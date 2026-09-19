Cầu thủ cao 1,96 m dẫn đầu đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc ASIAD 2026

Đồng loạt hưởng ứng “Cùng Việt Nam tiến bước” ở Hà Tĩnh 30/08/2026 17:33 Hà Tĩnh cùng 33 tỉnh, thành phố tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, lan tỏa mục tiêu 10 tỷ bước xanh, kết nối cộng đồng.

Người dân Hà Tĩnh hưởng ứng hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” 30/08/2026 08:43 Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, đông đảo người dân Hà Tĩnh đã cùng hưởng ứng hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước 2026", rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.

Hà Tĩnh giành 5 huy chương tại Giải Vô địch Kickboxing các nhóm tuổi quốc gia 28/08/2026 09:52 Tại Giải Vô địch Kickboxing các nhóm tuổi quốc gia năm 2026, đoàn Hà Tĩnh giành 5 huy chương, trong đó có 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn ở lứa tuổi 13-15.

Hà Tĩnh rực rỡ màu cờ Tổ quốc trong đêm Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 27/08/2026 06:01 Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn người hâm mộ Hà Tĩnh đã đổ ra đường, hòa vào dòng người với cờ đỏ sao vàng rực rỡ, ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Người hâm mộ Hà Tĩnh vui mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 26/08/2026 22:20 Đông đảo người hâm mộ Hà Tĩnh đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong đêm 26/8.

Bế mạc Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 25/08/2026 19:28 Trải qua những trận cầu hấp dẫn, kịch tính, Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội trẻ Biên phòng MB ở nội dung nam và đội trẻ Hoá chất Đức Giang Lào Cai nội dung nữ.

Bóng chuyền trẻ Hà Tĩnh: Điểm sáng và khoảng trống cần lấp đầy 25/08/2026 14:00 Lọt vào tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026, đội trẻ Hà Tĩnh cho thấy những tín hiệu tích cực về chuyên môn nhưng cũng còn đó những hạn chế cần được cải thiện để hướng tới những bước tiến xa hơn.

Đội trẻ Hà Tĩnh dừng bước ở tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền 23/08/2026 23:05 Thất bại với tỷ số 3-0 trước đội trẻ TP Hồ Chí Minh, đội trẻ Hà Tĩnh dừng bước ở tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026.

Sôi nổi giải pickleball 2026 của khối thi đua các cơ quan 22/08/2026 12:40 Giải pickleball 2026 góp phần tăng cường giao lưu và rèn luyện thể thao trong các đơn vị thuộc Khối các cơ quan tổng hợp, khoa học, văn hóa, xã hội Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh giành vé vào tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền 21/08/2026 21:54 Đánh bại đội trẻ TP Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0 vào tối nay (21/8), đội trẻ Hà Tĩnh giành quyền vào tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 với vị trí nhì bảng B.

Tottenham sẵn sàng chi gần 200 triệu USD mua hai tiền đạo Man City 21/08/2026 07:46 Tottenham đang đàm phán với Man City để chiêu mộ cùng lúc Savinho và Omar Marmoush, trong thương vụ kép có thể tiêu tốn khoảng 190,9 triệu USD.

Giải karate quốc gia: Hà Tĩnh nhất toàn đoàn lứa tuổi 12 - 14 19/08/2026 10:07 Đoàn Hà Tĩnh đã xuất sắc giành 15 huy chương tại Giải vô địch các CLB Karate quốc gia năm 2026. Trong đó, đoàn đạt thành tích nhất toàn đoàn ở lứa tuổi 12 - 14.

Người dân Hà Tĩnh sẽ hưởng ứng hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” 18/08/2026 10:17 Vào 6h00 ngày 30/8, người dân Hà Tĩnh sẽ cùng với các địa phương trong cả nước đồng loạt tham gia hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Luật chống câu giờ lần đầu được áp dụng với Neymar 18/08/2026 06:21 Tiền đạo Neymar phải rời sân một phút khi thủ môn Santos được chăm sóc y tế, trong lần đầu luật chống câu giờ mới được áp dụng tại giải VĐQG Brazil.

Những "bóng hồng" tranh tài tại Giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền 16/08/2026 05:16 Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 quy tụ nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Bên cạnh tài năng và tinh thần thi đấu, những “bóng hồng” còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, tươi trẻ trên sân đấu.

Học trò Hà Tĩnh luyện trí, rèn tâm cùng cờ vua 14/08/2026 15:00 Từ những câu lạc bộ nhỏ đến giải đấu lớn, học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh rèn trí luyện tâm cùng cờ vua, biến bộ môn trí tuệ này thành niềm đam mê, tạo phong trào sôi nổi.

