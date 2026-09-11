4 VĐV Hà Tĩnh tranh tài tại ASIAD 20

VĐV Nguyễn Thị Ngọc được kỳ vọng sẽ cùng đội tiếp sức 4x400m nữ giành huy chương tại ASIAD 20.

4 VĐV Hà Tĩnh tham dự ASIAD 20 gồm: Nguyễn Thị Ngọc (SN 2002, xã Cổ Đạm), Trần Đình Sơn (SN 1997, xã Kỳ Anh) môn điền kinh; Đinh Văn Phương (SN 2002, quê Thanh Hóa) môn bóng chuyền; Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, xã Thạch Lạc) môn đua thuyền rowing.

Trong số này, Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Văn Hiếu từng tham dự ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Tại ASIAD 19, Ngọc góp mặt ở nội dung 4x400m nữ và cùng các đồng đội cán đích ở vị trí thứ 4, còn tay chèo Nguyễn Văn Hiếu cùng các đồng đội tranh tài ở nội dung thuyền 4 nam và xếp vị trí thứ 5 chung cuộc.

Tại kỳ đại hội lần này, chân chạy Nguyễn Thị Ngọc thi đấu nội dung 4x400m nữ. Phong độ gần đây của nữ VĐV Hà Tĩnh rất ấn tượng khi giành 3 HCV tại SEA Games 33 và tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam giành HCV nội dung 4x400m nữ tại Giải Vô địch tiếp sức châu Á 2026.

VĐV Trần Đình Sơn có lần đầu tiên tham dự đấu trường ASIAD.

Cùng tranh tài ở môn điền kinh là VĐV Trần Đình Sơn, một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm của điền kinh Hà Tĩnh. VĐV sinh năm 1997 thi đấu nội dung 4x400m nam. Sơn nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia và mới đây cùng các đồng đội giành HCV 4x400m nam tại Giải Vô địch tiếp sức châu Á 2026. Đây là cơ sở để chân chạy Hà Tĩnh hướng tới một màn thể hiện tốt tại sân chơi châu lục.

Ở môn bóng chuyền, Đinh Văn Phương lần đầu tiên bước ra sân chơi ASIAD. Đối chuyền quê Thanh Hóa đang khoác áo đội bóng chuyền Hà Tĩnh, được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 và nhanh chóng để lại dấu ấn tại SEA V.League.

Đối chuyền Đinh Văn Phương (số 16).

Phương góp phần cùng tuyển nam Việt Nam giành chức vô địch chặng 2. Việc đội tuyển Việt Nam chỉ đăng ký một đối chuyền tại ASIAD 20 cũng giúp Phương có thêm cơ hội được thi đấu và thể hiện năng lực.

Ở môn đua thuyền rowing, Nguyễn Văn Hiếu tiếp tục có lần thứ hai dự ASIAD. Trước ASIAD 20, Hiếu duy trì phong độ tốt, đáng kể nhất là cú đúp HCV tại Giải đua thuyền Rowing và Canoeing quốc gia 2026. Kinh nghiệm từ kỳ ASIAD trước cùng những kết quả tích cực gần đây là cơ sở để tay chèo sinh năm 2001 hướng tới thành tích tốt tại Nhật Bản.

Tay chèo Nguyễn Văn Hiếu (thứ 2 từ trái sang) có lần thứ 2 tham dự đấu trường ASIAD. Ảnh Internet.

Ngoài 4 VĐV, đoàn thể thao Hà Tĩnh còn có HLV Đường Thanh Bình (SN 1985, xã Sơn Tiến) phụ trách đội tuyển rowing. Nhiều năm qua, ông là thành viên của đội tuyển rowing Việt Nam, tham gia công tác huấn luyện tại các giải đấu lớn như SEA Games và các giải vô địch châu Á.

Với sự chuẩn bị và phong độ tích cực trong thời gian qua, các VĐV Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ thi đấu tự tin, phát huy tốt khả năng, hướng tới những kết quả cao tại ASIAD 20.