Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Đồng Nai: Chờ chiến thắng đầu tay trên sân nhà

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân nhà trước CLB TP Đồng Nai trong khuôn khổ vòng 2 LPBank V.League 1-2026/2027.

Sau trận ra quân làm khách trên sân Hàng Đẫy trước đương kim vô địch CLB Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón tân binh CLB TP Đồng Nai ở vòng 2 LPBank V.League 1-2026/2027. Trận đấu diễn ra vào lúc 18h ngày 13/9 trên sân vận động Hà Tĩnh. Cả hai đều phải nhận thất bại ở vòng đấu đầu tiên và đều hướng tới chiến thắng đầu tay.

Sau một mùa giải làm nên lịch sử với chức vô địch Giải hạng Nhất Quốc gia, CLB Trường Tươi Đồng Nai được đổi tên thành CLB TP Đồng Nai và bước vào sân chơi V.League với tâm thế của một tân binh mang nhiều tham vọng.

Đội bóng miền Đông Nam Bộ đã có sự chuẩn bị đáng kể về lực lượng khi giữ lại nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Phượng, Xuân Trường, Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức; đồng thời, bổ sung các tân binh như Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Văn Đức và thủ môn Phạm Văn Phong.

CLB TP Đồng Nai (áo xanh) mang theo tham vọng tại sân chơi V.League. Ảnh: VPF.

Ở hàng công và tuyến giữa, Đồng Nai còn sở hữu những ngoại binh đáng chú ý như Majdevac Andrija, Milos Vulic và Andrei Ivan. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ phải tìm ra cách vận hành phù hợp để biến đội hình thành một tập thể đủ sức thích nghi với cường độ và tính cạnh tranh cao của V.League.

Trận ra quân trước Thể Công Viettel đã phần nào cho thấy điều đó. HLV Nguyễn Việt Thắng chủ động sử dụng đội hình thiên về sức mạnh với 3 ngoại binh Vulic, Ivan và Jovic, trong khi Công Phượng và Xuân Trường được cất trên băng ghế dự bị. Điều này giúp Đồng Nai duy trì được sự chắc chắn trong khoảng thời gian đầu trận, nhưng sau đó không lâu đã buộc phải nhường thế trận cho đội khách.

CLB TP Đồng Nai cần thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi, hướng tới những kết quả tích cực hơn.

Ở hiệp 2 khi Công Phượng được tung vào sân, Đồng Nai vẫn không tạo ra được sự khác biệt trước khi Ribamar ghi bàn mở tỷ số cho Thể Công Viettel. Khó khăn càng lớn khi trung vệ Jovic Filip nhận thẻ đỏ sau khi VAR can thiệp ở phút 74. Chơi thiếu người, Đồng Nai không thể tìm bàn gỡ và nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ.

Dù thất bại 0-2 nhưng trước đối thủ là á quân Thể Công Viettel, CLB TP Đồng Nai chắc chắn sẽ rút được ra nhiều bài học quan trọng để tiếp tục hoàn thiện lối chơi, hướng tới những kết quả tích cực hơn.

Dẫu vậy, việc Jovic bị treo giò vì thẻ đỏ khiến hàng thủ Đồng Nai mất đi một phương án quan trọng ở cuộc đối đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây có thể là điểm mà đội bóng núi Hồng cần khai thác, nhất là khi Đồng Nai vẫn đang trong quá trình hoàn thiện khả năng phòng ngự và sự liên kết giữa các tuyến.

Lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có nhiều điểm sáng trước đương kim vô địch CLB Công an Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, dù để thua 0-2 trước CLB Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã để lại nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng núi Hồng không lựa chọn cách chơi phòng ngự co cụm mà chủ động triển khai bóng từ phần sân nhà, giữ cự ly đội hình tương đối tốt và có những thời điểm khiến đương kim vô địch gặp khó khăn. Đáng chú ý, hàng công đã tạo ra những pha phối hợp có ý đồ rõ ràng, trong đó có tình huống đưa bóng vào lưới đối phương nhưng đáng tiếc không được công nhận vì lỗi việt vị.

Cặp tiền vệ Trọng Hoàng - Luiz Antonio cũng cho thấy giá trị kinh nghiệm khi giúp HLHT giữ được sự ổn định ở khu trung tuyến trước sức ép của CLB Công an Hà Nội. Nếu tiếp tục duy trì khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự như tại Hàng Đẫy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ tạo ra thế trận chủ động hơn trước một đối thủ vừa sức.

Điểm đáng chú ý là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lợi thế sân nhà và được đánh giá nhỉnh hơn Đồng Nai ở cuộc đối đầu này.

Với lợi thế sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng tới chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Hai đội đều đã phải nhận thất bại ở trận đầu ra quân, vì vậy, cuộc so tài tại sân vận động Hà Tĩnh sẽ là cơ hội để cả hai kiểm chứng thực lực và tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Với đội hình được đánh giá tốt nhất cùng lợi thế sân nhà, người hâm mộ đang chờ đợi Trọng Hoàng và các đồng đội thể hiện một diện mạo tích cực hơn, đồng thời mang về chiến thắng đầu tiên cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 2026/2027.