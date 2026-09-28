Ngoại binh Luiz Antonio: Từ dấu hỏi đến dấu ấn

Luiz Antonio ăn mừng bàn thắng vào lưới TP Đồng Nai.

“HLHT hết ngoại binh để tuyển rồi hay sao mà đưa ông Tây 35 tuổi này về?”; “Không còn tiền mua cầu thủ trẻ hơn à?”... Đó là những dòng bình luận xuất hiện dưới các bài đăng công bố Luiz Antonio gia nhập HLHT trên mạng xã hội.

Thế nhưng, chỉ sau 2 vòng đấu, Luiz Antonio đã phần nào đập tan những hoài nghi ấy bằng màn trình diễn trên sân. Anh thi đấu trọn vẹn 180 phút trong 2 trận đã qua, chơi ấn tượng trong trận gặp Công an Hà Nội và ghi bàn duy nhất giúp HLHT đánh bại TP Đồng Nai ở vòng 2.

Luiz Antonio đến Hà Tĩnh ở tuổi 35, cái tuổi mà một cầu thủ ngoại binh thường bị đặt dấu hỏi về thể lực và khả năng duy trì phong độ. Anh lại không phải cái tên mới xuất hiện tại V.League, tiền vệ người Brazil từng khoác áo Thanh Hóa, Hải Phòng, có kinh nghiệm nhưng không còn ở thời kỳ đỉnh cao.

Bởi vậy, sự hoài nghi là điều dễ hiểu. Nhưng Luiz Antonio dường như không mất nhiều thời gian để thể hiện mình trên sân cỏ. Ở trận ra quân gặp Công an Hà Nội, anh đá chính bên cạnh Trọng Hoàng. Trước nhà đương kim vô địch sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, Hà Tĩnh thua 0-2 nhưng tuyến giữa không bị lép vế hoàn toàn. Luiz Antonio chơi mạnh mẽ, liên tục tranh chấp và không ngại va chạm.

Dù đã 35 tuổi nhưng Luiz Antonio vẫn cho thấy đẳng cấp khi thi đấu trọn vẹn 180 phút cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong 2 trận vừa qua.

Có những thời điểm Công an Hà Nội gây sức ép, tiền vệ Brazil vẫn chủ động tìm cách đưa bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm thay vì vội vàng phá lên. Sự bình tĩnh ấy giúp Hà Tĩnh có những khoảng thời gian triển khai bóng khá tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn. Đó chưa phải màn trình diễn khiến người ta phải trầm trồ. Nhưng đủ để thấy Luiz Antonio không đến Hà Tĩnh chỉ để lấp một vị trí trong đội hình.

Đến trận gặp TP Đồng Nai, anh khiến người ta phải nhìn mình khác đi. Trời mưa, sân trơn, bóng ướt khiến HLHT có một trận đấu không dễ dàng. Đội chủ nhà tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng các chân sút lại thiếu chính xác ở thời điểm quyết định. Atshimene đá hỏng phạt đền, một bàn thắng bị VAR từ chối, còn những cơ hội khác lần lượt trôi qua.

Luiz Antonio chơi mạnh mẽ, liên tục tranh chấp và không ngại va chạm.

Rồi Luiz Antonio xuất hiện. Từ một tình huống đội khách xử lý không tốt, tiền vệ người Brazil tận dụng khoảng trống, dứt điểm quyết đoán ghi bàn duy nhất của trận đấu. Hà Tĩnh thắng 1-0, có 3 điểm đầu tiên của mùa giải. Bàn thắng ấy càng đáng giá khi hàng công Hà Tĩnh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Luiz Antonio xuất hiện đúng lúc, trong một trận đấu đội chủ nhà rất cần một người biết cách kết thúc.

“Tôi rất vui vì bàn thắng đó đã giúp đội nhà giành được 3 điểm. Đây mới chỉ là những trận đấu đầu tiên của mùa giải, tôi sẽ cố gắng duy trì phong độ, nỗ lực tập luyện và thi đấu tốt hơn để cùng đồng đội giúp HLHT đạt được những kết quả tốt trong thời gian tới” - Luiz Antonio chia sẻ.

Sau 2 vòng đấu, HLHT mới ghi được một bàn, và người ghi bàn là một tiền vệ. Luiz Antonio vì thế đang trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất của đội bóng. Anh chơi thấp khi cần phòng ngự, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân nhưng cũng sẵn sàng dâng lên khi đội nhà chuyển trạng thái. Đáng chú ý hơn, tiền vệ Brazil hòa nhập khá nhanh với Trọng Hoàng. Một người 35 tuổi, một người 37 tuổi, họ đang tạo nên cặp tiền vệ có độ tuổi thuộc nhóm cao nhất V.League.

Luiz Antonio giờ đã trở thành trụ cột của đội bóng núi Hồng. Ảnh HLHT FC.

“Luiz Antonio là cầu thủ quan trọng của đội. Trước khi quyết định chiêu mộ, chúng tôi đã xem xét kỹ năng lực và kinh nghiệm của cậu ấy. Hy vọng Luiz Antonio sẽ tiếp tục giữ được phong độ, phát huy khả năng của mình để cùng đội đạt được những kết quả tốt trong mùa giải” - HLV Phan Như Thuật cho biết.

Tất nhiên, 2 trận đấu chưa thể xóa hết những nghi ngờ về khả năng duy trì phong độ trong một mùa giải V.League kéo dài và khắc nghiệt. Nhưng Luiz Antonio đã có cách riêng để bắt đầu hành trình của mình ở Hà Tĩnh.