Trao 6 bộ huy chương Giải Pickleball toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

[Infographic]: Các bước cài đặt tham gia Giải chạy vì cộng đồng UPRACE tại Hà Tĩnh 06/10/2026 09:11 Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026 sẽ được phát động tại Hà Tĩnh vào sáng 11/10, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và kết nối cộng đồng.

ASIAD 2026 kết thúc 04/10/2026 12:32 Sau hai nội dung đua ngựa kết thúc sáng 4/10, ASIAD 2026 khép lại khi Việt Nam đứng thứ 20 chung cuộc với ba HC vàng, ba bạc và 19 đồng.

144 golfer tham gia Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh lần thứ IV 03/10/2026 21:12 Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng lần thứ IV không chỉ tạo sân chơi giao lưu, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân mà còn góp phần huy động nguồn lực an sinh xã hội.

Thắng Thái Lan, Việt Nam bảo vệ huy chương vàng cầu mây nữ ASIAD 03/10/2026 11:05 Thắng đại kình địch Thái Lan 2-1 trong trận chung kết cầu mây nội dung 4 người nữ, Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch tại ASIAD 2026.

Việt Anh, Hoàng Hên nguy cơ lỡ trận Việt Nam - Malaysia 03/10/2026 07:35 Hai cầu thủ là Bùi Hoàng Việt Anh và Đỗ Hoàng Hên có thể không góp mặt trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia vì chấn thương.

VĐV người Hà Tĩnh và những bước chạy mạnh mẽ ở ASIAD 20 02/10/2026 05:12 Lần đầu góp mặt tại đấu trường ASIAD, Lê Ngọc Phúc (SN 2002, xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) để lại dấu ấn đậm nét trên đường chạy khi có những pha bứt tốc đầy ấn tượng, góp công vào tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.

Giải golf Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh: Sân chơi gắn kết, đồng hành an sinh 29/09/2026 14:19 Từ một sân chơi thể thao chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã trở thành điểm hẹn kết nối cộng đồng doanh nhân và góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội với những hoạt động an sinh ý nghĩa.

Việt Nam giành huy chương vàng thứ hai tại ASIAD 2026 29/09/2026 08:18 Thắng Philippines áp đảo 2-0 trong trận chung kết sáng 29/9, Việt Nam giành HC vàng thứ hai tại ASIAD 2026 ở môn cầu mây, nội dung đôi nữ.

Việt Nam lần đầu giành huy chương canoeing ở ASIAD 25/09/2026 13:03 Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đứng thứ ba nội dung kayak đôi nữ 500m, mang về tấm huy chương đầu tiên cho đua thuyền canoeing Việt Nam trong lịch sử tham dự ASIAD.

VĐV điền kinh Hà Tĩnh giành HCĐ ASIAD 20 24/09/2026 20:47 Nữ VĐV điền kinh Nguyễn Thị Ngọc (SN 2002, xã Cổ Đạm) cùng các đồng đội xuất sắc giành HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ môn điền kinh tại ASIAD 20.

VĐV người Hà Tĩnh giành huy chương đồng ASIAD 20 24/09/2026 10:18 Nữ VĐV Dư Thị Bông (xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) cùng đồng đội vừa giành tấm huy chương đồng nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo môn đua thuyền rowing.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 23/9 24/09/2026 07:52 Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 48 huy chương Vàng, 20 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng.

Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên ở ASIAD 2026 22/09/2026 14:39 Vượt qua Iran ở chung kết chiều 22/9, đội tuyển karate nội dung Kata đồng đội nữ giành HC vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở Á vận hội lần thứ 20.

Bắn súng Việt Nam mất suất chung kết ASIAD 2026 như thế nào? 22/09/2026 13:40 Độ cứng của áo thi đấu lệch 0,1 mm so với quy định khiến Việt Nam bị hủy kết quả vòng loại, dù đủ điểm vào chung kết 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ ASIAD 2026.

Lịch đấu của Việt Nam tại ASIAD 2026 ngày 22/9 22/09/2026 06:48 Việt Nam tranh tài ở nhiều môn ASIAD 2026 trong ngày 22/9, trong đó có trận đấu với Uzbekistan ở môn bóng đá nam, bên cạnh chung kết của bắn súng, xe đạp, bơi và đấu kiếm.

