Khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên những đấu trường

Khoảnh khắc các VĐV Hà Tĩnh ăn mừng chiến thắng cùng lá cờ Tổ quốc.

Mỗi VĐV có một hành trình khác nhau để bước ra đấu trường quốc tế, và cũng có một khoảnh khắc riêng để nhớ về. Đó có thể là lần đầu giành HCV ở sân chơi châu lục, một cuộc đua nghẹt thở hay khoảnh khắc cùng đồng đội chạm tay vào chiến thắng. Với các VĐV Hà Tĩnh, những dấu mốc ấy đã được tạo nên ở nhiều môn thể thao, qua nhiều giải đấu.

Trong hành trình gắn bó với karate, Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003, quê xã Thạch Lạc) đã giành nhiều huy chương ở các giải đấu quốc tế. Nhưng với nữ VĐV, tấm HCV tại Giải Vô địch Karate châu Á 2021 ở Kazakhstan vẫn là một dấu mốc khó quên.

VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm (đai xanh) đã giành hàng loạt tấm huy chương tại các giải đấu khu vực và châu lục môn karate.

Ở tuổi 18, lần đầu tham gia đấu trường châu lục, Mỹ Tâm đã thi đấu hết sức chững chạc, chủ động trong từng pha ra đòn và càng vào sâu càng thể hiện rõ bản lĩnh. Ở nội dung kumite nữ hạng 55 kg, cô lần lượt vượt qua các đối thủ để tiến vào trận chung kết. Đối thủ cuối cùng là võ sĩ người Thái Lan - Namkhao Penpisut. Trước một tay đấm giàu kinh nghiệm hơn, Mỹ Tâm vẫn giữ được sự bình tĩnh, triển khai lối đánh chắc chắn và giành chiến thắng để bước lên bục cao nhất.

Khoảnh khắc đứng trên bục cao nhất nhận huy chương ở đấu trường quốc tế, có lẽ là hình ảnh cô gái 18 tuổi quê Hà Tĩnh không thể nào quên. “Lúc đầu, tôi tham gia giải với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, cọ xát với các VĐV mạnh của châu Á.

"Bông hồng thép" Hoàng Thị Mỹ Tâm ăn mừng chiến thắng tại SEA Games 33.

Khi giành được HCV, tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên khiến tôi càng có thêm động lực và tự tin rằng mình có thể thi đấu tốt hơn ở những sân chơi lớn trong tương lai” - Mỹ Tâm chia sẻ.

Nếu Mỹ Tâm ghi dấu ấn ngay ở lần đầu bước ra sân chơi châu lục, Nguyễn Thị Ngọc (SN 2002, quê xã Cổ Đạm) lại chinh phục người hâm mộ bằng hành trình bứt phá trên đường chạy. Từng bước lên bục cao nhất ở đấu trường châu Á, nhưng phải đến SEA Games 33, nữ VĐV quê Hà Tĩnh mới thực sự khẳng định dấu ấn với màn trình diễn đầy ấn tượng.

Nguyễn Thị Ngọc (bên trái) có kỳ SEA Games 33 đầy ấn tượng với 3 tấm HCV.

Tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Ngọc đăng ký thi đấu ở 3 nội dung và đã giành 2 HCV ở 400m nữ và tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Bước vào nội dung cuối cùng - tiếp sức 4x400m nữ, cô cùng Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng và Lê Thị Tuyết Mai đứng trước cơ hội hoàn tất cú hat-trick HCV.

Khi cuộc đua bắt đầu, các VĐV Việt Nam duy trì thế bám đuổi và trao gậy trong vị trí thuận lợi. Đến lượt cuối, Ngọc nhận gậy rồi lập tức lao đi. Cô tăng tốc qua từng mét, giữ chắc nhịp chạy khi đối thủ phía sau liên tục bám đuổi. Càng gần đích, Ngọc càng dồn sức cho những bước chạy cuối cùng. Khi cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 32 giây 59, cô quay lại phía các đồng đội, nở nụ cười rạng rỡ.

Khoảnh khắc Nguyễn Thị Ngọc cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng cùng lá cờ Tổ quốc.

4 cô gái ôm chầm lấy nhau trong niềm vui. Với Ngọc, đó không chỉ là khoảnh khắc hoàn tất cú hat-trick HCV mà còn là lúc cô cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của những ngày tháng tập luyện và thi đấu dưới màu áo đội tuyển quốc gia.

Khi Quốc ca Việt Nam vang lên, Ngọc đặt tay lên ngực và hướng mắt về lá cờ đỏ sao vàng đang từ từ được kéo lên. “3 tấm HCV, 3 lần được đứng trên bục cao nhất. Với tôi, đó là những khoảnh khắc rất đặc biệt, có lẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong kỳ SEA Games 33”.

Trong số những VĐV Hà Tĩnh từng bước ra đấu trường quốc tế, Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, quê phường Sông Trí) là cái tên đã chạm tới một trong những cột mốc cao nhất khi giành HCV tại Giải Vô địch Pencak Silat thế giới lần thứ 20 năm 2024.

Tại giải đấu, Quỳnh Chi tranh tài ở hạng cân 80 kg nữ. Bước vào tranh tài ở sân chơi cao nhất, nữ võ sĩ đã thể hiện sự tự tin và quyết liệt trong từng pha tranh chấp. Càng tiến sâu, Quỳnh Chi càng cho thấy bản lĩnh khi đối đầu với những đối thủ mạnh và xuất sắc lọt vào trận chung kết.

Quỳnh Chi giành HCV tại Giải Vô địch Pencak Silat thế giới lần thứ 20 năm 2024.

Trong trận đấu quyết định, Quỳnh Chi tiếp tục duy trì sự chủ động, tận dụng tốt những cơ hội để tạo lợi thế trước đối thủ. Chiến thắng cuối cùng giúp nữ võ sĩ quê Hà Tĩnh bước lên bục cao nhất. Sau những phút căng thẳng trên thảm đấu, Quỳnh Chi đón nhận khoảnh khắc đặc biệt khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay và Quốc ca Việt Nam vang lên ở Dubai (UAE).

“Lúc giành chiến thắng, tôi thực sự rất xúc động và không thể kìm được nước mắt. Trước khi bước vào giải, tôi không nghĩ mình có thể giành được HCV thế giới. Tôi tự hào vì mình là người con Hà Tĩnh, đã có thể giành một tấm HCV cho quốc gia trên đấu trường thế giới. Đó là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên” - Quỳnh Chi cho hay.

Những cuộc thi rồi sẽ lùi lại phía sau, thành tích rồi sẽ được lưu trong những trang thống kê. Nhưng với mỗi VĐV, có những khoảnh khắc không dễ phai mờ: khoảnh khắc được khoác lên mình lá cờ Tổ quốc, đứng giữa đấu trường lớn và cảm nhận rằng mình vừa góp một phần nhỏ bé vào niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Bởi sau những tấm huy chương, những con số và kỷ lục, điều còn ở lại đôi khi chính là niềm vinh dự được thi đấu vì màu cờ, sắc áo quê hương.