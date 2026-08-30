Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tập luyện xuyên lễ, sẵn sàng trận mở màn mùa giải mới

Trung vệ 18 tuổi được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đăng ký thi đấu V.League 21/08/2026 09:56 Trung vệ Lê Quang Trường (SN 2008, quê phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) được đội bóng núi Hồng đăng ký vào danh sách thi đấu của CLB ở mùa giải V.League 2026/2027.

Việt kiều Ian Mai vừa gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có gì đặc biệt? 14/08/2026 05:05 Cầu thủ sinh năm 2004 từng thi đấu tại Mỹ được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn ở hàng thủ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thử thách chờ đợi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở 3 trận đầu mùa giải mới 08/08/2026 08:00 Chạm trán đương kim vô địch Công an Hà Nội, tiếp đón tân binh giàu tham vọng Trường Tươi Đồng Nai rồi làm khách trên sân của á quân Thể Công Viettel là những thử thách chờ đợi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở 3 vòng đấu đầu tiên V.League 2026/2027.

Ngoại binh 35 tuổi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có gì đặc biệt? 04/08/2026 05:05 Không chỉ sở hữu bản lý lịch ấn tượng, Luiz Antonio (SN 1991, quốc tịch Brazil) còn được đánh giá cao bởi khả năng cầm nhịp và tạo khác biệt ở khu trung tuyến. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt niềm tin lớn vào tiền vệ này cho mùa giải mới.

“Bệ phóng” cho những tài năng bóng đá trẻ Hà Tĩnh 02/08/2026 05:13 Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh không chỉ lan tỏa phong trào bóng đá học đường mà còn trở thành “bệ phóng” của bóng đá trẻ địa phương. Từ sân chơi này, nhiều cầu thủ nhí đã được tuyển chọn vào hệ thống đào tạo trẻ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thắng kịch tính U11 Hải Phòng, U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào tứ kết quốc gia 31/07/2026 19:55 Đánh bại U11 Hải Phòng trên chấm phạt đền với tỷ số 4-3, U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành tấm vé vào chơi trận tứ kết Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026.

Tiền đạo Brazil trị giá hơn 9 tỷ đồng gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 23/07/2026 05:17 Rời Hà Nội FC, tiền đạo người Brazil Daniel Floro da Silva chính thức đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chân sút ghi 6 bàn, 4 kiến tạo mùa trước được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công đội bóng núi Hồng.

Dấu ấn của Viktor Lê trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 18/07/2026 05:18 Từ bản hợp đồng không nhận được nhiều kỳ vọng đến một trong những cầu thủ nổi bật nhất Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê đã để lại nhiều dấu ấn trước khi nói lời chia tay đội bóng núi Hồng.

Viktor Lê bất ngờ chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 17/07/2026 13:07 Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khép lại hành trình để lại nhiều dấu ấn trong màu áo đội bóng núi Hồng.

8 cầu thủ trẻ tập luyện cùng đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 09/07/2026 08:40 Tập luyện cùng đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 8 cầu thủ trẻ đều nỗ lực hết mình với hy vọng sẽ là 1 - 2 cái tên có mặt trong danh sách tham dự V.League.

Tiền vệ Trần Phi Sơn trở lại thử việc tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 08/07/2026 09:45 Tiền vệ Trần Phi Sơn đang tập luyện cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo diện thử việc. Nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn, cầu thủ xứ Nghệ sẽ có cơ hội trở lại khoác áo đội bóng núi Hồng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hội quân, tập luyện cho mùa giải mới 02/07/2026 19:07 Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã hội quân, tiến hành tập luyện cho mùa giải mới. Buổi tập có sự góp mặt của các cầu thủ nội binh cùng tân binh vừa được chiêu mộ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay 11 cầu thủ, đón người cũ trở về 30/06/2026 12:37 Trong số 11 cầu thủ nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước thềm mùa giải mới có 10 nội binh và 1 ngoại binh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần gì ở kỳ chuyển nhượng mùa giải mới? 25/06/2026 09:35 Kỳ chuyển nhượng V.League 2026/2027 đang diễn ra sôi động khi các CLB liên tục bổ sung lực lượng. Sau mùa giải đầy khó khăn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần sớm hoàn thiện lực lượng nếu không muốn đi vào “vết xe đổ” mùa giải đã qua.

