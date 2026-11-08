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Khởi tranh Giải Bóng chuyền nam lễ hội đền Chợ Củi năm 2026

Hữu Trung
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(Baohatinh.vn) - Giải Bóng chuyền nam nằm trong chuỗi hoạt động dịp lễ giỗ Quan Hoàng Mười tại đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) năm 2026, thu hút gần 100 VĐV tham gia.

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Sáng 8/11, xã Nghi Xuân tổ chức khai mạc Giải Bóng chuyền nam. Đây là hoạt động trong dịp tổ chức lễ giỗ Quan Hoàng Mười tại đền Chợ Củi năm 2026.
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Tham gia giải đấu có 7 đội với gần 100 VĐV đến từ các xã, phường: Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải, Cổ Đạm, Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh và Ngân hàng Agribank trên địa bàn. Để nâng cao chất lượng giải đấu, mỗi đội được bổ sung 3 cầu thủ ngoại binh. Trong ảnh: Lãnh đạo các địa phương tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia.
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Các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn, chọn 4 đội có kết quả tốt nhất bảng vào thi đấu bán kết.
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Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra với khí thế sôi nổi. Trong ảnh: Trận đấu giữa đội bóng xã Cổ Đạm và xã Đan Hải.
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Các cầu thủ thể hiện lối chơi sắc nét, linh hoạt, cống hiến những pha bóng hấp dẫn.
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Giải đấu thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ.
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Giải bóng chuyền là cơ hội để các VĐV giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các địa phương, đơn vị; đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Nghi Xuân và di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Chợ Củi, góp phần thu hút du khách.

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#Giải bóng chuyền lễ hội đền Chợ Củi #Bóng chuyền nam mở rộng #Bóng chuyền trẻ Hà Tĩnh #Giải vô địch bóng chuyền trẻ quốc gia

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