Đề nghị đổi luật bóng đá sau bi kịch De Miguel

Cái chết của De Miguel ở tuổi 30 khiến nhiều người trong giới bóng đá đặt câu hỏi liệu những quy định hiện hành đã đủ sức bảo vệ cầu thủ hay chưa. Cựu thủ môn đội tuyển Colombia Nelson Ramos cho rằng cần nghiên cứu bổ sung quy định để hạn chế những pha va chạm nguy hiểm khi thủ môn rời cấm địa.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Blog Deportivo của đài Caracol, Ramos thừa nhận tình huống của Jesus Owono là quá mức cần thiết. Ông cũng chỉ ra một vấn đề trong quá trình đào tạo thủ môn, nhiều người không có đủ kỹ năng xử lý những pha tranh chấp bên ngoài cấm địa. "Chúng tôi, những thủ môn, thực sự không giỏi khi phải hoạt động ngoài cấm địa", Ramos nói.

Cựu thủ môn Colombia Nelson Ramos. Ảnh: Colprensa

Theo ông, thủ môn thường được huấn luyện cách bảo vệ cơ thể khi lao ra tranh chấp, nhưng kỹ năng này chủ yếu phục vụ những tình huống trong cấm địa, nơi họ có thể sử dụng tay. Khi ra xa khung thành, thủ môn phải xử lý bóng và đối thủ bằng những kỹ thuật khác, nhưng không phải ai cũng thành thạo cách trượt người, đổ người hoặc khống chế đối phương an toàn.

Ramos cho biết các thủ môn thường có thói quen giơ đầu gối lên để tự bảo vệ khi đối mặt với tiền đạo trong những pha va chạm. Đây là phản xạ hình thành trong quá trình tập luyện, nhằm tránh bị đối phương va vào những vùng cơ thể dễ tổn thương. Tuy nhiên, ông phân biệt rõ giữa tình huống tranh chấp trong cấm địa và những pha lao ra ngoài khu vực này.

"Chúng tôi luôn chuẩn bị cho thủ môn cách lao ra trong tư thế bảo vệ cơ thể. Nhưng chúng tôi không dạy họ dùng đầu gối để làm tổn thương đối thủ", ông giải thích.

Ramos cho rằng pha bóng của Owono diễn ra gần giữa sân, nơi thủ môn không cần thiết phải thực hiện một động tác quyết liệt như vậy. Việc lao ra ngoài cấm địa để va chạm với đối phương đòi hỏi kỹ năng khác với những gì thủ môn thường được đào tạo. "Ở bên ngoài cấm địa, chúng tôi không đủ nhanh nhẹn để thực hiện một pha va chạm với cầu thủ. Chúng tôi không biết cách làm điều đó", ông nói.

Ramos 44 tuổi, giữ kỷ lục thủ môn ghi bàn từ đá phạt hàng rào ở ba trận liên tiếp. Ông còn cho rằng bối cảnh trận đấu có thể ảnh hưởng đến tâm lý Owono. Trước đó, một thủ môn CLB Tenerife đã bị truất quyền thi đấu, khiến Owono (CLB Andorra) phải thi đấu trong bầu không khí căng thẳng và hưng phấn hơn bình thường.

Tình huống xảy ra ở những phút cuối trận đấu giữa Tenerife và Andorra ngày 2/11, gần khu vực giữa sân. De Miguel đuổi theo một quả bóng bổng, còn Owono rời vị trí để can thiệp. Thủ môn Andorra lao vào tiền đạo đối phương với chân giơ cao, khiến De Miguel đổ xuống sân.

Trọng tài Perez Hernandez lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với Owono vì lỗi dùng lực quá mức trong pha tranh chấp, đồng thời cho dừng trận đấu khi tỷ số đang là 2-2. De Miguel bị ngưng tim, được đưa tới bệnh viện nhưng qua đời sáng hôm sau.

Ramos đề xuất nghiên cứu một quy định mới, theo đó đối thủ không được phép có những tác động gây nguy hiểm đến thủ môn khi người gác đền rời cấm địa để tranh chấp bóng hợp lệ. Ông cho rằng biện pháp này có thể giúp giảm những pha va chạm mạnh, đồng thời hạn chế việc thủ môn sử dụng đầu gối như một cơ chế phòng vệ trước sức ép của tiền đạo.

Tài liệu hướng dẫn thủ môn do FIFA công bố ngày 17/2/2026 cũng khuyến khích thủ môn nâng cao đầu gối khi bật nhảy tranh bóng bổng. Theo HLV thủ môn Thierry Barnerat, động tác này giúp thủ môn tạo đà, giữ thăng bằng và bảo vệ tư thế cơ thể khi tiếp cận bóng. Tuy nhiên, hướng dẫn chỉ đề cập kỹ thuật bật nhảy và xử lý bóng trên không, không phải dùng đầu gối để va chạm hoặc gây nguy hiểm cho đối thủ.

Một tiền lệ xảy ra ở Bundesliga tháng 9/2017, khi thủ môn Koen Casteels (Wolfsburg) bật cao bắt bóng trong cấm địa rồi đầu gối va vào mặt đội trưởng Stuttgart Christian Gentner. Cầu thủ 31 tuổi bị gãy nhiều vị trí ở hốc mắt, mũi và hàm trên, phải phẫu thuật nhưng được dự báo hồi phục hoàn toàn. Trọng tài khi đó không thổi phạt Casteels, khiến tình huống gây tranh cãi, nhất là khi VAR được thử nghiệm tại Bundesliga.

Trọng tài người Tây Ban Nha Joan Fabregas cũng kêu gọi giới chức bóng đá xem xét lại cách áp dụng luật sau cái chết của De Miguel. Trên chương trình Versio RAC1, ông nói: "Có lẽ những người đứng đầu FIFA nên nghĩ rằng mọi thứ chỉ thay đổi khi xuất hiện những hậu quả nghiêm trọng".

Trọng tài này nhắc lại những thay đổi trong cách xử lý các pha đánh cùi chỏ khi cầu thủ bật nhảy tranh bóng. Việc siết chặt kỷ luật và áp dụng những hình phạt nghiêm khắc hơn từng góp phần hạn chế hành vi nguy hiểm này. Fabregas muốn giới quản lý xem xét cách tiếp cận tương tự để bảo vệ cầu thủ trong những tình huống tranh chấp có nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng.

Ông cũng phê phán xu hướng trọng tài cố gắng duy trì đủ 11 cầu thủ mỗi đội trên sân và ngần ngại rút thẻ. Ưu tiên phải là thực thi đúng luật và bảo vệ những người tham gia trận đấu, thay vì tìm cách giữ trận đấu diễn ra với càng ít án phạt càng tốt.

Theo Điều 12 của Luật Bóng đá do Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB) ban hành, cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu nếu phạm lỗi nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho sự an toàn của đối phương hoặc sử dụng lực quá mức khi tranh chấp bóng. Quy định này cũng áp dụng với thủ môn, kể cả khi họ rời cấm địa.

IFAB phân biệt ba mức độ trong các pha phạm lỗi. Hành vi bất cẩn không nhất thiết phải nhận thẻ, lỗi liều lĩnh có thể bị cảnh cáo bằng thẻ vàng, còn việc sử dụng lực quá mức hoặc đe dọa sự an toàn của đối phương có thể dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp.

Luật cũng không dành cho thủ môn quyền thực hiện những pha va chạm mạnh hơn chỉ vì họ là người cuối cùng giữ khung thành. Việc tranh chấp bóng hợp lệ không miễn trừ trách nhiệm nếu cầu thủ sử dụng lực quá mức hoặc gây nguy hiểm cho đối phương.