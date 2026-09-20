Thể thao Hà Tĩnh tại ASIAD 20: Khát vọng ghi danh trên bảng vàng châu lục

Thể thao Hà Tĩnh khát khao chinh phục vinh quang tại ASIAD 20.

Từ ngày 19/9 - 4/10, tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) diễn ra Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) với sự tham gia của hơn 11.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao. Đây là sân chơi quy tụ những VĐV xuất sắc nhất châu lục, nơi mỗi tấm huy chương đều là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và sự cạnh tranh ở đẳng cấp cao.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV tranh tài ở 29 môn, đặt mục tiêu giành tối thiểu 4 HCV, đồng thời phấn đấu góp mặt trong nhóm 20 đoàn dẫn đầu. Những môn được xác định có khả năng tranh huy chương gồm: bắn súng, điền kinh, cầu mây, rowing, canoeing, wushu, karate, cử tạ…

Trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam góp mặt ở kỳ đại hội lần này, Hà Tĩnh có 4 VĐV gồm: Nguyễn Thị Ngọc (SN 2002, xã Cổ Đạm), Trần Đình Sơn (SN 1997, xã Kỳ Anh) - môn điền kinh; Đinh Văn Phương (SN 2002, quê Thanh Hóa) - môn bóng chuyền; Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, xã Thạch Lạc) - môn đua thuyền rowing. Bên cạnh đó, 3 VĐV người Hà Tĩnh đang thi đấu cho các đơn vị khác cũng tham dự gồm: Lê Ngọc Phúc (SN 2002, xã Cẩm Hưng), Nguyễn Trung Cường (SN 2000, xã Kỳ Thượng) - môn điền kinh; Dư Thị Bông (SN 2001, xã Cẩm Trung) - môn đua thuyền rowing.

Nguyễn Thị Ngọc (bên trái) được kỳ vọng cùng đội tiếp sức 4x400m nữ giành huy chương tại ASIAD 20.

Trong số những gương mặt này, một số cái tên mang theo những kỳ vọng đáng kể về việc cạnh tranh huy chương. Đầu tiên là chân chạy Nguyễn Thị Ngọc thi đấu ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Cô gái quê Cổ Đạm đang có phong độ thi đấu khá ấn tượng. Sau 3 HCV tại SEA Games 33, nữ VĐV sinh năm 2002 tiếp tục cùng các đồng đội giành HCV nội dung 4x400m nữ tại Giải Vô địch tiếp sức châu Á 2026.

Ở giải đấu này, Ngọc và các đồng đội đánh bại đối thủ rất mạnh là VĐV Trung Quốc. Điều này không chỉ mang lại sự tự tin mà còn cho thấy đội tiếp sức nữ Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

Tại ASIAD 19, Ngọc và các đồng đội từng cán đích thứ tư ở nội dung này. Lần trở lại ASIAD sau 3 năm, Ngọc đã trưởng thành hơn cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Cùng với sự tiến bộ của tập thể, chân chạy người Hà Tĩnh được kỳ vọng có thể cùng đội tiếp sức 4x400m nữ tạo nên bất ngờ.

Đội tiếp sức 4x400m nữ đang có phong độ tốt khi liên tục giành HCV ở đấu trường khu vực và châu lục.

“Thời gian qua, tôi cùng đồng đội đã tập luyện rất nghiêm túc, cố gắng hoàn thiện từng chi tiết để có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD 20. Đây là đấu trường lớn, quy tụ nhiều VĐV mạnh nên chắc chắn sẽ có nhiều áp lực. Tôi sẽ cố gắng thi đấu với khả năng tốt nhất, cùng các đồng đội nỗ lực từng lượt chạy và quyết tâm cạnh tranh huy chương cho thể thao Việt Nam” - Ngọc chia sẻ.

