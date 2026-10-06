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Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên” diễn ra sáng 10/10

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện thực tế, chủ động chuẩn bị quy mô, địa điểm tổ chức lễ phát động phù hợp, chu đáo, bảo đảm an toàn.

Chiều 6/10, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố về chuẩn bị tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham dự.

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Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới và định hướng, chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát huy vai trò của thể dục, thể thao trong nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” quy mô toàn quốc vào sáng ngày 10/10/2026.

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Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến.

Theo kế hoạch, lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) và sẽ kết nối với điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ 6h30' đến 7h15' sáng 10/10, sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp lễ phát động tại điểm cầu trung tâm; tiếp đó, các địa phương trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức chạy hưởng ứng. Sau màn chạy hưởng ứng trên toàn quốc, sẽ diễn ra các hoạt động thể thao tại các địa phương với các môn như: pickleball, bóng rổ, bóng bàn…

Lễ phát động nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong Nhân dân; khuyến khích mỗi người lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, lứa tuổi, sức khỏe và sở thích để tập luyện thường xuyên. Qua đó, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động.

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Đại diện Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác phối hợp, trang phục, quy mô tổ chức để lễ phát động diễn ra thành công, đảm bảo an toàn.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn quy mô, địa điểm và hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp, bảo đảm an toàn, chu đáo và hiệu quả.

Các địa phương được khuyến khích huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, câu lạc bộ thể thao và đông đảo Nhân dân tham gia; tăng cường tuyên truyền về lễ phát động và duy trì các hoạt động tập luyện thể dục, thể thao sau chương trình.

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Tags:

#Lễ phát động #Thể thao Việt Nam #Bộ VH-TT&DL

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