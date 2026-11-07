52 đội bóng tranh tài Giải bóng đá nữ học sinh tranh Cúp Viettel Tammi

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Viettel Hà Tĩnh phối hợp với một số trường học trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, góp phần tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết.
Tham gia giải có 52 đội bóng nữ đến từ 2 phân hiệu của Trường THPT Phan Đình Phùng, được chia thành 2 bảng (bảng 1 và bảng 2), thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Qua các vòng tranh tài, ban tổ chức lựa chọn đội xuất sắc nhất ở mỗi bảng để trao danh hiệu vô địch.
Cũng trong dịp này, Viettel Hà Tĩnh phối hợp với Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (đóng trên địa bàn xã Mai Phụ) tổ chức Giải bóng chuyền nam học sinh tranh Cúp Viettel Tammi.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.
Cuộc khủng hoảng giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus đang đẩy bóng đá Bồ Đào Nha vào tình thế căng thẳng. Sau tuyên bố công khai của CR7, hai hình thức kỷ luật đã được đặt lên bàn cân, trong khi tương lai của chính Jorge Jesus cũng trở thành dấu hỏi lớn.
Lần đầu góp mặt tại đấu trường ASIAD, Lê Ngọc Phúc (SN 2002, xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) để lại dấu ấn đậm nét trên đường chạy khi có những pha bứt tốc đầy ấn tượng, góp công vào tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.
Từ một sân chơi thể thao chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã trở thành điểm hẹn kết nối cộng đồng doanh nhân và góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội với những hoạt động an sinh ý nghĩa.
Chấn thương trong quá trình tập luyện khiến võ sĩ người Hà Tĩnh Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003, trú xã Thạch Lạc) phải phẫu thuật, lỡ hẹn ASIAD 20, để lại "khoảng trống" lớn khi Karate Việt Nam thiếu vắng tay đấm số 1.