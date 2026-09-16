Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường chinh phục đấu trường ASIAD 20. (Nguồn: BCP)

Đêm 15/9, Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20. Mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ, các vận động viên bước vào hành trình tranh tài tại đấu trường lớn nhất châu lục với quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 dẫn dắt lực lượng của Đoàn lên đường sang Nhật Bản. Cùng đi trong đợt này có cán bộ đoàn và thành viên của nhiều đội tuyển trọng điểm.

Trước giờ chuyến bay VN348 cất cánh, Lễ tiễn Đoàn được tổ chức tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trong không khí trang trọng và ấm áp.

Sau những tháng ngày tập luyện, tập huấn và chuẩn bị chuyên môn, giờ lên đường cũng là thời điểm các vận động viên chính thức bước vào hành trình hiện thực hóa mục tiêu tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Phát biểu tại Lễ tiễn Đoàn, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cảm ơn Vietnam Airlines và các cơ quan chức năng đã hỗ trợ, phối hợp để Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tới Nhật Bản.

Đồng thời đề nghị toàn đoàn giữ gìn sức khỏe, nêu cao tinh thần đoàn kết, tuân thủ luật pháp của nước chủ nhà, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Mỗi một thành viên đoàn sẽ là sứ giả quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, hòa bình, ổn định tới bạn bè quốc tế.

Do lịch thi đấu của các môn khác nhau, các đội tuyển Việt Nam được bố trí sang Nhật Bản theo từng đợt, bảo đảm phù hợp với kế hoạch chuyên môn và quy định của Ban tổ chức.

Trong đêm 15 và ngày 16/9, cán bộ đoàn cùng thành viên các đội tuyển Karate, Rowing, Wushu, Canoeing lần lượt lên đường.

Theo lịch trình, đội tuyển Bắn súng gồm 21 thành viên rời Việt Nam ngày 15/9 trên chuyến bay VN348. Ngày 16/9, lực lượng chính của đội tuyển Karate gồm 10 thành viên lên đường cùng cán bộ đoàn và một số đội tuyển khác; 4 thành viên khác của đội tuyển Karate có lịch trình riêng. Đến ngày 18/9, 25 thành viên đội tuyển Cầu mây tiếp tục hành trình tới Nhật Bản.

Bắn súng, Karate và Cầu mây cũng là những môn nhận được nhiều kỳ vọng khi từng mang về 3 huy chương Vàng cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19.

Vì vậy, hành trình lên đường của các đội tuyển trọng điểm không chỉ mang theo mục tiêu bảo vệ vị thế ở những nội dung thế mạnh mà còn gắn với quyết tâm chung của toàn đoàn trong việc hướng tới từ 4 huy chương Vàng trở lên./.