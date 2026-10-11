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Gần 2.000 sinh viên Đại học Hà Tĩnh hưởng ứng giải chạy UpRace 2026

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Gần 2.000 sinh viên Đại học Hà Tĩnh đã hưởng ứng giải chạy UpRace 2026 nhằm lan tỏa thói quen rèn luyện thể chất, kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực hỗ trợ những người yếu thế.

Chiều 11/10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp Đại học Hà Tĩnh tổ chức hưởng ứng Lễ phát động, triển khai chạy tập trung Giải chạy vì cộng đồng - UpRace 2026.

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UpRace là sự kiện chạy bộ cộng đồng miễn phí trên nền tảng web và ứng dụng di động, dành cho tất cả mọi người.
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Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh kêu gọi các bạn sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng giải chạy UpRace.
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Tại chương trình, gần 2.000 sinh viên Đại học Hà Tĩnh và các đại biểu đã đồng loạt hưởng ứng giải chạy.
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Với thông điệp “Sải bước vì một Việt Nam vươn mình - Run for a Rising Vietnam”, chương trình diễn ra trong 23 ngày (từ ngày 10/10 đến hết ngày 1/11/2026). Người tham gia có thể chạy bộ hoặc đi bộ tại địa điểm, thời gian phù hợp; kết quả được ghi nhận qua ứng dụng UpRace.
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Mỗi kilomet hoàn thành tương ứng với 1.000 đồng đóng góp cho các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
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Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên", góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện thể chất. Đồng thời kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực hỗ trợ những người yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tinh thần sẻ chia trong xã hội.

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Tags:

#UpRace #Hà Tĩnh #chạy bộ #cộng đồng #hỗ trợ

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