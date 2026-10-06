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[Infographic]: Các bước cài đặt tham gia Giải chạy vì cộng đồng UPRACE tại Hà Tĩnh

Văn Hùng
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(Baohatinh.vn) - Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026 sẽ được phát động tại Hà Tĩnh vào sáng 11/10, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và kết nối cộng đồng.

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