(Baohatinh.vn) - Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, tay chèo Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) xuất sắc giành HCV nội dung thuyền đơn nam.
Môn đua thuyền trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 24/11 đến 29/11 tại hồ Đá Bàng (TP.HCM). Giải thu hút 20 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành tham gia tranh tài 22 bộ huy chương ở những nội dung: thuyền đơn, thuyền đôi, thuyền bốn và thuyền tám người, cự ly trên 2.000m dành cho nam và nữ.
Đoàn đua thuyền Hà Tĩnh tham dự giải với 13 VĐV. Trong ngày thi đấu hôm nay (27/11), VĐV Nguyễn Văn Hiếu đã xuất sắc cán đích đầu tiên để giành tấm HCV nội dung thuyền đơn nam. Bên cạnh đó, 4 VĐV đua thuyền Hà Tĩnh khác là: Nguyễn Quang Thắng, Đặng Quốc Hải, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Viết Thục giành HCĐ nội dung thuyền bốn. Như vậy đến thời điểm này đoàn Hà Tĩnh đã giành 6 tấm huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ).
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận. Đại hội có sự tham gia của 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung, trong đó một số môn được tổ chức thi đấu sớm.
Đoàn thể thao Hà Tĩnh tham dự đại hội với 77 HLV, VĐV, tranh tài ở 6 môn gồm: điền kinh, karate, đua thuyền, bắn súng, pencak silat và Muay.
Hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Viettel Hà Tĩnh phối hợp với một số trường học trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, góp phần tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết.
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