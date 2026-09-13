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Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chiến thắng đầu tiên tại V.League

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Bàn thắng duy nhất của Luiz Antonio giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà trước Đồng Nai.

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Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB TP Đồng Nai tại vòng 2 LPBank V.League 1-2026/2027.

Chiều 13/9, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đón tiếp CLB TP Đồng Nai trong khuôn khổ vòng 2 LPBank V.League 1-2026/2027 với thời tiết không thuận lợi. Ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra quân với đội hình tốt nhất hiện có.

Cả 4 ngoại binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều được sử dụng trong đội hình xuất phát là Helerson, Luiz Antonio, Floro và Atshimene. Nội binh là những cái tên khá quen thuộc như: Duy Thường, Viết Triều, Trung Nguyên, Thanh Tùng.

Về phía đội khách, CLB TP Đồng Nai không có đội hình tốt nhất khi hậu vệ Jovic Filip phải nhận án treo giò. Đội bóng miền Đông Nam Bộ có thủ thành Phạm Văn Phong trấn giữ khung thành, khu vực trung lộ do Sầm Ngọc Đức và Vulic Milos quán xuyến. Đá cao nhất trên hàng công là đội trưởng Công Phượng và tiền đạo ngoại binh Ivan Virgil Adrei.

Có lợi thế sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhập cuộc tự tin, chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Những tưởng lợi thế sẽ đến từ rất sớm khi ngay ở phút thứ 7, cầu thủ đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm mang về quả phạt đền cho chủ nhà, nhưng đáng tiếc, Atshimene không thể thực hiện thành công.

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Atshimene không thể thực hiện thành công cú phạt đền cho đội chủ nhà.

Thoát thua, CLB TP Đồng Nai tự tin hơn. Dẫu vậy, thời tiết mưa lớn khiến những pha triển khai bóng của cả 2 đội bị ảnh hưởng khá nhiều.

Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tin vui đến với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khá sớm ở hiệp 2. Phút thứ 49, hậu vệ của CLB TP Đồng Nai mắc sai lầm khi để mất bóng ở khu vực gần vòng cấm. Luiz Antonio tận dụng cơ hội và có pha dứt điểm khéo léo mở tỷ số trận đấu.

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Luiz Antonio ghi bàn mở tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở đầu hiệp 2.

Thời gian còn lại, chủ sân Hà Tĩnh tiếp tục tấn công và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Song trong một ngày thi đấu khá vô duyên, Atshimene và đồng đội đã không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

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Nhiều cơ hội được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo ra nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 giúp chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chiến thắng đầu tay tại LPBank V.League 1-2026/2027.

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Tags:

#V.League #Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #Đồng Nai #bóng đá Việt Nam #Trọng Hoàng #Công Phượng #bóng đá

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