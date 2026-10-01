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CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Cựu trung vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và dấu ấn sau 180 phút ở tuyển Việt Nam

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Adou Leygley Minh được trao cơ hội khoác áo đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026 và để lại dấu ấn bằng khả năng thích nghi nhanh chóng, giống với những gì anh từng thể hiện trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

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Đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan 0-2 ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup tối 29/9. Ảnh internet

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với tỷ số 0-2 nghiêng về đội bóng xứ Chùa Vàng. Dù thất bại, đội tuyển Việt Nam vẫn có những thời điểm chơi khá tốt. Trong số những điểm đáng chú ý, Nguyễn Adou Leygley Minh tiếp tục để lại dấu ấn trong lần thứ hai khoác áo đội tuyển quốc gia.

Suốt cả trận đấu, Adou Minh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà còn tham gia vào nhiều pha tấn công. Đáng chú ý là đường chuyền dài ở phút 25 của anh đưa Cao Pendant Quang Vinh thoát xuống đối mặt thủ môn Thái Lan nhưng cầu thủ này lại sút ra ngoài. Ở mặt trận phòng ngự, Adou Minh có 2 tình huống giải vây, liên tục có mặt ở những điểm nóng.

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Trung vệ Adou Minh (áo trắng) chơi tốt ở trận gặp Thái Lan. Ảnh: Znews.

Trước đó, ở trận đối đầu với Philippines, trung vệ này còn làm tốt hơn thế. Adou Minh có 55 lần chạm bóng, thực hiện 34 đường chuyền chính xác và có 10 lần tham gia các tình huống phòng ngự. Anh thu hồi bóng 6 lần, giải vây 4 lần và có 3 pha cắt bóng.

Khả năng tranh chấp cũng là điểm đáng chú ý khi Adou Minh thắng 3/4 pha tranh chấp tay đôi dưới đất và cả 2/2 tình huống không chiến. Đặc biệt, anh không bị đối phương qua người lần nào và không có tình huống mất bóng trực tiếp vào chân đối thủ.

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Adou Minh (áo đỏ) không bị đối phương qua người lần nào ở trận đối đầu với Philippines. Ảnh Znews.

Điểm nổi bật ở Adou Minh là khả năng hoà nhập cực kỳ ấn tượng. Anh chơi đủ điềm tĩnh, tỉnh táo và khá khôn ngoan trong cách chọn vị trí, xử lý tình huống. Trung vệ này cũng biết sử dụng khả năng đọc trận đấu và chuyền bóng để tham gia vào quá trình đưa bóng lên phía trên, thay vì chỉ tập trung vào nhiệm vụ phá bóng. Giá trị của Adou Minh nằm ở khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và duy trì sự tập trung.

Đây cũng là những tố chất cần thiết đối với một trung vệ ở đội tuyển quốc gia. Anh ưu tiên sự an toàn, chọn phương án xử lý đơn giản khi cần và chỉ đưa bóng lên phía trước khi có khoảng trống. Cách chơi này giúp trung vệ Việt kiều giữ được sự ổn định trong suốt 180 phút đầu tiên.

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Giá trị của Adou Minh nằm ở khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và duy trì sự tập trung. Ảnh: Znews.

Mới hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, nhưng trung vệ này đã được trao suất đá chính ở cả 2 trận gặp Philippines và Thái Lan, đều chơi trọn 90 phút. Đáng chú ý, ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam không thiếu những lựa chọn, nhưng HLV vẫn đặt niềm tin vào Adou Minh ngay từ trận đầu tiên. Điều đó cho thấy sự tin tưởng của ban huấn luyện với chàng trung vệ này.

Có thể nói khả năng hòa nhập nhanh không phải điều mới mẻ với Adou Minh. Đến Việt Nam thi đấu từ năm 2024, anh khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và ngay lập tức tạo được chỗ đứng ở hàng phòng ngự đội bóng núi Hồng, góp công lớn giúp đội bóng đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng mùa giải 2024/2025. Ngoài ra, hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu.

Đầu mùa giải 2025/2026, trung vệ này bất ngờ nói lời chia tay đội bóng để gia nhập CLB Công an Hà Nội. Cuộc chia tay khiến người hâm mộ Hà Tĩnh không khỏi tiếc nuối khi anh là một trong những cầu thủ được khán giả yêu thích nhất.

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Adou Minh từng là trụ cột của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa giải 2024/2025.

Sau 180 phút đầu tiên, Adou Minh chưa cần tạo ra những khoảnh khắc quá đặc biệt để gây chú ý. Sự điềm tĩnh, tỉnh táo, khả năng đọc tình huống, tranh chấp và chuyền bóng mới là những điểm giúp anh tạo dấu ấn.

Từ đội bóng núi Hồng sang Công an Hà Nội rồi đến đội tuyển quốc gia, trung vệ Việt kiều này đang viết tiếp câu chuyện hòa nhập của mình bằng sự điềm tĩnh, tỉnh táo và chắc chắn. Tin rằng với đẳng cấp vốn có, Adou Minh sẽ tiến xa hơn nữa ở màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia trong chặng đường sắp tới.

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Tags:

#Việt kiều Adou Minh #Nguyễn Adou Leygley Minh #Việt Nam thua Thái Lan #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

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