp tục chờ đợi, khi bản thân anh vẫn nuôi hy vọng được Thụy Điển triệu tập.

Đội hình Thái Lan rất khác so với ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Sự trở lại của nhiều cầu thủ quan trọng giúp Thái Lan có bộ khung mạnh hơn cho cuộc đối đầu được chờ đợi với Việt Nam.

Hai đội vừa gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8, khi Việt Nam thắng 2-0 tại Bangkok trước khi hòa 2-2 ở Mỹ Đình, qua đó đăng quang với tổng tỷ số 4-2.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Pakistan và Philippines. “Voi chiến” mở màn gặp Pakistan ngày 26/9, sau đó đại chiến Việt Nam lúc 18h30 ngày 29/9, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Philippines ngày 2/10.

Thể thức giải khiến cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan càng quan trọng. Chỉ đội nhất bảng giành vé vào chung kết, còn đội nhì bảng chỉ được dự trận tranh hạng Ba.

Vì thế, cuộc tái đấu ngày 29/9 nhiều khả năng mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng B.