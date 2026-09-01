Messi từ giã đội tuyển Argentina

Messi thông báo quyết định trên các tài khoản cá nhân tối 31/8, đi kèm bức ảnh chụp bức thư dài ba trang giấy. "Một quyết định đau lòng và đến tận bây giờ vẫn khiến tôi đau nhói. Nhưng tôi biết rằng thời điểm đã đến", Messi viết.

Tiền đạo sinh năm 1987 cho biết đã viết những dòng thư này vào ngày 21/7, tức hai ngày sau khi cùng Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026. Sau đó, anh càng tin tưởng hơn bao giờ hết vào quyết định của mình khi trải qua nỗi đau mất bố. Ông Jorge qua đời vào ngày 8/8 ở tuổi 68 sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Sinh thời, ông đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của con trai.

Lionel Messi bật khóc sau trận thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife, New Jersey, Mỹ ngày 19/7/2026. Ảnh: AP

Messi ra mắt đội tuyển Argentina ở tuổi 18 trong trận giao hữu với Hungary vào ngày 17/8/2005. Anh được HLV khi ấy là Jose Pekerman tung vào sân ở phút 63, nhưng nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị truất quyền thi đấu chỉ sau hai phút. Đến năm 2009, Messi được trao áo số 10 sau khi Juan Roman Riquelme từ giã đội tuyển, để bắt đầu hành trình mới của số áo huyền thoại gắn liền với Mario Kempes và Diego Maradona.

Tuy nhiên, những năm tháng sau đó chứng kiến Messi liên tục trắng tay ở cấp độ quốc tế, dù giành mọi danh hiệu cùng Barca và được xem là cầu thủ hay nhất thế giới. Giai đoạn 2014 đến 2016 từng là bi kịch với Messi, khi thua liền ba trận chung kết World Cup 2014, Copa America 2015 và 2016.

Ở tuổi 29, Messi từng thông báo chia tay đội tuyển sau khi đá hỏng phạt đền trong loạt luân lưu khiến Argentina thua Chile ở chung kết Copa America 2016. Khoảng hai tháng sau, với sự thuyết phục của nhiều đồng đội và người hâm mộ, Messi đã thay đổi quyết định. Anh đã trải qua nửa thập kỷ đáng nhớ với tuyển Argentina, khi lần lượt vô địch Copa America 2021, 2024, Siêu Cup Liên lục địa 2022 và World Cup 2022.

Đến World Cup 2026, siêu sao 39 tuổi vẫn gồng gánh Argentina vào đến chung kết, nhưng gục ngã trước sức mạnh tập thể của Tây Ban Nha. Đại diện Nam Mỹ lỡ cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên trong thế kỷ 21 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Dù vậy, Messi vẫn được xem là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới khi xét đến chuyên môn, lẫn việc thâu tóm tất cả danh hiệu tập thể lẫn cá nhân cao quý.

Trong tâm thư, Messi khẳng định luôn chiến đấu và dốc hết tâm sức vì màu cờ sắc áo. Anh nỗ lực mang lại niềm vui và khơi dậy niềm tự hào là người Argentina trong lòng người hâm mộ thông qua bóng đá. Messi viết: "Thời gian trôi nhanh. Những chương sách rồi cũng đến lúc khép lại, và đây là chương khiến tôi đau lòng nhất. Tôi yêu, đã yêu và sẽ mãi yêu việc được là một phần của đội tuyển Argentina. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có. Tôi không còn gì để cho đi nữa, và hơn nữa, đang có những cầu thủ trẻ xuất sắc vươn lên. Họ xứng đáng có cơ hội của riêng mình".

Hình ảnh được Messi đăng kèm thông báo chia tay đội tuyển Argentina.

Sau đó, cựu tiền đạo Barca cảm ơn người hâm mộ Argentina đã dành tình cảm cho anh suốt 20 năm qua. Anh sẽ không quên những tiếng cổ vũ khi đứng trên sân cỏ, và giờ đây sẽ hòa vào dòng người cổ vũ cho ĐTQG qua mọi thăng trầm. Messi cũng mang theo những ký ức gia đình đã luôn đồng hành khi hội quân cùng đội tuyển, hay việc sát cánh cùng các thế hệ HLV, thành viên đội tuyển và đồng đội.

"Tôi chia tay với sự thanh thản và niềm tự hào khi cùng các đồng đội mang đến cho mọi người những khoảnh mà trước đây chỉ có trong mơ", Messi cho hay. "Thật là một trải nghiệm tuyệt vời khi được chia sẻ những điều ấy với các bạn. Yêu tất cả mọi người! Cảm ơn Chúa vì đã cho con được là người Argentina. Tiến lên, Argentina!".

Khoảng 20 phút sau khi đăng tâm thư, các tài khoản của Messi tiếp tục đăng tải video dài 121 giây, với mở đầu là hình ảnh Messi chơi bóng ngày bé. Sau đó là đoạn phóng viên hỏi "Ước mơ của cháu là gì?". Messi đáp: "Được khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina". Video điểm lại những dấu ấn, giai đoạn của anh cùng đội tuyển trong 20 năm, và kết thúc bằng hình ảnh biển người mừng vô địch World Cup 2022 ở quảng trường Republica tại thủ đô Buenos Aires, Argentina.