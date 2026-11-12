MU đạt thỏa thuận miệng với Pochettino

Pochettino đạt thỏa thuận miệng với MU

Theo Sky Sports, MU và đại diện của Pochettino đã đạt được thỏa thuận sơ bộ sau những cuộc đàm phán diễn ra hôm thứ Ba. Hai bên vẫn cần giải quyết một số chi tiết nhỏ, nhưng những vấn đề này được cho là không gây trở ngại đáng kể cho quá trình bổ nhiệm.

Trước đó, nhà báo David Ornstein của The Athletic tiết lộ MU đã thảo luận các điều khoản cá nhân với đại diện của Pochettino và không dự kiến gặp khó khăn trong việc thống nhất hợp đồng. Tuy nhiên, đội bóng Anh vẫn chưa chính thức liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer), đơn vị đang quản lý công việc của nhà cầm quân 54 tuổi.

Pochettino hiện dẫn dắt đội tuyển Mỹ và vừa ký hợp đồng gia hạn 4 năm sau World Cup 2026. Nếu muốn đưa chiến lược gia người Argentina về Old Trafford, MU sẽ phải kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 7,5 triệu bảng.

Bản thân Pochettino từng thừa nhận các hợp đồng dài hạn không đồng nghĩa với việc tương lai của ông được bảo đảm tuyệt đối. Ông cho biết hai bên vẫn có thể chấm dứt thỏa thuận nếu kết quả không đáp ứng kỳ vọng hoặc một trong hai phía muốn thay đổi định hướng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Pochettino được liên hệ với chiếc "ghế nóng" tại Old Trafford. Theo SunSport, Sir Alex Ferguson đã thúc đẩy MU chiêu mộ nhà cầm quân này trong hơn một thập kỷ qua. Kể từ cuộc gặp ăn trưa với chiến lược gia người Scotland năm 2016, Pochettino đã có tới 6 lần được đưa vào danh sách ứng viên của Quỷ đỏ.

Carrick hiện vẫn làm việc tại trung tâm huấn luyện Carrington, nhưng tương lai của ông gần như đã được định đoạt sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. MU chỉ thắng 1 trong 10 trận Premier League, rơi xuống vị trí thứ 18 và đối mặt nguy cơ xuống hạng. Sức ép từ người hâm mộ ngày càng gia tăng, buộc ban lãnh đạo phải hành động.

Carrick không còn cơ hội dẫn dắt MU thêm một trận nào nữa

Tổng giám đốc Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã bay tới Monaco để gặp đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe, nhằm thảo luận về quyết định cuối cùng. Việc sa thải Carrick cần được Ratcliffe thông qua, trước khi hoàn tất các thủ tục với gia đình Glazer.

Một vấn đề khác là thời gian. MU sẽ gặp Liverpool tại Anfield vào ngày 22/11, ngay sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Buổi tập đầu tiên của các cầu thủ trở lại từ đội tuyển dự kiến diễn ra vào thứ Năm tuần tới. Nếu quá trình đàm phán kéo dài, Quỷ đỏ có nguy cơ phải sử dụng HLV tạm quyền trong trận đấu quan trọng này.

Ngoài ra, việc Pochettino đưa đội ngũ trợ lý đến Old Trafford cũng có thể khiến thương vụ phức tạp hơn. Tỷ phú Mỹ Ken Griffin được cho là một nhân vật có ảnh hưởng trong quá trình thúc đẩy thương vụ. Griffin có quan hệ gần gũi với gia đình Glazer, đồng thời công ty Citadel của ông sở hữu cổ phần tại MU và từng hỗ trợ tài chính cho thương vụ thâu tóm CLB năm 2005.

Berrada cũng được cho là người ủng hộ Pochettino. Trong thời gian làm việc tại Man City, ông từng đưa chiến lược gia Argentina vào danh sách những ứng viên tiềm năng thay thế Pep Guardiola.

Bên cạnh Pochettino, những cái tên như Eddie Howe, Antonio Conte, Fabian Hurzeler, Unai Emery và Julian Nagelsmann cũng từng được nhắc đến. Tuy nhiên, với thỏa thuận miệng vừa được tiết lộ, Pochettino đang tiến gần hơn bao giờ hết đến chiếc ghế HLV trưởng MU.

Dù vậy, ngay cả khi thương vụ hoàn tất, những vấn đề về quyền sở hữu, chất lượng đội hình và định hướng dài hạn của MU vẫn cần được giải quyết.