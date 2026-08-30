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CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tập luyện xuyên lễ, sẵn sàng trận mở màn mùa giải mới

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Duy trì tập luyện xuyên kỳ nghỉ lễ 2/9, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trước trận mở màn mùa giải 2026/2027 gặp đương kim vô địch Công an Hà Nội.

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Những ngày qua, đội bóng núi Hồng đã tích cực tập luyện cho mùa giải mới. Xác định cuộc đối đầu với Công an Hà Nội ở vòng 1 là trận đấu vô cùng khó khăn, vì vậy, ban huấn luyện đã yêu cầu toàn đội tập trung tập luyện xuyên suốt trong kỳ nghỉ 2/9 nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất.
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Toàn đội tranh thủ những buổi tập cuối để hoàn thiện thể lực, chiến thuật trước ngày mùa giải mới khởi tranh.
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HLV Phan Như Thuật cùng ban huấn luyện liên tục điều chỉnh các bài tập, yêu cầu cầu thủ duy trì sự tập trung và cường độ vận động cao. Đây cũng là giai đoạn đội bóng núi Hồng hoàn thiện những phương án cuối cùng trước trận mở màn.
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Các cầu thủ thực hiện những bài tập phối hợp và di chuyển với tốc độ cao. Sau quá trình chuẩn bị kéo dài, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang dần định hình bộ khung cho mùa giải 2026/2027 với nhiều gương mặt mới.
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Các ngoại binh được kỳ vọng mang đến thêm sức mạnh cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
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Tân binh Luiz Antonio là một trong những cái tên đáng chú ý của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay. Tiền vệ người Brazil từng có nhiều năm thi đấu tại V.League và được kỳ vọng giúp tuyến giữa đội bóng núi Hồng giàu kinh nghiệm hơn. “Tôi rất vui khi gia nhập đội bóng. Tôi muốn nhanh chóng hòa nhập, thi đấu hết khả năng và cùng đội có một mùa giải tốt” - Luiz Antonio chia sẻ.
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Các cầu thủ trẻ cũng được HLV Phan Như Thuật trao cơ hội tập luyện cùng đội 1, trong đó hậu vệ Lê Quang Trường (bên trái) được đăng ký thi đấu mùa giải tới. Sự xuất hiện của những gương mặt trưởng thành từ tuyến trẻ giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thêm phương án nhân sự trong hành trình dài của mùa giải.
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Không khí trên sân tập diễn ra khẩn trương nhưng vẫn giữ được sự thoải mái. Ban huấn luyện chú trọng các bài tập chiến thuật, đặc biệt là khả năng chuyển trạng thái và tổ chức phòng ngự trước những đối thủ có chất lượng.
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Các tân binh tập luyện chăm chỉ, cố gắng để có thể chiếm được suất đá chính trong trận mở màn mùa giải.
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Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ khởi đầu mùa giải 2026/2027 bằng chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, gặp Công an Hà Nội lúc 19h15 ngày 5/9. Đây là thử thách lớn, đồng thời cũng là cơ hội để thầy trò HLV Phan Như Thuật kiểm chứng sự chuẩn bị sau giai đoạn tiền mùa giải. "Công an Hà Nội là đối thủ rất mạnh, sở hữu dàn ngoại binh, nội binh chất lượng. Chuyến làm khách lần này chắc chắn đội bóng sẽ gặp nhiều khó khăn, các cầu thủ sẽ đoàn kết, thi đấu tốt để có thể giành được ít nhất 1 điểm" - thủ môn Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.
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Các cầu thủ đội bóng núi Hồng tích cực hoàn thành các giáo án ban huấn luyện đề ra. Theo dự kiến ngày 2/9, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ hành quân ra sân Hàng Đẫy để tập luyện làm quen sân.
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Bị đánh giá thấp hơn đối thủ ở trận mở màn, vì thế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể sẽ triển khai lối chơi phòng ngự phản công nhanh. Điều này đòi hỏi khả năng tận dụng cơ hội của các ngoại binh trên hàng công là vô cùng quan trọng.
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HLV Phan Như Thuật chia sẻ: “Thời gian qua, toàn đội đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện cả về thể lực, chiến thuật và sự gắn kết. Những trận giao hữu vừa qua giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để đánh giá từng vị trí và điều chỉnh đội hình. Mùa giải mới chắc chắn có nhiều thử thách, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng bước vào cuộc chơi với quyết tâm cao nhất”.

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