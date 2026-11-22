(Baohatinh.vn) - Chương trình Formosa Hà Tĩnh Run 2026 góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, gắn kết và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực trong người lao động.
Chương trình là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Đồng thời, đây là dịp để cán bộ, nhân viên, người lao động và gia đình giao lưu, gắn kết, tăng cường tinh thần đoàn kết, cùng xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.
Cuộc khủng hoảng giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus đang đẩy bóng đá Bồ Đào Nha vào tình thế căng thẳng. Sau tuyên bố công khai của CR7, hai hình thức kỷ luật đã được đặt lên bàn cân, trong khi tương lai của chính Jorge Jesus cũng trở thành dấu hỏi lớn.
Lần đầu góp mặt tại đấu trường ASIAD, Lê Ngọc Phúc (SN 2002, xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) để lại dấu ấn đậm nét trên đường chạy khi có những pha bứt tốc đầy ấn tượng, góp công vào tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.
Từ một sân chơi thể thao chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã trở thành điểm hẹn kết nối cộng đồng doanh nhân và góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội với những hoạt động an sinh ý nghĩa.