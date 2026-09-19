Cầu thủ cao 1,96 m dẫn đầu đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc ASIAD 2026

Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, đông đảo người dân Hà Tĩnh đã cùng hưởng ứng hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước 2026", rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.
Trải qua những trận cầu hấp dẫn, kịch tính, Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội trẻ Biên phòng MB ở nội dung nam và đội trẻ Hoá chất Đức Giang Lào Cai nội dung nữ.
Lọt vào tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026, đội trẻ Hà Tĩnh cho thấy những tín hiệu tích cực về chuyên môn nhưng cũng còn đó những hạn chế cần được cải thiện để hướng tới những bước tiến xa hơn.
Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 quy tụ nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Bên cạnh tài năng và tinh thần thi đấu, những “bóng hồng” còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, tươi trẻ trên sân đấu.
Giải đua thuyền nhân kỷ niệm 162 năm ngày mất của Đông các Đại học sỹ Trương Quốc Dụng do UBND xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức là dịp thắt chặt tình đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân.
Các hoạt động thể thao kỷ niệm 162 năm ngày mất của Đông các Đại học sỹ – Tiến sỹ Trương Quốc Dụng do UBND xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức nhằm thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân.
Từ mùa 2026-2027, các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh sẽ thử nghiệm quy định buộc một cầu thủ rời sân ít nhất một phút nếu trận đấu bị dừng vì thủ môn chấn thương, nhằm ngăn tình trạng câu giờ và lợi dụng quãng nghỉ để chỉ đạo chiến thuật.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện viên và nguồn lực đầu tư, đội tuyển Kickboxing trẻ Hà Tĩnh vẫn thi đấu ấn tượng, giành 5 huy chương tại Giải vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc năm 2026.
SEA V.Cup 2026 khép lại với chức vô địch lịch sử của bóng chuyền nam Việt Nam. Trong hành trình ấy, cựu libero bóng chuyền nam Hà Tĩnh Cao Đức Hoàng đã để lại dấu ấn với khả năng bắt bước một ổn định cùng nhiều pha cứu bóng xuất thần.
Được triệu tập bổ sung vào phút chót, đối chuyền của bóng chuyền nam Hà Tĩnh Đinh Văn Phương đã biến SEA V Cup 2026 thành giải đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp khi góp công lớn vào chức vô địch lịch sử của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.