Sau thất bại trước CAHN, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có gì đáng chờ đợi?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo trắng) chơi tự tin trước Công an Hà Nội. Ảnh: HLHT FC.

Trận cầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) gặp Công an Hà Nội (CAHN) đã khép lại mà không có bất ngờ nào xảy ra khi đội bóng ngành công an giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Nhưng nếu chỉ nhìn vào tỷ số để kết luận đội khách lép vế thì có lẽ chưa đủ.

Với lực lượng được đánh giá vượt trội cả về nội binh lẫn ngoại binh cùng lợi thế sân nhà, trước trận đấu, giới chuyên môn nhận định CAHN sẽ tạo ra thế trận áp đảo. Thực tế, đội bóng ngành công an kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động hơn và gây sức ép lớn hơn, đặc biệt trong hiệp 1. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội không lớn như những gì người ta có thể hình dung trước trận.

Công an Hà Nội không tạo được thế trận áp đảo trước đối thủ. Ảnh: HLHT FC.

HLHT không chọn cách chơi lùi sâu. Khi đối thủ đẩy cao đội hình, các cầu thủ áo đỏ vẫn bình tĩnh phối hợp từ phần sân nhà, tìm cách thoát pressing và đưa bóng qua tuyến giữa thay vì liên tục phá bóng lên phía trên. Cách triển khai ấy cho thấy sự tự tin lớn hơn trong lối chơi của đội bóng Hà Tĩnh.

Các tuyến giữ được cự ly tương đối tốt, hàng thủ không bị kéo giãn quá nhiều, trong khi tuyến giữa đủ khả năng giữ bóng và đưa trận đấu ra khỏi khu vực nguy hiểm. CAHN có nhiều thời điểm làm chủ cuộc chơi, nhưng không tạo ra cảm giác họ hoàn toàn bóp nghẹt đối thủ.

Bàn mở tỷ số của chủ nhà cũng phần nào cho thấy điều đó. Cú sút của Leo Artur chạm chân hậu vệ HLHT rồi đổi hướng, khiến thủ môn không thể cản phá. Một bàn thắng có phần may mắn, thay vì đến từ một tình huống phối hợp hoàn toàn xé toang hệ thống phòng ngự đội khách.

Hàng công đội bóng núi Hồng cho thấy sự khởi sắc hơn mùa giải cũ. Ảnh: HLHT FC.

Nếu hàng thủ mang đến sự chắc chắn thì hàng công lại đem đến một tín hiệu khác. Pha dàn xếp dẫn tới bàn thắng không được công nhận ở phút 36 cho thấy HLHT không còn chỉ dựa vào những pha phản công đơn giản hay các tình huống cố định. Các cầu thủ di chuyển có chủ đích, phối hợp nhanh và tạo ra được một pha tấn công có ý đồ rõ ràng.

Đáng tiếc, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị, tạo ra những tranh luận từ phía người hâm mộ HLHT. Nếu được công nhận, thế trận có thể đã trở nên khó lường hơn rất nhiều.

Một điểm sáng khác nằm ở cặp tiền vệ Trọng Hoàng và Luiz Antonio. Đây là cặp tiền vệ nhiều tuổi nhất V.League, nhưng kinh nghiệm của họ lại trở thành một trong những yếu tố giúp HLHT đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà.

Trọng Hoàng ở tuổi 37 vẫn thi đấu vô cùng sung mãn. Ảnh: HLHT FC.

Trọng Hoàng vẫn chơi năng nổ, xuất hiện ở nhiều điểm nóng và liên tục lên công, về thủ. Anh không còn tốc độ để thường xuyên đua sức với những cầu thủ trẻ, nhưng khả năng chọn vị trí, đọc tình huống và xử lý bóng giúp tiền vệ này thể hiện được giá trị trong những trận đấu có cường độ cao.

Bên cạnh anh, Luiz Antonio mang đến sự điềm tĩnh và chắc chắn ở giữa sân. Tiền vệ người Brazil không cần quá nhiều pha bóng nổi bật để tạo ảnh hưởng. Khả năng giữ bóng, tranh chấp và luân chuyển bóng giúp HLHT không đánh mất hoàn toàn khu vực giữa sân vào tay đối thủ. Cả hai cùng tham gia phòng ngự khi cần, đồng thời sẵn sàng dâng lên hỗ trợ tấn công.

Nhìn rộng hơn, điều đáng chờ đợi nhất sau trận mở màn nằm ở cách HLHT chơi bóng. Sau gần 3 tháng chuẩn bị, đội bóng núi Hồng bắt đầu cho thấy một diện mạo rõ ràng hơn: phòng ngự chắc chắn nhưng không quá bị động, triển khai bóng bình tĩnh, tuyến giữa có khả năng giữ nhịp và các phương án tấn công cũng đa dạng hơn.

Luiz Antonio có màn ra mắt đội bóng mới khá tốt. Ảnh: HLHT FC.

Tất nhiên, một trận đấu chưa đủ để khẳng định HLHT đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng nếu tiếp tục duy trì được sự tự tin, tính mạch lạc và tinh thần thi đấu như tại Hàng Đẫy, đội bóng Hà Tĩnh hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi những kết quả tốt hơn.

Vòng 2, HLHT trở về sân nhà để tiếp đón tân binh CLB TP Đồng Nai vào lúc 18 giờ ngày 13/9. Trước một đối thủ được đánh giá vừa sức, nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt như trận mở màn, đội bóng núi Hồng sẽ có cơ hội lớn để giành những điểm số đầu tiên của mùa giải.