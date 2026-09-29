Việt Nam giành huy chương vàng thứ hai tại ASIAD 2026

Cú phát cầu ghi điểm trực tiếp của Nguyễn Thị Khánh Ly đem về chiến thắng 15-8, 15-4 cho Việt Nam trong trận chung kết với Philippines. Sau 6 ngày liên tiếp, cầu mây cuối cùng đã giải cơn khát vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Khoảnh khắc các cầu thủ và HLV nắm tay nhau xoay thành vòng tròn cho thấy niềm vui vô bờ bến của cô trò Trần Thị Vui.

Trận chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park sáng 29/9, sau khoảng 20 phút trì hoãn vì sự cố với bảng điện tử và thiết bị bấm điểm. Ban tổ chức sau đó phải sử dụng bảng báo tỷ số bằng tay.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam ăn mừng HC vàng đôi nữ ASIAD 2026 tại Nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park, tỉnh Aichi, Nhật Bản, sáng 29/9/2026. Ảnh: Quý Lượng

Việt Nam xuất phát với Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly, còn Lê Thị Hồng Liên dự bị. Khánh Ly sớm ghi điểm bằng cú móc cầu, giúp Việt Nam dẫn 2-0 rồi 3-1. Sau khi Philippines rút ngắn 2-3, các cô gái Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế chủ động.

Khánh Ly liên tục tạo sức ép bằng những pha tấn công mạnh và chính xác, trong khi Thu Trang chơi chắc chắn ở khâu phòng ngự. Việt Nam dẫn 6-3 rồi 8-3. Philippines sau đó rút ngắn còn 4-8, nhưng không thể duy trì đà lên điểm. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Khánh Ly giúp Việt Nam dẫn 10-6, trước khi đội nâng cách biệt lên 12-7.

Sau khi Philippines phải thay người vì Sucalit gặp chấn thương, Khánh Ly tiếp tục ghi điểm bằng cú móc cầu đẹp, giúp Việt Nam thắng 15-8 ở hiệp một. Trận này, chủ công 23 tuổi gần như không bỏ lỡ cơ hội nào. Mỗi khi dứt điểm trên lưới, cô đều ghi được điểm.

Sang hiệp hai, Việt Nam nhanh chóng dẫn 4-1 rồi 7-2. Khánh Ly tiếp tục nổi bật với những cú đá vượt chắn và pha phát bóng ngắn sát lưới, trong khi Thu Trang phòng ngự hiệu quả. HLV Trần Thị Vui liên tục nhắc học trò duy trì tập trung dù đội dẫn xa.

Việt Nam dẫn 14-4 trước khi Khánh Ly giao bóng, khép lại trận đấu với chiến thắng 15-4. Sau 20 năm, cầu mây Việt Nam mới lại giành HC vàng ASIAD ở nội dung đôi nữ. Lần gần nhất là tại ASIAD 2006 ở Doha, Qatar, khi thế hệ Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo lên ngôi.

Ngay sau trận, các cô gái Việt Nam cầm cờ Tổ quốc chạy quanh sân trong tiếng vỗ tay của khán giả. Nhiều người đứng cả dậy để chúc mừng chiến thắng. Các thành viên đội tuyển ôm nhau, chia sẻ khoảnh khắc xúc động sau hành trình kéo dài nhiều ngày tại ASIAD 2026. Khánh Ly thì bật khóc và được các HLV động viên.

Cầu thủ Nguyễn Thị Thu Trang chuyền bóng trong trận chung kết cầu mây đôi nữ ASIAD 2026. Ảnh: Quý Lượng

Hành trình vào chung kết của Việt Nam không hoàn toàn thuận lợi. Đội thua Lào 1-2 ở vòng bảng, trước khi lần lượt thắng Malaysia và Myanmar cùng với tỷ số 2-0. Tại bán kết, Việt Nam thắng Hàn Quốc 2-0 để giành quyền tranh HC vàng. Lào, từng thắng Việt Nam ở vòng bảng, sau đó bất ngờ thua Philippines tại bán kết.

Thái Lan, cường quốc của cầu mây tại các kỳ đại hội thể thao, không đăng ký nội dung đôi nữ tại ASIAD 2026.

Đây là HC vàng thứ hai của Việt Nam tại ASIAD 20. Trước đó, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã thắng Iran ở chung kết kata đồng đội nữ ngày 22/9 để mang về HC vàng đầu tiên.

HC vàng của cầu mây cũng sẽ tiếp tục truyền thống thành công của Việt Nam ở môn thể thao có nguồn gốc Đông Nam Á. Trước ASIAD 2026, Việt Nam đã giành ba HC vàng cầu mây, gồm hai lần năm 2006 và một lần năm 2023. Karate vẫn là môn thành công nhất của Đoàn trong các kỳ Á vận hội, với 6 HC vàng, sau đó là cầu mây (4).

Cầu mây là môn thể thao đối kháng sử dụng lưới, trong đó VĐV dùng chân, đầu gối, đầu và các bộ phận khác của cơ thể để điều khiển và đưa cầu sang phần sân đối phương. Môn này đặc biệt phổ biến ở Đông Nam Á, với Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Lào và Việt Nam có phong trào mạnh.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026 với 348 VĐV, tranh tài ở 33 môn và phân môn, đặt mục tiêu giành bốn HC vàng trở lên. Đến nay Đoàn đã hoàn thành 50% mục tiêu.