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Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Điểm tựa tinh thần, đồng hành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Mùa giải vừa qua, người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh đã đồng hành, sát cánh cùng đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp trong lòng khán giả.

Tối 29/8, Hội Cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh tổ chức gala tổng kết hoạt động mùa giải 2025/2026 và triển khai nhiệm vụ mùa giải 2026/2027.

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Đại biểu tham dự gala tổng kết.

Mùa giải 2025/2026 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đối với bóng đá Hà Tĩnh. Trải qua một mùa giải nhiều biến động nhưng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu đầy nỗ lực và cán đích ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V.League.

Trong hành trình ấy, Hội Cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh tiếp tục là điểm tựa tinh thần, đồng hành cùng đội bóng trong các trận đấu trên sân nhà cũng như những chuyến làm khách.

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Ông Phan Như Thuật - HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cảm ơn hội cổ động viên đã đồng hành cùng đội bóng ở mùa giải vừa qua.

Không chỉ góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trên các khán đài, các hội viên còn duy trì tinh thần đoàn kết, lan tỏa tình yêu bóng đá và hình ảnh đẹp của người hâm mộ Hà Tĩnh.

Bên cạnh cổ vũ cho bóng đá, hội cổ động viên cũng đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện hướng tới các hoàn cảnh khó khăn... được cộng đồng ghi nhận.

Bước vào mùa giải 2026/2027, Hội Cổ động viên Hà Tĩnh tiếp tục sát cánh cùng đội bóng núi Hồng trong các trận đấu, tổ chức cổ vũ trên sân nhà, đồng hành cùng đội trong những chuyến làm khách góp phần giúp đội bóng có một mùa giải thành công.

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Hội Cổ động viên tặng giấy khen cho các hội viên có nhiều đóng góp trong phòng trào cổ vũ cho đội bóng mùa giải 2025/2026.

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#Hội Cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24H #Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

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