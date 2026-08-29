Điểm tựa tinh thần, đồng hành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mùa giải vừa qua, người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh đã đồng hành, sát cánh cùng đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp trong lòng khán giả.
Tối 29/8, Hội Cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh tổ chức gala tổng kết hoạt động mùa giải 2025/2026 và triển khai nhiệm vụ mùa giải 2026/2027.
Mùa giải 2025/2026 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đối với bóng đá Hà Tĩnh. Trải qua một mùa giải nhiều biến động nhưng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu đầy nỗ lực và cán đích ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V.League.
Trong hành trình ấy, Hội Cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh tiếp tục là điểm tựa tinh thần, đồng hành cùng đội bóng trong các trận đấu trên sân nhà cũng như những chuyến làm khách.
Không chỉ góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trên các khán đài, các hội viên còn duy trì tinh thần đoàn kết, lan tỏa tình yêu bóng đá và hình ảnh đẹp của người hâm mộ Hà Tĩnh.
Bên cạnh cổ vũ cho bóng đá, hội cổ động viên cũng đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện hướng tới các hoàn cảnh khó khăn... được cộng đồng ghi nhận.
Bước vào mùa giải 2026/2027, Hội Cổ động viên Hà Tĩnh tiếp tục sát cánh cùng đội bóng núi Hồng trong các trận đấu, tổ chức cổ vũ trên sân nhà, đồng hành cùng đội trong những chuyến làm khách góp phần giúp đội bóng có một mùa giải thành công.
Theo dự kiến, giai đoạn lượt đi V.League 1 mùa giải 2026/27 sẽ bắt đầu từ 5/9 và kết thúc vào ngày 22/12/2026. Lịch thi đấu giai đoạn lượt về sẽ được VPF ban hành sau khi cân đối với lịch tập trung của đội tuyển quốc gia. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có 26 vòng đấu, trong đó 13 trận diễn ra trên sân nhà.
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