Karate Việt Nam và “khoảng trống” Hoàng Thị Mỹ Tâm để lại ở ASIAD 20

VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm gặp chấn thương dây chằng chéo, lỡ hẹn với ASIAD 20. Ảnh FBNV.

Mới đây, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã chốt danh sách Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Trong đó, sự tiếc nuối lớn dành cho nữ võ sĩ karate Hoàng Thị Mỹ Tâm, người buộc phải lỡ hẹn với giải đấu vì chấn thương.

Mỹ Tâm bị đứt dây chằng chéo trước trong quá trình tập luyện. Ngay sau đó, nữ võ sĩ được phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và hiện bước vào quá trình hồi phục tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam.

Sự vắng mặt của nữ võ sĩ Hà Tĩnh khiến Karate Việt Nam mất đi một trong những trụ cột quan trọng nhất ở nội dung kumite nữ. Ở tuổi 23, Mỹ Tâm đã có bảng thành tích đáng nể tại đấu trường khu vực và từng bước khẳng định vị thế ở châu lục.

Mỹ Tâm giành 2 HCĐ tại Giải vô địch Karate châu Á 2026 vừa qua. Ảnh FBNV.

Sự tiếc nuối càng lớn khi ASIAD 20 là giải đấu mà Mỹ Tâm đã chờ đợi từ lâu. Tại ASIAD 19, nữ võ sĩ Hà Tĩnh không có màn thể hiện như kỳ vọng và không thể tiến sâu. Sau 3 năm, khi phong độ và kinh nghiệm đã tốt hơn, Mỹ Tâm được kỳ vọng sẽ trở lại với một tâm thế khác. Đáng tiếc, chấn thương đã khiến cơ hội ấy phải dang dở.

Đáng nói, Mỹ Tâm đang có phong độ cao trước khi chấn thương. Trong năm 2026, cô giành 2 HCV tại Giải vô địch Karate Đông Nam Á và 2 HCĐ tại Giải vô địch Karate châu Á, cùng nhiều thành tích ở đấu trường quốc nội. Những kết quả đó giúp nữ võ sĩ Hà Tĩnh trở thành một trong những niềm hy vọng lớn của Karate Việt Nam tại ASIAD 20.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Mỹ Tâm đang có phong độ cao khi liên tiếp giành huy chương tại các giải đấu khu vực và châu lục.

Câu hỏi lúc này không chỉ nằm ở sự tiếc nuối, mà còn là ai sẽ bước lên thay thế và liệu người được trao cơ hội có thể đáp ứng kỳ vọng hay không. Karate Việt Nam thiếu vắng một võ sĩ có khả năng cạnh tranh huy chương, nhưng điều đáng nói hơn nằm ở vị trí của Mỹ Tâm trong đội hình. Cô không chỉ sở hữu chuyên môn mà còn tích lũy kinh nghiệm qua nhiều giải đấu lớn, từ SEA Games đến các sân chơi quốc tế.

Ở những giải đấu như ASIAD, kinh nghiệm là yếu tố đặc biệt quan trọng. Một võ sĩ có thể sở hữu sức trẻ, tốc độ hay kỹ thuật tốt, nhưng để duy trì sự ổn định trước những đối thủ hàng đầu châu lục lại là câu chuyện khác.

Sự vắng mặt của Mỹ Tâm tạo nên khoảng trống cho đội tuyển Karate Việt Nam. Ảnh FBNV.

Mỹ Tâm đã trải qua nhiều trận đấu ở cấp độ cao, hiểu cách chịu áp lực và biết điều chỉnh lối đánh trước từng đối thủ. Quan trọng hơn, cô đã nhiều lần chứng minh khả năng giành chiến thắng ở những thời điểm cần thiết.

Đó là bài toán không dễ với ban huấn luyện Karate Việt Nam. Người được lựa chọn thay Mỹ Tâm sẽ phải bước vào sân chơi lớn với áp lực không nhỏ, bởi sự kỳ vọng vốn dành cho nữ võ sĩ Hà Tĩnh giờ sẽ được đặt lên những cái tên khác.

Tuy nhiên, áp lực ấy cũng có thể trở thành cơ hội lớn nhất trong sự nghiệp của họ. Karate Việt Nam không thiếu những võ sĩ giàu tiềm năng, có thể kể đến như: Nguyễn Thị Ngoan, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly... Thành tích của đội tuyển ở các giải đấu khu vực và quốc tế những năm gần đây cho thấy lực lượng vẫn có chiều sâu. Vấn đề là liệu các võ sĩ có thể bước lên đúng lúc và tạo ra sự ổn định ở một sân chơi khắc nghiệt như ASIAD hay không.

ASIAD 20 vì thế sẽ là phép thử với chiều sâu của Karate Việt Nam. Khi một trong những võ sĩ chủ lực không thể thi đấu, trọng trách sẽ được đặt lên vai những người khác. Đây cũng là lúc các võ sĩ từng đứng sau những trụ cột có cơ hội tỏa sáng.

Đội tuyển Karate Việt Nam được dự báo gặp khó tại ASIAD 20 khi thiếu vắng tay đấm chủ lực là Mỹ Tâm. Ảnh FBNV.

Một giải đấu lớn đôi khi được nhớ đến không chỉ bởi những tấm huy chương, mà còn bởi khoảnh khắc một võ sĩ tận dụng cơ hội để tạo bước ngoặt cho sự nghiệp. Với những người được trao suất thi đấu tại ASIAD 20, đây chính là thời điểm để chứng minh họ có thể đứng vững trước sức ép ở sân chơi lớn nhất châu lục.

Karate Việt Nam chắc chắn chịu ảnh hưởng khi thiếu Mỹ Tâm. Nhưng đội tuyển cũng cần biến sự thiếu vắng ấy thành động lực để tìm kiếm những gương mặt có thể đảm nhận vai trò mới. Nếu một võ sĩ tạo được bất ngờ trên thảm đấu Nhật Bản, đó không chỉ là thành công cá nhân mà còn là tín hiệu tích cực về khả năng kế thừa của đội tuyển.