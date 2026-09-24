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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 23/9

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Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 48 huy chương Vàng, 20 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng.

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Ngày 23/9/2026 - khép lại ngày thi đấu thứ tư tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 48 huy chương Vàng, 20 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 15 huy chương Vàng, 25 huy chương Bạc và 27 huy chương Đồng; đoàn Hàn Quốc đứng thứ ba với 8 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 25 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam tạm thời đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương, với 1 huy chương Vàng và 8 huy chương Đồng.

Trong ngày, các vận động viên Việt Nam giành thêm 5 huy chương Đồng ở môn bắn súng và wushu./.

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#ASIAD 2026 #Đoàn thể thao Việt Nam

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