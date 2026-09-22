Lịch đấu của Việt Nam tại ASIAD 2026 ngày 22/9

Ngày thi 22/9 của ASIAD 2026 diễn ra với lịch tranh tài dày đặc của các VĐV Việt Nam. Buổi sáng bắt đầu từ 7h, giờ Hà Nội, với bóng chuyền bãi biển nữ, khi Việt Nam lần lượt gặp Mông Cổ và Macao ở vòng bảng. Cùng thời điểm, ba cua-rơ Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi tranh chung kết đường trường xuất phát đồng hàng nữ.

Ở wushu, Đỗ Đức Tài thi nam quyền nam, còn Đặng Trần Phương Nhi tranh tài ở nam quyền nữ lúc 9h.

Tiền đạo Lê Phát ăn mừng khi Việt Nam thắng Philippines 2-0 ở lượt hai bảng C bóng đá nam ASIAD 2026, trên sân Nagoya Minato, Nhật Bản ngày 18/9/2026. Ảnh: Hoàng Hồ

Bắn súng cũng có nội dung đáng chú ý với Nguyễn Tâm Quang và Phí Thanh Thảo thi súng trường đồng đội nam nữ. Hai VĐV bước vào vòng loại lúc 7h45 trước khi tranh chung kết từ 9h45 nếu đi tiếp.

Ở môn bơi, Nguyễn Thúy Hiền dự vòng loại 100m tự do nữ lúc 8h, trong khi Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn thi 400m hỗn hợp nam lúc 8h12. Mai Trần Tuấn Anh tranh 1.500m tự do nam lúc 8h42. Các VĐV sẽ dự chung kết vào buổi chiều nếu vượt qua vòng loại.

Karate có Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thi kata đồng đội nữ từ 8h10. Trong khi đó, hai kiếm thủ Trần Thị Thùy Trinh và Nguyễn Phương Kim bắt đầu nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nữ lúc 9h45 và có thể thi liên tục qua các vòng trong ngày, với chung kết dự kiến lúc 17h.

Quyền Anh (boxing) có hai võ sĩ nữ thượng đài lúc 10h15. Nguyễn Thị Tâm gặp đối thủ Nepal ở hạng 51kg, còn Võ Thị Kim Ánh đối đầu võ sĩ Sri Lanka ở hạng 54kg. Bóng ném nữ Việt Nam gặp Kazakhstan lúc 11h30.

Tâm điểm của ngày thi là trận Việt Nam gặp Uzbekistan ở bảng C bóng đá nam, lúc 12h.

Buổi chiều tiếp tục với nhiều nội dung võ thuật. Từ 16h, Ngô Thị Phương Nga gặp võ sĩ Iran ở tứ kết tán thủ hạng 52kg nữ. Đinh Văn Tâm gặp đối thủ Pakistan ở hạng 56kg nam, Nguyễn Thị Thu Thủy gặp Turkmenistan ở hạng 60kg nữ, Hứa Văn Đoàn gặp Hàn Quốc ở hạng 60kg nam, Nguyễn Khắc Kiên gặp Philippines ở hạng 65kg nam và Trương Văn Chưởng gặp Kazakhstan ở hạng 70kg nam.

Nếu vượt qua vòng loại, các VĐV bơi Việt Nam cũng có thể tranh huy chương trong buổi chiều. Nguyễn Thúy Hiền thi chung kết 100m tự do nữ lúc 15h, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn tranh chung kết 400m hỗn hợp nam lúc 15h08, còn Mai Trần Tuấn Anh thi chung kết 1.500m tự do nam lúc 15h29.

Sau hai ngày thi đấu chính thức, Việt Nam đã giành ba HC đồng tại ASIAD 2026. Trong đó, Nguyễn Thị Diệu Ly mang về tấm HC đồng duy nhất cho đoàn trong ngày 21/9, ở kumite cá nhân nữ hạng 68kg. Hai HC đồng của đoàn trong ngày đầu tiên thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi ở môn bóng đá bàn (teqball) và Bùi Ngọc Nhi (karate).

Lịch đấu của Việt Nam ngày 22/9. Đồ họa: Xuân Bình (AI hỗ trợ)