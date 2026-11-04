VĐV Hà Tĩnh giành HCV môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

(Baohatinh.vn) - Võ sĩ Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 2005, quê xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) xuất sắc giành HCV nội dung kumite cá nhân nữ, hạng cân 55 kg môn Karate.
Môn Karate trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 4-8/11, tại Nhà thi đấu phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) thu hút 390 VĐV đến từ 28 đơn vị tỉnh, thành, ngành tham gia tranh tài. Các võ sĩ cạnh tranh 25 bộ huy chương ở 2 nội dung gồm: kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng).
Đội karate Hà Tĩnh tham dự đại hội năm nay với 4 HLV và 13 VĐV. Trong ngày thi đấu đầu tiên, ở nội dung kumite cá nhân nữ, hạng cân 55kg, VĐV Nguyễn Thị Bảo Ngọc đã xuất sắc đánh bại VĐV Phạm Thị Hoa (đoàn Công an Nhân dân) với tỷ số 7-1, qua đó giành tấm HCV đầy thuyết phục. Ngoài Bảo Ngọc, karate Hà Tĩnh còn có một số gương mặt nhận được kỳ vọng giành huy chương như: Trần Thị Quỳnh Anh, Hoàng Thị Mỹ Phương, Lê Hải Phong…
Tấm HCV của Bảo Ngọc là tấm HCV đầu tiên, đồng thời là huy chương thứ 3 của đoàn thể thao Hà Tĩnh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Trước đó, đội Muay đã mang về 2 tấm huy chương, gồm 1 HCB và 1 HCĐ.
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận. Đại hội có sự tham gia của 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung, trong đó một số môn được tổ chức thi đấu sớm.
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