Lịch thi đấu Asiad ngày 21/9 của đoàn Việt Nam: Sôi động đường đua xanh 21/09/2026 07:58 Hôm nay (21/9), đoàn Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu sôi động của các môn bơi lội, bắn súng, MMA, karatedo, wushu...

Thể thao Hà Tĩnh tại ASIAD 20: Khát vọng ghi danh trên bảng vàng châu lục 20/09/2026 05:12 ASIAD 20 năm nay có 4 VĐV thuộc đoàn Hà Tĩnh và 3 VĐV người Hà Tĩnh tham gia tranh tài, mang theo niềm tự hào quê hương và khát vọng chinh phục đấu trường lớn.

Cầu thủ cao 1,96 m dẫn đầu đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc ASIAD 2026 19/09/2026 20:36 Trung vệ Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam nhận vinh dự cầm cờ diễu hành cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Á vận hội diễn ra vào chiều 19/9 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản).

Hôm nay khai mạc ASIAD 2026 19/09/2026 11:59 Lễ khai mạc ASIAD 2026 diễn ra từ 16h giờ Hà Nội, mở đầu 16 ngày tranh tài chính thức của 45 đoàn thể thao châu Á.

Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường chinh phục đấu trường ASIAD 16/09/2026 08:26 Mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ, các vận động viên bước vào hành trình tranh tài tại đấu trường lớn nhất châu lục với quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc.

4 VĐV Hà Tĩnh tranh tài tại ASIAD 20 11/09/2026 12:43 Tại ASIAD 20, đoàn thể thao Hà Tĩnh có 1 HLV và 4 VĐV tham dự, quyết tâm thi đấu hết khả năng để đạt kết quả tốt nhất.

Karate Việt Nam và “khoảng trống” Hoàng Thị Mỹ Tâm để lại ở ASIAD 20 04/09/2026 13:39 Chấn thương trong quá trình tập luyện khiến võ sĩ người Hà Tĩnh Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003, trú xã Thạch Lạc) phải phẫu thuật, lỡ hẹn ASIAD 20, để lại "khoảng trống" lớn khi Karate Việt Nam thiếu vắng tay đấm số 1.

Lộ diện ứng viên tiếp quản áo số 10 của Messi 03/09/2026 17:22 Đội tuyển Argentina đang chuẩn bị những bước đi đầu tiên cho tương lai khi danh tính cầu thủ tiếp quản chiếc áo số 10 của Lionel Messi dần được hé lộ.

10 vụ chuyển nhượng lớn nhất châu Âu trong hè 2026 03/09/2026 06:29 Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đã khép lại. Một lần nữa, "phiên chợ" cầu thủ tiếp tục chứng kiến những thương vụ mua bán với mức phí ngày càng đắt đỏ. Điểm đáng chú ý nằm ở Premier League và… Ligue 1.

Messi từ giã đội tuyển Argentina 01/09/2026 07:20 Tiền đạo Lionel Messi quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế vì cảm thấy "không còn gì để cho đi" sau 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina.

Các địa phương ở Hà Tĩnh sôi nổi thi đấu thể thao mừng Quốc khánh 2/9 31/08/2026 15:00 Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 rộn ràng khắp mọi miền quê Hà Tĩnh. Hòa cùng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhiều địa phương tổ chức các giải thể thao quần chúng sôi nổi nhằm lan tỏa tinh thần vui tươi, phấn khởi trong toàn dân.

Khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên những đấu trường 31/08/2026 15:00 Trên những đấu trường quốc tế, các VĐV Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định bản lĩnh, góp sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục những cột mốc mới. Mỗi tấm huy chương, mỗi lần đứng trên bục vinh quang là một lần lá cờ Tổ quốc tung bay, mang theo niềm tự hào của quê hương, đất nước.

Đinh Văn Phương và cơ hội bước ra sân khấu ASIAD 31/08/2026 09:00 Từ một suất bổ sung ở SEA V.Cup, Đinh Văn Phương đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong hành trình lên ngôi vô địch của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Phong độ ấy mở ra cơ hội để đối chuyền Hà Tĩnh góp mặt tại ASIAD 2026, sân chơi lớn nhất châu lục mà bóng chuyền nam Việt Nam trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

Đồng loạt hưởng ứng “Cùng Việt Nam tiến bước” ở Hà Tĩnh 30/08/2026 17:33 Hà Tĩnh cùng 33 tỉnh, thành phố tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, lan tỏa mục tiêu 10 tỷ bước xanh, kết nối cộng đồng.