Nếu Ngọc là niềm hy vọng ở đường chạy nữ thì chồng của cô là VĐV Trần Đình Sơn cũng là niềm hy vọng trong đội tiếp sức 4x400m nam. Đình Sơn đã có nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia và vừa cùng Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Tạ Ngọc Tưởng giành HCV tại Giải Vô địch tiếp sức châu Á 2026 với thành tích 3 phút 02 giây 60, phá kỷ lục quốc gia.

Đây là lần đầu tiên đội tiếp sức 4x400m nam Việt Nam giành HCV châu Á, thành tích ấy tạo thêm cơ sở để đội tuyển hướng đến ASIAD 20 với kỳ vọng sẽ tạo được đột phá.

Chân chạy Trần Đình Sơn (áo đỏ, bên phải) là niềm hy vọng trong đội tiếp sức 4x400m nam. Ảnh Internet.

Tại ASIAD lần này, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Trong số những nội dung được kỳ vọng, 4x400m nam và nữ đều có những cơ sở nhất định để hướng tới thành tích cao.

Ở môn điền kinh, VĐV Lê Ngọc Phúc - chàng trai quê Hà Tĩnh đang thuộc biên chế đội Công an nhân dân cũng là gương mặt nhận được kỳ vọng rất lớn. Phúc cùng Trần Đình Sơn là hai mắt xích quan trọng của đội tiếp sức 4x400m nam. Tấm HCV châu Á vừa giành được giúp Phúc bước vào ASIAD 20 với sự tự tin lớn hơn.

Lê Ngọc Phúc (bên phải) lần đầu tham dự đấu trường ASIAD.

Nếu đường chạy đem đến hy vọng thì đua thuyền rowing cũng là nơi Hà Tĩnh có những gương mặt đáng chú ý. Nguyễn Văn Hiếu là một trong số đó. Tay chèo sinh năm 2001 có lần thứ hai liên tiếp dự ASIAD sau khi từng góp mặt tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023. Trước thềm đại hội, Hiếu duy trì phong độ tốt và giành 2 HCV tại Giải đua thuyền Rowing, Canoeing quốc gia 2026. Tại Giải đua thuyền Rowing Cup châu Á 2026 (Asian Rowing Cup 2026), Hiếu cùng đồng đội còn giành HCĐ nội dung M4x.

Với Hiếu, kinh nghiệm từ kỳ ASIAD trước cùng những kết quả tích cực trong năm nay là hành trang quan trọng. Đua thuyền rowing cũng được xác định là một trong những môn trọng điểm có khả năng mang huy chương về cho thể thao Việt Nam.

Hiếu chia sẻ: “Sau lần đầu tham dự ASIAD ở Hàng Châu, tôi càng háo hức khi tiếp tục có cơ hội góp mặt tại kỳ đại hội này. Tôi đã có thêm kinh nghiệm và hiểu hơn về sự khắc nghiệt của đấu trường châu lục. Vì vậy, tôi quyết tâm thi đấu hết khả năng, cố gắng cải thiện thành tích so với kỳ ASIAD trước và cùng đồng đội đạt kết quả tốt nhất”.

Tay chèo Dư Thị Bông (ngoài cùng bên trái) từng giành 2 HCĐ tại ASIAD 19.

Đua thuyền rowing ngoài Nguyễn Văn Hiếu còn có tay chèo người Hà Tĩnh là Dư Thị Bông đang thuộc biên chế đoàn thể thao TP Đà Nẵng. Hành trang mang theo của nữ VĐV là kinh nghiệm quý giá của một VĐV từng đứng trên bục huy chương ASIAD. Tại Hàng Châu, tay chèo quê Hà Tĩnh giành 2 HCĐ. Năm 2026, Bông có thành tích tốt khi giành HCB nội dung thuyền đôi mái chèo đơn nữ hạng nặng và HCĐ nội dung thuyền 2 mái chèo đơn nữ hạng nặng tại Asian Rowing Cup 2026.

ASIAD 20 đã khởi tranh, mang theo những háo hức, chờ mong của hàng nghìn VĐV. Đây là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để những VĐV mang dấu ấn Hà Tĩnh khẳng định mình ở đấu trường châu lục.