Ronaldo đối mặt hình phạt, Jorge Jesus có thể từ chức

Cuộc khủng hoảng giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus đang đẩy bóng đá Bồ Đào Nha vào tình thế căng thẳng. Sau tuyên bố công khai của CR7, hai hình thức kỷ luật đã được đặt lên bàn cân, trong khi tương lai của chính Jorge Jesus cũng trở thành dấu hỏi lớn.
Thông báo trên mạng xã hội của Ronaldo về việc đột ngột rời trại tập trung ĐT Bồ Đào Nha đã tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội. Không chỉ khiến mối quan hệ giữa CR7 và HLV Jorge Jesus rạn nứt nghiêm trọng, sự việc còn đặt LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) trước bài toán khó giải quyết. Trong tuyên bố của mình, Ronaldo xác nhận anh không hài lòng với những phát biểu của Jorge Jesus tại cuộc họp báo. Đáng chú ý, siêu sao 41 tuổi còn công khai việc hai bên từng thống nhất những nội dung mà HLV trưởng cần đề cập trước truyền thông.
Tuy nhiên, theo Ronaldo, Jesus đã không thực hiện đúng thỏa thuận. Đây chính là nguyên nhân khiến anh quyết định rời đội tuyển, bất chấp những hệ lụy có thể xảy ra. Sau tuyên bố ấy, vụ việc bước sang một giai đoạn mới với nhiều kịch bản được đặt ra. Truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin, Ronaldo chỉ chấp nhận trở lại ĐTQG nếu Jorge Jesus rời ghế HLV trưởng. Thế nhưng, thực tế được cho là phức tạp hơn, bởi CR7 trước tiên phải đối mặt với án kỷ luật từ FPF.
Hiện có hai hình thức xử phạt được nhắc tới: treo giò một số trận hoặc phạt tiền. Theo nhà báo Nuno Luz của SIC Noticias, khả năng Ronaldo phải nộp phạt tài chính được đánh giá cao hơn. Nguồn tin này cho biết những người đứng đầu FPF đang ưu tiên ổn định tình hình, tránh đưa ra quyết định khiến cuộc khủng hoảng leo thang. Liên đoàn cũng muốn có thêm thời gian xử lý một trong những biến cố nghiêm trọng nhất lịch sử của tổ chức.
Trong khi Ronaldo chờ quyết định kỷ luật, tương lai của Jorge Jesus cũng trở thành chủ đề nóng. Tối thứ Ba, khi đang lái xe, nhà cầm quân này được hỏi về tuyên bố của CR7. Jesus khẳng định ông chưa đọc thông báo bởi đang theo dõi trận đấu của đội U21 Bồ Đào Nha.
Phản ứng chính thức của Jesus vì thế vẫn được chờ đợi. Ông có thể lựa chọn cách tiếp cận hòa giải để xoa dịu căng thẳng, hoặc tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình, qua đó khiến mâu thuẫn với Ronaldo trở nên sâu sắc hơn. Đáng chú ý, khả năng Jorge Jesus chủ động từ chức cũng chưa bị loại trừ. Nếu kịch bản này xảy ra, FPF sẽ phải giải quyết thêm vấn đề nhân sự trên băng ghế huấn luyện.
ĐT Bồ Đào Nha dự kiến hội quân trở lại trong tháng 11 để chuẩn bị cho hai trận cuối vòng bảng UEFA Nations League. Họ tiếp Đan Mạch tại Braga ngày 14/11, trước khi làm khách của Xứ Wales tại Cardiff ngày 17/11. Đến thời điểm ấy, câu hỏi lớn nhất vẫn là Ronaldo có trở lại hay không.
Một án phạt tài chính có thể giúp FPF khép lại vấn đề kỷ luật, nhưng chưa chắc giải quyết được bất đồng giữa CR7 và Jorge Jesus. Tương lai của cả hai giờ phụ thuộc vào cách những người trong cuộc xử lý cuộc khủng hoảng đang làm rung chuyển bóng đá Bồ Đào Nha.
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