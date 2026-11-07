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52 đội bóng tranh tài Giải bóng đá nữ học sinh tranh Cúp Viettel Tammi

Thái Oanh
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(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Viettel Hà Tĩnh phối hợp với một số trường học trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, góp phần tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết.

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Ngày 7/11, Trường THPT Phan Đình Phùng (đóng trên địa bàn phường Thành Sen) phối hợp với Viettel Hà Tĩnh tổ chức Giải bóng đá nữ học sinh tranh Cúp Viettel Tammi.
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Giải đấu là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh; đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các tập thể lớp trong nhà trường.
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Tham gia giải có 52 đội bóng nữ đến từ 2 phân hiệu của Trường THPT Phan Đình Phùng, được chia thành 2 bảng (bảng 1 và bảng 2), thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Qua các vòng tranh tài, ban tổ chức lựa chọn đội xuất sắc nhất ở mỗi bảng để trao danh hiệu vô địch.
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Với sự phối hợp của Viettel Hà Tĩnh, giải đấu đã mang đến những trận bóng sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần thể thao, sự tự tin, năng động và nhiệt huyết của các nữ sinh.
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Các trận đấu cũng thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và khán giả đến cổ vũ, tạo nên không khí hào hứng, náo nhiệt.
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Trong khuôn khổ giải đấu, Viettel Hà Tĩnh đã trao biểu trưng hỗ trợ 30 triệu đồng cho công tác tổ chức Giải bóng đá nữ học sinh tranh Cúp Viettel Tammi.
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Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đội bóng có thành tích xuất sắc; đồng thời trao các giải thưởng cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc. Trong ảnh: Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội lớp 12D5 - nhất bảng 2.
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Theo ông Phạm Thế Cường - Bí thư Đoàn Trường THPT Phan Đình Phùng, với sự đồng hành, hỗ trợ của Viettel Hà Tĩnh, giải đấu được tổ chức quy mô, bài bản. Đặc biệt, sau khi nhà trường thực hiện sáp nhập, giải đấu còn là dịp để học sinh giao lưu, gắn kết, tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng môi trường học đường năng động, thân thiện, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
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Cũng trong dịp này, Viettel Hà Tĩnh phối hợp với Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (đóng trên địa bàn xã Mai Phụ) tổ chức Giải bóng chuyền nam học sinh tranh Cúp Viettel Tammi.

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#Cúp Viettel Tammi #bóng đá nữ học sinh #52 đội bóng #THPT Phan Đình Phùng #Viettel Hà Tĩnh #giải thể thao học sinh

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