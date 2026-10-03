Việt Anh, Hoàng Hên nguy cơ lỡ trận Việt Nam - Malaysia

Hai cầu thủ là Bùi Hoàng Việt Anh và Đỗ Hoàng Hên có thể không góp mặt trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia vì chấn thương.
Ở phút 79 màn so tài giữa Việt Nam và Pakistan, trong khuôn khổ lượt 3 vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã dính chấn thương ở vùng đùi sau một nỗ lực phá bóng trước mũi giày tiền đạo đội bạn. Ngay sau đó, thủ môn Lê Giang Patrik phải ra dấu để xin bác sỹ vào hỗ trợ cho trung vệ này.
HLV Kim Sang Sik ban đầu định đưa Ngô Đăng Khoa vào sân lúc bấy giờ. Nhưng khi chứng kiến Việt Anh bị đau, ông buộc phải đổi ý định và đưa Adou Minh vào sân thay thế.
“Bùi Hoàng Việt Anh đã gặp vấn đề về cơ. Bác sỹ báo lại rằng Việt Anh không thể tiếp tục thi đấu. Tôi quyết định rút cậu ấy ra để tránh rủi ro chấn thương. Ban đầu, tôi định đưa Ngô Đăng Khoa vào sân thay cho Hai Long vì thấy cậu ấy thấm mệt. Nhưng chấn thương của Việt Anh khiến tôi thay đổi kế hoạch. Chúng tôi sẽ phải theo dõi tình hình của Việt Anh trước khi đưa ra quyết định về nhân sự”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.
Nếu Việt Anh không thể thi đấu trong trận tranh hạng ba giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 5/10 tới, đây thật sự là tổn thất lớn với thầy trò Kim Sang Sik. Xuyên suốt 3 trận đã qua khi Việt Nam gặp Thái Lan, Pakistan và Philippines, Việt Anh luôn đá chính trong vai trò trung vệ thòng.
Trước Thái Lan, anh đã làm rất tốt nhiệm vụ khoá chặt ngôi sao Chanathip. Ở hai trận đấu còn lại, Việt Anh cũng là sự lựa chọn tối ưu nơi hàng thủ của thầy Kim Sang Sik, dựa trên khả năng phán đoán, làm chủ không gian. Không dễ để đội tuyển Việt Nam tìm kiếm được một cái tên đủ sức cáng đáng vai trò của Việt Anh. Thiếu vắng trung vệ này, hàng thủ Việt Nam sẽ mất đi một điểm tựa vững chắc trước các chân sút giàu thể lực và tốc độ bên phía Malaysia.
Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên cũng đang gặp chấn thương. Anh bỏ dở trận đấu giữa Việt Nam và Pakistan ngay từ đầu hiệp 2.
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