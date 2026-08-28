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CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất quân, đặt mục tiêu lọt tốp đầu mùa giải 2026/2027

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Tại lễ xuất quân mùa giải 2026/2027, Ban lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mong muốn đội bóng đoàn kết, nỗ lực, thi đấu hết mình để hoàn thành mục tiêu lọt tốp đầu của giải đấu.

Tối 28/8, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết mùa giải 2025/2026 và lễ xuất quân thi đấu mùa giải 2026/2027 với sự tham dự của đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và một số sở, ban, ngành.

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Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đội bóng.

Mùa giải 2025/2026, dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu đầy nỗ lực, cố gắng để cán đích ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Đội bóng núi Hồng là đội có hàng thủ tốt thứ 3 giải (29 bàn thua), chỉ xếp sau đương kim vô địch Công an Hà Nội (22 bàn thua) và á quân Thể Công – Viettel (21 bàn thua).

Bước vào mùa giải 2026/2027, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp xáo trộn về đội hình khi chia tay 14 cầu thủ; đồng thời bổ sung 9 tân binh, trong đó có 2 ngoại binh và 1 Việt kiều.

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Ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phát biểu giao nhiệm vụ cho đội bóng ở mùa giải mới.

Trước thềm giải đấu, đội bóng núi Hồng đã có sự tập luyện nghiêm túc, tổ chức các trận đấu giao hữu để lắp ghép đội hình.

Tại lễ xuất quân mùa giải mới, ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bày tỏ mong muốn đội bóng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó và cán đích ở tốp đầu giải đấu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đánh giá cao sự đồng hành của nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn và sự nỗ lực của tập thể đội bóng trong mùa giải vừa qua.

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Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường phát biểu tại buổi lễ.

Vị trí thứ 8 ở mùa giải 2025/2026 đã phần nào đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Viết Trường mong muốn bước vào mùa giải mới, đội bóng sẽ đoàn kết, thi đấu vì màu cờ sắc áo và đạt thứ hạng cao.

Thay mặt đội bóng, HLV Phan Như Thuật cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của lãnh đạo tỉnh, ban lãnh đạo CLB. HLV Phan Như Thuật cho biết, bước vào mùa giải mới, toàn thể đội bóng sẽ đoàn kết, nỗ lực tập luyện, thi đấu quyết tâm để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ.

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Tại lễ xuất quân, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra mắt các mẫu trang phục thi đấu mùa giải mới.
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CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu lọt tốp đầu mùa giải 2026/2027.

Vào lúc 19h15 ngày 5/9, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có trận ra quân mùa giải 2026/2027 bằng chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Công an Hà Nội.

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Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

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