Nhìn lại mùa giải đầy biến động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 08/06/2026 10:26 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại V.League 1-2025/2026 ở vị trí thứ 8 với 29 điểm. Những biến động trên băng ghế chỉ đạo, nhiều trụ cột ra đi cùng phong độ thiếu ổn định đã khiến đội bóng núi Hồng trải qua mùa giải với vô vàn khó khăn.

Thất bại trước Ninh Bình FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 8 mùa giải 2025/2026 07/06/2026 20:12 Làm khách trước Ninh Bình FC được đánh giá vượt trội hơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn chịu thất bại trước đối thủ với tỷ số 0-3, qua đó khép lại mùa giải với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tìm kiếm "cái kết đẹp" trên sân Ninh Bình 07/06/2026 05:18 Dù không còn mục tiêu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn có lý do để hướng đến một kết quả tích cực trên sân Ninh Bình, khép lại mùa giải bằng màn trình diễn đáng nhớ.

2 tân binh gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là ai? 02/06/2026 05:45 Kết thúc mùa giải 2025/2026, 2 cầu thủ đang là trụ cột của CLB Sông Lam Nghệ An sẽ chia tay đội bóng để gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa không bàn thắng trước SHB Đà Nẵng 31/05/2026 20:49 Trước lối chơi chặt chẽ và thực dụng của SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm và đành chấp nhận trận hòa với tỷ số 0-0.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SHB Đà Nẵng: Chủ nhà không dễ “chiều khách” 30/05/2026 16:13 Với tinh thần “không còn gì để mất", SHB Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ mang tới không ít khó khăn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa giải năm nay.

Chờ cầu thủ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tỏa sáng tại vòng loại U13 toàn quốc 29/05/2026 05:25 Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần thoải mái, tự tin, các cầu thủ U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang quyết tâm thể hiện mình, giành tấm vé vào vòng chung kết U13 toàn quốc năm 2026.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Công an Hà Nội: Bùng nổ phút cuối 24/05/2026 20:34 Dù phải đối đầu với đội bóng có thực lực và đẳng cấp vượt trội là Công an Hà Nội nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chơi đầy nỗ lực và đã cầm hoà đối thủ với tỷ số 1-1.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chào đón cầu thủ xa quê về thi đấu 24/05/2026 12:56 Lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết, CLB luôn sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện tốt nhất để những cầu thủ là con em Hà Tĩnh cống hiến cho đội nhà.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hưng phấn tiếp đón tân vương Công an Hà Nội FC 23/05/2026 06:09 Khi đã gỡ bỏ được áp lực trụ hạng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn trước nhà vô địch của mùa giải năm nay - Công an Hà Nội FC.

Đánh bại Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng trước 3 vòng đấu 17/05/2026 20:04 Trước đội bóng đang "khát" điểm là Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có trận đấu khá tốt, đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0, qua đó trụ hạng trước 3 vòng đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có suất trụ hạng sớm trên sân Pleiku? 16/05/2026 09:00 Nếu có thể giành trọn vẹn 3 điểm trước CLB Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gần như chắc suất trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Chưa có "phép màu" cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 11/05/2026 05:20 Bước vào trận đấu với nhiều kỳ vọng sau những thay đổi trên băng ghế huấn luyện nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng khi để thua Thể Công - Viettel với tỷ số 0-2.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Thể Công - Viettel 10/05/2026 20:55 Tiếp đón CLB Thể Công - Viettel trên sân nhà, dù rất nỗ lực nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn không thể làm nên bất ngờ khi nhận thất bại với tỷ số 0-2.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel: Thử thách chờ đợi chủ nhà 10/05/2026 05:19 Cuộc tiếp đón Thể Công - Viettel sẽ là "bài test” khó khăn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong giai đoạn chuyển giao băng ghế huấn luyện, nhất là khi đội bóng áo lính đang nằm trong cuộc đua tốp đầu.