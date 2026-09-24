VĐV người Hà Tĩnh giành huy chương đồng ASIAD 20

(Baohatinh.vn) - Nữ VĐV Dư Thị Bông (xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) cùng đồng đội vừa giành tấm huy chương đồng nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo môn đua thuyền rowing.
Sáng 24/9 đã diễn ra vòng chung kết nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo môn đua thuyền rowing tại ASIAD 20. Tay chèo Dư Thị Bông cùng các đồng đội: Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui được kỳ vọng sẽ giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.
Cả đội đã thi đấu đầy nỗ lực trong suốt đường đua và cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 6 phút 43 giây, qua đó giành HCĐ. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam chỉ kém đội về nhì là Uzbekistan đúng 2 giây, điều này cho thấy cuộc cạnh tranh ở nội dung này là rất quyết liệt.
Đây là tấm HCĐ thứ 3 của Dư Thị Bông tại đấu trường ASIAD. Trước đó nữ VĐV giành 2 HCĐ tại ASIAD 19 tổ chức tại Trung Quốc.
Dư Thị Bông là VĐV trưởng thành từ đội đua thuyền Hà Tĩnh. Trong quá trình thi đấu, cô từng giành nhiều huy chương tại các đấu trường khu vực và châu lục. Giữa năm 2026, Dư Thị Bông chuyển sang thi đấu cho đội đua thuyền Đà Nẵng.
14h30 chiều 24/9, VĐV đội đua thuyền Hà Tĩnh là Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, xã Thạch Lạc) sẽ thi đấu chung kết nội dung thuyền bốn nam hai mái chèo.
Tính đến 9h30 sáng 24/9, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 1 HCV, 1 HCB, 9 HCĐ.
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