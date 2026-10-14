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360 VĐV tranh tài tại Giải Pickleball toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Giải Pickleball toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 thu hút 360 VĐV tham gia tranh tài ở 6 nội dung, hứa hẹn cống hiến những pha bóng kịch tính, hấp dẫn.

Sáng 14/10, tại cụm sân GSC (số 120, đường Hàm Nghi, phường Thành Sen), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Giải Pickleball toàn tỉnh năm 2026.

Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng dự.

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Giải Pickleball toàn tỉnh năm 2026 thu hút 360 VĐV đến từ 64 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia tranh tài ở 6 nội dung gồm: đôi nam lãnh đạo; đôi nam nhóm từ 40 tuổi trở xuống, đôi nam nhóm từ 41 tuổi trở lên; đôi nữ nhóm từ 35 tuổi trở xuống, đôi nữ nhóm từ 36 tuổi trở lên; đôi nam nữ.
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Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành mong muốn các VĐV phát huy tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu hết mình; tổ trọng tài điều hành các trận đấu khách quan, công tâm, đúng điều lệ để giải đấu diễn ra an toàn, thành công.
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Theo điều lệ, tại các nội dung, VĐV được chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra các đội xuất sắc bước vào vòng 1/16, tứ kết, bán kết và chung kết.
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Giải đấu dự kiến diễn ra trong 3 ngày (14-16/10). Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh; chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.
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Bước vào vòng bảng, tất cả VĐV đều quyết tâm, nỗ lực hết mình với mong muốn đạt kết quả tốt nhất.
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Dự kiến lễ bế mạc trao giải sẽ diễn ra vào chiều ngày 16/10.

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Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

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