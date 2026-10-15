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Trao 6 bộ huy chương Giải Pickleball toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Pickleball toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 đã kết thúc tốt đẹp. Ban Tổ chức đã trao 6 bộ huy chương cho các VĐV.

Chiều 15/10, tại cụm sân GSC (số 120, đường Hàm Nghi, phường Thành Sen), diễn ra các trận bán kết, chung kết và lễ bế mạc Giải Pickleball toàn tỉnh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh dự và trao huy chương cho các VĐV.

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Giải Pickleball toàn tỉnh năm 2026 thu hút 360 VĐV đến từ 64 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia tranh tài ở 6 nội dung gồm: đôi nam lãnh đạo; đôi nam nhóm từ 40 tuổi trở xuống; đôi nam nhóm từ 41 tuổi trở lên; đôi nữ nhóm từ 35 tuổi trở xuống; đôi nữ nhóm từ 36 tuổi trở lên; đôi nam nữ.
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Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh; chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.
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Trải qua 2 ngày tranh tài sôi nổi, với tinh thần thể thao cao thượng, các VĐV đã thi đấu đầy nỗ lực, quyết tâm giành kết quả tốt nhất.
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Đông đảo khán giả đến sân cổ vũ cho các VĐV.
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Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao huy chương cho các VĐV đạt giải. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao huy chương nội dung đôi nam lãnh đạo. HCV thuộc về 2 VĐV Từ Tuấn Phương - Nguyễn Đình Tình (xã Thiên Cầm); HCB thuộc về 2 VĐV Trần Bá Toàn - Phạm Danh Hiệp (phường Hải Ninh); HCĐ thuộc về 2 cặp VĐV Nguyễn Văn Nhân - Ngô Đức Quy (BQL Dự án ĐTXD và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh)
và Lê Bá Đức - Nguyễn Xuân Tài (UBKTTU).
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Nội dung đôi nữ từ 35 tuổi trở xuống, HCV thuộc về 2 VĐV Nguyễn Diệp Hà - Hoàng Linh Đan (xã Nghi Xuân); HCB thuộc về 2 VĐV Trần Quỳnh Trang - Đỗ Nguyễn Diệu Linh (xã Hương Đô); HCĐ thuộc về 2 cặp VĐV Trần Thị Khánh Huyền - Phan Thị Trang (xã Sơn Kim 2) và Phan Thị Hằng - Ngô Hà Linh (phường Thành Sen).
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Nội dung đôi nữ từ 36 tuổi trở lên, HCV thuộc về 2 VĐV Trương Thị Yến - Nguyễn Thị Hà (Sở GD&ĐT); HCB thuộc về 2 VĐV Cù Thị Tuyết - Đinh Thị Lam (phường Thành Sen); HCĐ thuộc về 2 cặp VĐV Hoàng Thị Như Quỳnh - Phạm Thị Thanh Loan (xã Hương Khê) và Nguyễn Thị Kim Thương - Trần Thị Thu Thuỷ (phường Bắc Hồng Lĩnh).
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Nội dung đôi nam từ 40 tuổi trở xuống, HCV thuộc về 2 VĐV Nguyễn Gia Hưng - Lê Quang Trung (xã Tiên Điền); HCB thuộc về 2 VĐV Nguyễn Danh Tài - Lê Quang Hưng (Vườn Quốc gia Vũ Quang); HCĐ thuộc về 2 cặp VĐV Nguyễn Ngọc Sơn - Nguyễn Viết Nhật (phường Bắc Hồng Lĩnh) và Trần Hữu Hoàng - Lê Thành Viên (xã Toàn Lưu).
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Nội dung đôi nam từ 41 tuổi trở lên, HCV thuộc về 2 VĐV Nguyễn Huy Hoà - Nguyễn Việt Dũng (Công an tỉnh); HCB thuộc về 2 VĐV Nguyễn Xuân Đức - Lê Xuân Quý (xã Sơn Tiến); HCĐ thuộc về 2 cặp VĐV Nguyễn Vũ Báu - Phạm Khắc Huy (xã Tiên Điền) và Phan Hoài Nam - Nguyễn Quang Quyết (xã Hương Sơn).
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Nội dung đôi nam nữ, HCV thuộc về 2 VĐV Hồ Hoàng Đạt - Mai Thị Lệ Quyên (phường Thành Sen); HCB thuộc về 2 VĐV Trịnh Ngọc Hiệp - Lê Mai Anh (xã Cẩm Xuyên); HCĐ thuộc về 2 cặp VĐV Bùi Quang Trường - Phan Thu Trang (xã Hương Sơn) và Trần Viết Thanh - Nguyễn Ngọc Nhi (xã Tiên Điền).

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Tags:

#Giải pickleball toàn tỉnh 2026 #Pickleball Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

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