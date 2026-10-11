Gần 2.000 sinh viên Đại học Hà Tĩnh hưởng ứng giải chạy UpRace 2026

Lần đầu góp mặt tại đấu trường ASIAD, Lê Ngọc Phúc (SN 2002, xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) để lại dấu ấn đậm nét trên đường chạy khi có những pha bứt tốc đầy ấn tượng, góp công vào tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.
Từ một sân chơi thể thao chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã trở thành điểm hẹn kết nối cộng đồng doanh nhân và góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội với những hoạt động an sinh ý nghĩa.
Chấn thương trong quá trình tập luyện khiến võ sĩ người Hà Tĩnh Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003, trú xã Thạch Lạc) phải phẫu thuật, lỡ hẹn ASIAD 20, để lại "khoảng trống" lớn khi Karate Việt Nam thiếu vắng tay đấm số 1.
Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 rộn ràng khắp mọi miền quê Hà Tĩnh. Hòa cùng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhiều địa phương tổ chức các giải thể thao quần chúng sôi nổi nhằm lan tỏa tinh thần vui tươi, phấn khởi trong toàn dân.
Trên những đấu trường quốc tế, các VĐV Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định bản lĩnh, góp sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục những cột mốc mới. Mỗi tấm huy chương, mỗi lần đứng trên bục vinh quang là một lần lá cờ Tổ quốc tung bay, mang theo niềm tự hào của quê hương, đất nước.
Từ một suất bổ sung ở SEA V.Cup, Đinh Văn Phương đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong hành trình lên ngôi vô địch của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Phong độ ấy mở ra cơ hội để đối chuyền Hà Tĩnh góp mặt tại ASIAD 2026, sân chơi lớn nhất châu lục mà bóng chuyền nam Việt Nam trở lại sau nhiều năm vắng bóng.
Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, đông đảo người dân Hà Tĩnh đã cùng hưởng ứng hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước 2026", rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.
Trải qua những trận cầu hấp dẫn, kịch tính, Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội trẻ Biên phòng MB ở nội dung nam và đội trẻ Hoá chất Đức Giang Lào Cai nội dung nữ.
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