Khởi tranh Giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 08/08/2026 20:55 Giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 27 đội bóng trên toàn quốc tham gia, gồm 12 đội bóng nam, 15 đội bóng nữ.

Sôi nôi giải đua thuyền tưởng nhớ Đông các Đại học sỹ Trương Quốc Dụng 06/08/2026 12:13 Giải đua thuyền nhân kỷ niệm 162 năm ngày mất của Đông các Đại học sỹ Trương Quốc Dụng do UBND xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức là dịp thắt chặt tình đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân.

Hà Tĩnh luyện quân, sẵn sàng tranh tài Giải Bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 06/08/2026 05:23 Điểm tựa sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ càng trong thời gian qua, đội Hà Tĩnh quyết tâm thi đấu tốt, lọt tốp 6 đội mạnh nhất Giải Bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026.

Cơ thủ Việt Nam vô địch "nghẹt thở" trên đất Hàn 05/08/2026 10:40 Nguyễn Trần Thanh Tạo tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước huyền thoại Semih Sayginer để giành chức vô địch PBA Hàn Quốc và nhận 100 triệu won tiền thưởng.

Thể thao kết nối cộng đồng, tưởng nhớ Đông các Đại học sỹ Trương Quốc Dụng 04/08/2026 10:39 Các hoạt động thể thao kỷ niệm 162 năm ngày mất của Đông các Đại học sỹ – Tiến sỹ Trương Quốc Dụng do UBND xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức nhằm thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân.

Chủ công Trần Đức Hạnh chia tay bóng chuyền, rẽ hướng làm thầy giáo thể dục 02/08/2026 13:58 Từng là chủ công xuất sắc của bóng chuyền nam Hà Tĩnh, Trần Đức Hạnh (SN 1995, trú xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) bất ngờ giải nghệ ở tuổi 31 để chuyển sang công việc làm giáo viên thể dục.

662 vận động viên tranh tài Giải Vô địch cờ vua Thành Sen - Hà Tĩnh mở rộng 02/08/2026 10:34 Giải Vô địch cờ vua Thành Sen - Hà Tĩnh mở rộng lần thứ 3 năm 2026 quy tụ 662 vận động viên tới từ các CLB cờ vua trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài.

Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan xin lỗi Việt Nam 31/07/2026 13:58 Thái Lan lấy làm tiếc vì những phản ánh chưa phù hợp của đội nhà tại chặng một giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-Cup 2026, tổ chức tại Việt Nam.

Ngoại hạng Anh thử luật chống thủ môn giả chấn thương 30/07/2026 06:24 Từ mùa 2026-2027, các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh sẽ thử nghiệm quy định buộc một cầu thủ rời sân ít nhất một phút nếu trận đấu bị dừng vì thủ môn chấn thương, nhằm ngăn tình trạng câu giờ và lợi dụng quãng nghỉ để chỉ đạo chiến thuật.

Hà Tĩnh giành 5 huy chương tại Giải vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc 29/07/2026 08:52 Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện viên và nguồn lực đầu tư, đội tuyển Kickboxing trẻ Hà Tĩnh vẫn thi đấu ấn tượng, giành 5 huy chương tại Giải vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc năm 2026.

Cựu libero bóng chuyền nam Hà Tĩnh tỏa sáng tại SEA V.Cup 29/07/2026 05:25 SEA V.Cup 2026 khép lại với chức vô địch lịch sử của bóng chuyền nam Việt Nam. Trong hành trình ấy, cựu libero bóng chuyền nam Hà Tĩnh Cao Đức Hoàng đã để lại dấu ấn với khả năng bắt bước một ổn định cùng nhiều pha cứu bóng xuất thần.

Cậu bé Việt Nam 7 tuổi được Liên đoàn Cờ vua thế giới khen ngợi 28/07/2026 08:27 Kết thúc Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026, Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) đã dành lời ngợi khen cho sự vươn mình của đội cờ Việt Nam, cũng như "thần đồng" Trương Phúc Nhật Nguyên.

Màn thể hiện ấn tượng của đối chuyền Đinh Văn Phương tại SEA V Cup 28/07/2026 05:18 Được triệu tập bổ sung vào phút chót, đối chuyền của bóng chuyền nam Hà Tĩnh Đinh Văn Phương đã biến SEA V Cup 2026 thành giải đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp khi góp công lớn vào chức vô địch lịch sử của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.