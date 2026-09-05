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Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể tạo được bất ngờ trước Công an Hà Nội

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Trước Công an Hà Nội được đánh giá vượt trội hơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn chịu thất bại trước đối thủ với tỷ số 0-2.

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Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo trắng) thi đấu đầy nỗ lực. Ảnh: HLHT FC.

19h15 ngày 5/9, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trận mở màn V.League 1-2026/2027 bằng chuyến làm khách đến sân nhà của CLB Công an Hà Nội. Với thực lực vượt trội cùng điểm tựa sân nhà, Công an Hà Nội đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu trận đấu. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động nhập cuộc chậm, chơi phòng ngự phản công.

Ngay ở phút thứ 5, Công an Hà Nội đã mở tỷ số trận đấu. Từ ngoài vòng cấm, tiền vệ Leo Artur tung cú đá đưa bóng đập vào người hậu vệ đội khách làm bó tay thủ môn Nguyễn Thanh Tùng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau bàn thắng mở tỷ số, chủ nhà vẫn duy trì sức tấn công lên cầu môn đối thủ. Phút 17, tiền đạo Alan của Công an Hà Nội tung cú đánh đầu cận thành đưa bóng đi dội xà ngang.

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Chủ nhà ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: HLHT FC.

Phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cố gắng chơi chậm, tạo ra các pha phối hợp để tìm kiếm bàn thắng. Phút 36, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiền đạo Atshimene dứt điểm cận thành gỡ hoà 1-1 cho đội khách. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Công an Hà Nội.

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Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể làm nên bất ngờ trước Công an Hà Nội. Ảnh: HLHT FC.

Bước sang hiệp 2, Hà Tĩnh bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra được liên tiếp 3 pha bóng nguy hiểm nhưng không thể ghi được bàn thắng.

Quãng thời gian tiếp theo, Công an Hà Nội chủ động giảm nhịp trận đấu. Đến phút 82, tiền đạo Alan dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà.

Ở vòng đấu thứ 2, đội bóng núi Hồng sẽ trở về sân nhà để tiếp đón CLB TP Đồng Nai vào lúc 18 giờ ngày 13/9.

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Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

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