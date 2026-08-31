Đinh Văn Phương và cơ hội bước ra sân khấu ASIAD

Từ người được gọi bổ sung đến mũi tấn công đáng chú ý

Đinh Văn Phương không bắt đầu hành trình cùng đội tuyển quốc gia năm 2026 bằng một vị trí chắc chắn. Tại SEA V.Cup 2026, đối chuyền sinh năm 2002 chỉ được triệu tập bổ sung sau khi Nguyễn Văn Quốc Duy rút lui. Cơ hội đến khá bất ngờ, nhưng Phương đã biến nó thành bước ngoặt trong sự nghiệp.

Đinh Văn Phương trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Bùi Minh Cần.

Trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở chặng 2 SEA V.Cup tại Indonesia, đối chuyền thuộc biên chế Hà Tĩnh nhanh chóng cho thấy khả năng của mình. Đặc biệt, ở trận gặp chủ nhà Indonesia, Phương ghi 14 điểm, trở thành người ghi nhiều điểm thứ hai của đội, cùng Nguyễn Ngọc Thuân tạo thành những mũi tấn công quan trọng.

Đến trận chung kết gặp Thái Lan, Đinh Văn Phương tiếp tục đóng góp 12 điểm, trong đó có 3 pha chắn bóng thành công và 2 điểm trực tiếp từ phát bóng. Sau 4 trận, anh ghi tổng cộng 50 điểm, chỉ đứng sau Nguyễn Ngọc Thuân về khả năng ghi điểm cho đội tuyển.

Đáng chú ý, dấu ấn của Phương không chỉ nằm ở những cú đập. Khả năng phát bóng ổn định, bám chắn và đọc tình huống của anh được cải thiện rõ rệt. Trong những thời điểm quan trọng, đối chuyền người Hà Tĩnh cho thấy sự bình tĩnh dù đây mới là lần đầu anh thi đấu một giải chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Cánh cửa ASIAD rộng mở

Chức vô địch SEA V.Cup 2026 không chỉ mang lại danh hiệu lịch sử cho bóng chuyền nam Việt Nam mà còn giúp nhiều gương mặt có thêm điểm tựa trước thềm ASIAD 20.

Mới đây, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã chốt danh sách 12 tuyển thủ tham dự ASIAD 20, trong đó có Đinh Văn Phương. Danh sách còn gồm Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Tăng Ngọc Hiếu, Đinh Văn Duy, Trần Hoài Phương, Dương Văn Tiên, Trần Minh Đức, Bùi Xuân Tiến, Cao Đức Hoàng và Trịnh Duy Phúc.

Đinh Văn Phương ăn mừng chức vô địch SEA V.Cup 2026 cùng đồng đội. Ảnh Internet.

Đây là một bước tiến đáng kể đối với Phương "lựu đạn". Chỉ ít tháng trước, anh còn phải chờ cơ hội được gọi lên đội tuyển. Giờ đây, tên anh đã xuất hiện trong danh sách 12 tuyển thủ hướng tới đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, ASIAD chắc chắn là câu chuyện hoàn toàn khác. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hồng Kông (Trung Quốc). Việt Nam được đánh giá thấp hơn Qatar, trong khi trận đấu với Ấn Độ được xem là cuộc cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé còn lại vào tứ kết. Ở sân chơi có trình độ cao hơn hẳn khu vực Đông Nam Á, sức ép dành cho từng vị trí cũng lớn hơn. Với Đinh Văn Phương, đây vừa là cơ hội, vừa là bài kiểm tra thực sự.

Không chỉ là phương án dự phòng

Điều đáng chờ đợi ở Đinh Văn Phương tại ASIAD không đơn thuần là việc anh có được ra sân hay không, mà là khả năng anh có thể tiếp tục trở thành một phương án tấn công hiệu quả của đội tuyển Việt Nam.

SEA V.Cup đã cho thấy Phương có những phẩm chất phù hợp với cách vận hành mới của đội tuyển dưới thời HLV Federico Rampazzo. Nhà cầm quân người Ý đã tạo ra sự cạnh tranh ở từng vị trí và sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chốt danh sách 12 tuyển thủ tham dự ASIAD 20. Ảnh: Quang Tùng Sport

Từ một cầu thủ được gọi bổ sung, anh từng bước chen vào nhóm những gương mặt được đặt kỳ vọng. Khả năng tấn công từ vị trí đối chuyền, sức mạnh trong các pha dứt điểm cùng khả năng chắn bóng và phát bóng khiến Phương "lựu đạn" có thể mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện.

Tất nhiên, ASIAD sẽ đòi hỏi nhiều hơn thế. Ở những trận đấu với các đối thủ có thể hình, tốc độ và sức mạnh vượt trội, Đinh Văn Phương sẽ phải duy trì sự ổn định trong tấn công, hạn chế sai số và đặc biệt là chịu được sức ép khi trận đấu bước vào những thời điểm quyết định. Đó chính là bài toán lớn nhất đối với một cầu thủ trẻ lần đầu bước ra sân khấu ASIAD.

Với bóng chuyền Hà Tĩnh, sự xuất hiện của Đinh Văn Phương trong danh sách ASIAD 20 còn mang một ý nghĩa khác. Anh là một trong những gương mặt tạo dấu ấn rõ nét của bóng chuyền Hà Tĩnh trên hành trình vươn lên đội tuyển quốc gia. Màn trình diễn tại SEA V.Cup cho thấy khoảng cách từ sân chơi cấp CLB đến đội tuyển quốc gia có thể được rút ngắn nếu một cầu thủ biết nắm bắt cơ hội.