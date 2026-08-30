Người dân Hà Tĩnh hưởng ứng hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Vào 6 giờ sáng 30/8, tại tất cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, với thông điệp “Hành trình 10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền” nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Tham dự điểm cầu Hà Nội có đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các bộ, ban, ngành. Tại Hà Tĩnh, điểm cầu cấp tỉnh được tổ chức tại Quảng trường Thành Sen (phường Thành Sen). Tham gia hưởng ứng hoạt động có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cùng 3.000 cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Đại biểu tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” có thông điệp “Hành trình 10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”. Chương trình tiếp nối hoạt động năm 2025, đồng thời mở rộng mục tiêu từ rèn luyện sức khỏe sang khuyến khích lối sống xanh, giảm phát thải và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Người dân đăng ký tham gia, kết nối thiết bị và tích lũy bước chân trên cổng thông tin chính thức https://cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn, cùng đóng góp vào mục tiêu chung 10 tỷ bước xanh của chiến dịch.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức hướng tới lan tỏa các giá trị trọng tâm, gồm: phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng; thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an nhân dân và quần chúng nhân dân, đồng thời khuyến khích mỗi người chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực; hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới. Qua đó, khẳng định khả năng kết nối cộng đồng trên quy mô toàn quốc; lan tỏa lối sống xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero, khuyến khích thói quen đi bộ, lựa chọn phương thức di chuyển thân thiện hơn với môi trường và nâng cao nhận thức của cộng đồng về giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi chương trình trực tuyến.

Để chương trình thực sự bền vững, đi vào chiều sâu, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền từ trung ương đến cơ sở cần quán triệt sâu sắc quan điểm chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân là mục tiêu xuyên suốt, gắn với cuộc vận động 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Các bộ, ngành, địa phương quan tâm đầu tư các công trình công cộng, đường đi bộ, công viên, thiết chế thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân có nơi rèn luyện; tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, biến các thông điệp lớn thành hành động cụ thể; duy trì thường niên hoạt động đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước 2026”, lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa sâu sắc của chương trình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”.

Chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết.

Thông qua mục tiêu “10 tỷ bước xanh”, hoạt động góp phần duy trì thói quen vận động, nâng cao sức khỏe, kết nối cộng đồng và giảm tác động đến môi trường.

Điểm nhấn của “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” là mục tiêu hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới đối với hoạt động đi bộ vì môi trường được tổ chức đồng thời tại 34 tỉnh, thành phố.

Lan tỏa năng lượng tích cực và lối sống xanh.

Mỗi bước chân được ghi nhận trực tuyến là một phần đóng góp vào mục tiêu chung 10 tỷ bước xanh.

Chương trình khuyến khích mỗi người chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực.