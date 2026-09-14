Chuyện gì xảy ra với tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh?

Trận “thủy chiến” giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) và TP Đồng Nai trong khuôn khổ vòng 2 LPBank V.League 1-2026-2027 khép lại với chiến thắng 1-0 thuộc về đội chủ nhà. HLHT đã có được điều mình cần là 3 điểm và giữ sạch lưới. Ở trận đấu này, mưa lớn khiến mặt sân trơn và bóng ướt ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng kiểm soát, triển khai bóng của cả hai đội.

Đội hình ra sân của CLB HLHT. Ảnh HLHT FC.

Dù thiếu vắng 2 ngoại binh nhưng đội khách vẫn tổ chức lên bóng tốt và tạo ra không ít sức ép về phía khung thành chủ nhà. Ở trận đấu này, đội bóng núi Hồng vẫn chưa cho thấy sự trơn tru trong cách vận hành, đặc biệt ở khả năng tạo ra những pha tấn công đủ sắc bén. Những cơ hội xuất hiện, nhưng khâu cuối cùng lại chưa được giải quyết tốt. Trong đó, chân sút Atshimene là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Cơn mưa lớn ảnh hưởng đến lối chơi của cả hai đội. Ảnh HLHT FC.

Tiền đạo mang áo số 90 trải qua một trận đấu mà sự vô duyên gần như bám theo anh trong suốt 90 phút. Anh được trao cơ hội trên chấm phạt đền ở phút thứ 7 nhưng lại sút bóng ra ngoài. Cả trận đấu, chân sút người Nigeria bỏ lỡ khoảng 5 cơ hội ngon ăn khác.

Khi đưa được bóng vào lưới Đồng Nai ở phút 56 thì anh lại bị VAR từ chối bàn thắng vì đồng đội để bóng chạm tay. Với một tiền đạo, cơ hội bị bỏ phí trong một trận đấu như vậy là quá nhiều. May mắn cho anh là đội nhà vẫn giành chiến thắng.

Atshimene đá hỏng penalty ở phút thứ 7. Ảnh HLHT FC.

Bàn thắng của HLHT ở phút 49 đến từ một khoảnh khắc chớp thời cơ hơn là kết quả của một pha phối hợp tấn công mạch lạc. Hàng thủ Đồng Nai mắc lỗi, Luiz Antonio lập tức tung cú ra chân nhanh, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bàn thắng ấy quý hơn vàng bởi đem về 3 điểm đầu tiên cho HLHT nhưng cũng phần nào cho thấy sự bế tắc của hàng công. Sau 2 vòng đấu, HLHT mới chỉ ghi 1 bàn và bàn thắng ấy đến từ một tiền vệ. Các chân sút ngoại binh vẫn chưa tìm được đường vào khung thành đối phương.

Atshimene mùa trước đã từng gây thất vọng nhưng vẫn được giữ lại. Không thể phủ nhận tiền đạo này vẫn có khả năng tạo ra cơ hội, nhưng điều HLHT cần là khả năng biến những cơ hội thành bàn thắng.

Chân sút Nigeria bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn.

Khác với hàng công, hàng thủ lại mang đến sự yên tâm. Helerson tiếp tục là một trong những điểm sáng lớn nhất của HLHT. Trung vệ người Brazil thi đấu chắc chắn, lăn xả và luôn có mặt ở những điểm nóng. Có ít nhất 5 tình huống anh giải nguy kịp thời, giúp đội chủ nhà đứng vững trước những đợt lên bóng của Đồng Nai.

Trong khung thành, Nguyễn Thanh Tùng cũng có một ngày thi đấu đáng khen. Thủ môn của HLHT có ít nhất 3 pha cản phá những tình huống nguy hiểm, góp phần quan trọng giúp đội nhà giữ sạch lưới. Khi hàng công chưa thể tạo ra khoảng cách an toàn, sự chắc chắn của hàng thủ và phong độ của Thanh Tùng càng trở nên giá trị.

Một vài tân binh cũng để lại những tín hiệu tích cực. Ngô Văn Lương hoạt động khá ấn tượng bên hành lang trái, tạo sức ép trong những tình huống tấn công. Ở phía đối diện, Vương Văn Huy chơi chắc chắn, đặc biệt trong nhiệm vụ phòng ngự.

HLHT có thể hài lòng với 3 điểm và một trận đấu sạch lưới. Sau thất bại trước CAHN ở ngày ra quân, chiến thắng trước Đồng Nai giúp đội bóng núi Hồng giải tỏa phần nào áp lực và có thêm sự tự tin cho chặng đường phía trước.

Luiz Antonio ghi bàn mở tỷ số cho HLHT. Ảnh Đình Nhất.

Nhưng 3 điểm không đồng nghĩa với việc mọi vấn đề đã được giải quyết. HLHT vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu, tạo cơ hội và quan trọng nhất là tận dụng những cơ hội có được. Hàng thủ đang cho thấy sự chắc chắn, trong khi Luiz Antonio đã lên tiếng đúng lúc. Nhưng với Atshimene và các ngoại binh trên hàng công, sự chờ đợi vẫn còn đó.

“Chúng tôi đã giành được 3 điểm. Điều này giúp toàn đội cởi bỏ được phần nào áp lực sau trận đấu đầu tiên. Quan trọng hơn, các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần thi đấu tốt, tuân thủ đấu pháp và biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn. Đây là chiến thắng rất cần thiết để toàn đội có thêm sự tự tin cho chặng đường phía trước” – HLV Phan Như Thuật chia sẻ.

Chiến thắng trước Đồng Nai giúp HLHT tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Ở vòng 3, HLHT sẽ có chuyến làm khách trên sân của CLB Thể Công – Viettel. Trận đấu diễn ra vào lúc 19h15 ngày 9/10.