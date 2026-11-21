Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật thể thao chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN).

Tối 21/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng vào dịp cả nước chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Một chiến thắng xứng đáng, một cái bắt tay trân trọng sau cuộc đấu, một cử chỉ nâng đỡ đối thủ khi vấp ngã… đều góp phần làm nên vẻ đẹp của thể thao và tinh thần cao thượng của con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ mong muốn các vận động viên thi đấu với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng, vượt qua giới hạn bản thân, cống hiến những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng. Từ khí thế của Đại hội, Phó Thủ tướng tin tưởng sẽ ngày càng có thêm nhiều tài năng trẻ, những nhà vô địch sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho Tổ quốc; trên khắp mọi miền đất nước sẽ có thêm nhiều em nhỏ cùng hàng triệu người dân hào hứng, hăng hái tập luyện, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, cường tráng, năng động và phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực, quỹ đất, mở rộng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ người dân. Ngành thể thao tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không ngừng nâng cao thành tích, tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc nhất, hướng tới các đấu trường châu lục và quốc tế.

“Khỏe mạnh để xây dựng đất nước, vươn ra thế giới và đoàn kết để chinh phục những đỉnh cao, tạo nên bản sắc văn hóa và sức mạnh trường tồn của dân tộc," Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 12/12, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 2.000 trọng tài. Đại hội có 36 đoàn thể thao tham dự, gồm 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hai ngành Công an, Quân đội. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính, đồng thời phối hợp với Hà Nội, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng và Khánh Hòa tổ chức một số môn thi đấu.

Chào mừng các đoàn đến với Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, việc hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu đã mở rộng không gian phát triển, tạo nên sự kết nối giữa đô thị năng động, vùng công nghiệp phát triển và cửa ngõ kinh tế biển giàu tiềm năng. Đây không chỉ là bước chuyển về quy mô mà còn mở ra tầm nhìn và động lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh, siêu đô thị lớn nhất cả nước, tiếp tục tiến mạnh, vươn xa.

Theo ông Lê Quốc Phong, giữa nhịp phát triển mạnh mẽ đó, Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng gìn giữ, bồi đắp và phát huy những giá trị làm nên bản sắc của mình: năng động trong tư duy, sáng tạo trong hành động và nghĩa tình trong lối sống. Trong đó, yếu tố quan trọng góp phần làm nên một thành phố năng động, tràn đầy sức sống chính là sự lớn mạnh của phong trào thể dục, thể thao, gồm thể thao quần chúng, chuyên nghiệp và đỉnh cao.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Quốc Phong cho biết, thành công của Đại hội không chỉ được thể hiện qua những tấm huy chương, những kỷ lục mới được xác lập, mà còn ở tinh thần thể thao cao thượng, sự đoàn kết, giao lưu, học hỏi, chất lượng công tác tổ chức và những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi đoàn thể thao, đại biểu và người dân tham dự. Thông qua Đại hội, Thành phố muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, hiện đại, văn minh, nghĩa tình; một thành phố luôn rộng mở, hiếu khách, giàu khát vọng vươn lên, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ lớn vì sự phát triển chung của đất nước.

Lễ khai mạc diễn ra sôi động với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và tinh thần rộng mở, chào đón các đoàn thể thao đến tham dự Đại hội. Chương trình còn có các nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội; xin lửa thiêng, rước đuốc truyền thống và thắp sáng đài đuốc; cùng hoạt động diễu hành của 36 đoàn thể thao và lực lượng trọng tài…

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật thể thao chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Vận động viên Đỗ Lý Minh Toàn và Nguyễn Thanh Mai đại diện cho các vận động viên; trọng tài Nguyễn Đắc Thịnh và Trần Thanh Hoàng Ngân đại diện cho lực lượng trọng tài, tuyên thệ thi đấu trung thực, cao thượng, điều hành các cuộc thi công tâm, khách quan, chấp hành nghiêm các quy định và điều lệ của Đại hội.

Đại hội tổ chức 48 môn thể thao với 973 nội dung thi đấu, được chia thành 3 nhóm. Nhóm Olympic có 22 môn; nhóm ASIAD có 7 môn; nhóm SEA Games và thể thao dân tộc có 19 môn. Để bảo đảm tiến độ chung, 3 môn Bóng bàn, Muay, Karate và 2 nội dung Marathon nam, nữ thuộc môn Điền kinh được tổ chức trước lễ khai mạc.

Đại hội là dịp để đánh giá toàn diện sự phát triển của thể thao thành tích cao Việt Nam; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia. Kết quả Đại hội sẽ là cơ sở quan trọng để ngành thể thao rà soát, cơ cấu lại hệ thống đào tạo vận động viên, xác định các môn thể thao trọng điểm, xây dựng lực lượng kế cận và điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027-2030, hướng tới Olympic Los Angeles 2028, ASIAD 2030 và các đấu trường quốc tế tiếp theo./.